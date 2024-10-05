Козлов о самом крутом игроке в истории «Краснодара»: «Смолов, когда он был лучшим бомбардиром несколько лет подряд. Было очевидно, что он лучший»
Данила Козлов назвал самого крутого футболиста в истории «Краснодара».
– Самый крутой игрок в истории «Краснодара»?
– Федя Смолов, наверное. Когда он был лучшим бомбардиром несколько лет подряд. Было очевидно, что он был лучшим тогда.
– А ты следил за игрой Смолова или за его жизнью?
– Не, за его жизнью я следил после чемпионата мира чуть-чуть.
А так – просто видел, что он забивает, что это классный футболист, – сказал полузащитник «Краснодара»в интервью пресс-службе клуба.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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