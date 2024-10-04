Денис Глушаков: «Это мой последний сезон. В мае закончу профессиональную карьеру»
Денис Глушаков заявил, что завершит профессиональную карьеру в мае.
Ранее сообщалось, что хавбек завершит карьеру после матча со «Спартаком» в 30-м туре Мир РПЛ. До этого Глушаков будет играть за ростовский СКА в медиафутбольных турнирах.
– Это ваш последний профессиональный сезон?
– Да, это точно мой последний сезон. В мае я закончу профессиональную карьеру, – сказал Глушаков.
37-летний футболист известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив». С красно-белыми Глушаков выиграл чемпионат России и Суперкубок страны в 2017 году.
Глушаков о будущем в «Химках»: «Остаюсь в структуре клуба, судя по общению с президентом. Дальше решим, какая будет должность»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости