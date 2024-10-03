  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У игроков этой команды большое будущее». Борис Ротенберг поздравил женскую молодежную команду «Локомотива» с чемпионством
Фото
4

«У игроков этой команды большое будущее». Борис Ротенберг поздравил женскую молодежную команду «Локомотива» с чемпионством

Ранее женская молодежная команда «Локомотива» обеспечила себе чемпионство за три тура до конца Молодежной лиги 2024.

– Поздравляю нашу женскую молодежную команду и весь тренерский штаб во главе с Николаем Ковардаевым с победой в Молодежной лиге 2024! Мы по-настоящему гордимся девчонками и понимаем, что у игроков этой команды большое будущее! 

– На ваш взгляд за счет чего команде удалось досрочно взять титул, за три тура до конца турнира? 

– Девочки проделали большую работу, показали образцовую дисциплину и профессионализм. О высоком уровне их подготовки говорит тот факт, что команда не просто стала чемпионом за три тура до конца чемпионата, но и прошла этот путь без единого поражения на сегодняшний день.

Хочу отметить взаимосвязь между всеми командами женского отделения. Уже сейчас многие девочки из «золотого» состава подключаются к тренировкам основной женской команды «Локомотив», в свою очередь футболистки из команды ЮФЛ-1 периодически тренируются вместе с молодёжкой. Получается отличный симбиоз молодости и опыта, который игроки перенимают друг у друга и у тренеров, – заявил заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Локомотив» Борис Ротенберг-младший.

Опубликовано: Sports
Источник: «Локомотив»
logoБорис Ротенберг-младший
женский футбол
logoЖФК Локомотив
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Коллеги, добрый день!» – подкаст о людях, которые каждый день делают Спортс’’ лучше. Переходите и слушайте!
4 минуты назадВакансия
Лига Европы. «МЮ» в гостях у «Порту», ПАОК Оздоева и Чалова против ФКСБ, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Андерлехтом», киевское «Динамо» – с «Хоффенхаймом»
2034 минуты назад
Камавинга, Дембеле, Тюрам, Тчуамени, Кунде, Тео Эрнандес, Олисе – в заявке сборной Франции на матчи с Израилем и Бельгией в Лиге наций
936 минут назад
Энрике – Мбаппе перед «Барсой»: «Тебе нравится Джордан. Майкл хватал всех в команде за яйца и защищался как сукин сын. Ты должен подавать пример как лидер»
26сегодня, 11:59Видео
Лапорта о Флике: «Он работает очень хорошо и не ищет оправданий. Ханси – очень профессиональный тренер, который хорошо управляет составом»
21сегодня, 11:56
Игрушечный вертолет на матче «Зенита» и «Акрона» запустили 4 школьника. Он попал в Вендела
28сегодня, 11:47Видео
Защитник «Ювентуса» Бремер выбыл до конца сезона из-за травмы «крестов» и мениска
52сегодня, 11:22
В «Реале» считают, что в этом сезоне у них сильнее состав, но слабее команда, а в прошлом игроки были хуже, но команда лучше (Relevo)
57сегодня, 11:19
Артета, Мареска, Слот, Эмери, Силва номинированы на приз тренеру месяца в АПЛ
35сегодня, 11:11
Умеете создавать качественные интерфейсы? Приходите работать в «Сирену» UX/UI-дизайнером!
сегодня, 11:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Дешам о невызове Мбаппе: «У Килиана есть повреждение, ничего серьезного, но требуется лечение, чтобы полностью восстановиться»
6 минут назад
Невилл о Саутгейте в «МЮ»: «Болельщики приняли бы его скептически. Пока это не самое захватывающее назначение для них»
326 минут назад
Владимир Пономарев: «ЦСКА будет выше «Спартака» и «Динамо» по итогам сезона. А с «Локо» и «Зенитом» бороться трудно»
846 минут назад
Ари готов организовать матч сборной России с «Атлетико Сеаренсе» из 4-го дивизиона Бразилии: «Буду крутым, если сделаю это»
1249 минут назад
Селихов о давлении на Соболева: «Он сильный, справится»
854 минуты назад
Сергей Семак: «Оренбург» играет агрессивно, хорошо использует пространство. «Зениту» нужно очень серьезно подготовиться, двух дней недостаточно»
8сегодня, 11:38
Мартинес, Палмер и Милитао вошли в команду недели FC 25
2сегодня, 10:45Игры
Илья Свинов: «В Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже»
21сегодня, 10:40
Агент Тюкавина о критике: «Если плюют в спину, значит, ты делаешь все правильно. Костю это никак не задевает, от любви до ненависти один шаг»
9сегодня, 09:54
Властимил Петржела: «Зенит» Семака легко обыграет сборную России Карпина»
22сегодня, 09:52