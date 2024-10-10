В «ПСЖ» одобряют покупку «Парижа» семьей Арно и «Ред Буллом». Аль-Хелайфи дружит с Антуаном Арно

Нассер Аль-Хелайфи поддерживает потенциальную продажу «Парижа».

Ранее стало известно , что футбольный клуб могут приобрести компания «Ред Булл» и семья миллиардеров Арно. По данным L’Équipe, новый проект предполагает квалификацию «Парижа » в Лигу чемпионов в долгосрочной перспективе. Для достижения этой цели клубу Лиги 2 могут предоставить бюджет размером от 100 до 200 миллионов евро.

«Это отличная новость для Парижа, фантастика для французского футбола. Это принесет соревнование и новую здоровую конкуренцию на самый высокий уровень футбола в столице», – сообщили RMC Sport в окружении главы «ПСЖ».

Отмечается, что Аль-Хелаифи «невероятно хорошо ладит» с семьей Арно и часто приглашает Антуана Арно в ложу «Парк-де-Пренс » на матчи «ПСЖ ».

Вместе с тем есть вероятность, что в будущем командам придется делить стадион, если новые владельцы не нацелятся на «Стад де Франс».