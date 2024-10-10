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Агент Тео о продлении контракта с «Миланом»: «Переговоров нет уже 4 месяца. Клуб спрашивал, хочет ли игрок остаться, я ответил, что да. У нас нет других предложений»

Тео Эрнандес и «Милан» не ведут переговоров о новом контракте.

– Нет никаких переговоров, мы не обсуждаем ничего уже 4 месяца, с мая-июня: клуб связался со мной, они спросили, хочет ли игрок остаться и доволен ли он в «Милане». Я сказал, что да: он очень привязан к городу, отлично адаптировался в итальянском футболе. Он счастлив здесь с семьей и сыном. Тео уже шесть лет в «Милане», и факты говорят сами за себя. У нас нет никаких предложений на столе, нам не поступило ни одного предложения от клуба.

Правда ли, что запрос на продление составляет 8 миллионов евро?

– Тео так сказал? Нет. Я уважаю твою работу и скажу тебе правду. То, что говорит эта газета (La Gazzetta dello Sport – Спортс’‘), говорил это Тео? Нет. Это не слова, вышедшие из уст Тео. Кто-то распространяет такие слухи, чтобы повлиять на общественное мнение, и, конечно, это не мы. Сколько раз я звонил журналистам в Италии? Никогда. В твоей работе я стараюсь помогать, а не обманывать.

Что произойдет, если не удастся продлить контракт до июня?

– Футбол есть футбол, я работаю в мире футбола и знаю, что все очень быстро меняется... Каждый день появляются новые обстоятельства, которые влияют на ситуацию. На данный момент я могу сказать, что основная цель Тео – продолжить в «Милане», найти соглашение и оставаться с клубом как можно дольше. Он хочет расти вместе с клубом, развиваться с командой и показывать лучший результат в чемпионате.

Что произойдет через год? Я не знаю... Не хочу тебе лгать, не знаю. Однако если контракт будет продлен, то такой ситуации [возможного ухода] в течение года не произойдет. Если Тео продлит контракт, этого не случится. Если же в течение этого года, по каким-то причинам, контракт не будет продлен, что тогда произойдет? Я бы солгал, если бы сказал, что знаю... но мне не нравится лгать. Сейчас, в данный момент, Тео счастлив в «Милане», – сказал агент игрока Мануэль Гарсия Килон.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Milan news
logoМилан
logoсерия А Италия
Мануэль Гарсия Килон
агенты
logoТео Эрнандес
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