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Денис Глушаков: «Это мой последний сезон. В мае закончу профессиональную карьеру»

Денис Глушаков заявил, что завершит профессиональную карьеру в мае.

Ранее сообщалось, что хавбек завершит карьеру после матча со «Спартаком» в 30-м туре Мир РПЛ. До этого Глушаков будет играть за ростовский СКА в медиафутбольных турнирах.

– Это ваш последний профессиональный сезон?

– Да, это точно мой последний сезон. В мае я закончу профессиональную карьеру, – сказал Глушаков.

37-летний футболист известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив». С красно-белыми Глушаков выиграл чемпионат России и Суперкубок страны в 2017 году.

Глушаков о будущем в «Химках»: «Остаюсь в структуре клуба, судя по общению с президентом. Дальше решим, какая будет должность» 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoХимки
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logoДенис Глушаков
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