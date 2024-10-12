Аршавин о «Локо»: «В первой пятерке точно закончат. Борьбу за чемпионство никто не отменял, если удачно сложится»
Андрей Аршавин оценил перспективы «Локомотива» в этом сезоне Мир РПЛ.
За 11 туров команда набрала 27 очков и находится на втором месте в таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. Третьим идет «Зенит» – 26 баллов.
«У «Локомотива» сбалансированный состав, Батраков здорово выглядит. В первой пятерке они точно закончат.
А если все удачно сложится, то борьбу за чемпионство никто не отменял», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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