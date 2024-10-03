Лапорта о Флике: «Он работает очень хорошо и не ищет оправданий. Ханси – очень профессиональный тренер, который хорошо управляет составом»
Жоан Лапорта похвалил работу Ханс-Дитера Флика.
«Мы хорошо начали сезон. Наш тренер работает очень хорошо и не ищет оправданий. Травмы – это проблема, но он очень хорошо с ними справляется. Сейчас восстанавливаются важные игроки.
Впереди много матчей. Календарь вынуждает нас иметь конкурентоспособный и широкий состав. Привлечение игроков из молодежной команды дает очень хорошие результаты, и Флик проделывает выдающуюся работу.
Он очень профессиональный тренер, который знает, какой у него состав, и очень хорошо им управляет. Игроки понимают принципы его работы», – сказал президент «Барселоны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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