В «ПСЖ» одобряют покупку «Парижа» семьей Арно и «Ред Буллом». Аль-Хелайфи дружит с Антуаном Арно
Ранее стало известно, что футбольный клуб могут приобрести компания «Ред Булл» и семья миллиардеров Арно. По данным L’Équipe, новый проект предполагает квалификацию «Парижа» в Лигу чемпионов в долгосрочной перспективе. Для достижения этой цели клубу Лиги 2 могут предоставить бюджет размером от 100 до 200 миллионов евро.
«Это отличная новость для Парижа, фантастика для французского футбола. Это принесет соревнование и новую здоровую конкуренцию на самый высокий уровень футбола в столице», – сообщили RMC Sport в окружении главы «ПСЖ».
Отмечается, что Аль-Хелаифи «невероятно хорошо ладит» с семьей Арно и часто приглашает Антуана Арно в ложу «Парк-де-Пренс» на матчи «ПСЖ».
Вместе с тем есть вероятность, что в будущем командам придется делить стадион, если новые владельцы не нацелятся на «Стад де Франс».
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