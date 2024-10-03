«У игроков этой команды большое будущее». Борис Ротенберг поздравил женскую молодежную команду «Локомотива» с чемпионством
Ранее женская молодежная команда «Локомотива» обеспечила себе чемпионство за три тура до конца Молодежной лиги 2024.
– Поздравляю нашу женскую молодежную команду и весь тренерский штаб во главе с Николаем Ковардаевым с победой в Молодежной лиге 2024! Мы по-настоящему гордимся девчонками и понимаем, что у игроков этой команды большое будущее!
– На ваш взгляд за счет чего команде удалось досрочно взять титул, за три тура до конца турнира?
– Девочки проделали большую работу, показали образцовую дисциплину и профессионализм. О высоком уровне их подготовки говорит тот факт, что команда не просто стала чемпионом за три тура до конца чемпионата, но и прошла этот путь без единого поражения на сегодняшний день.
Хочу отметить взаимосвязь между всеми командами женского отделения. Уже сейчас многие девочки из «золотого» состава подключаются к тренировкам основной женской команды «Локомотив», в свою очередь футболистки из команды ЮФЛ-1 периодически тренируются вместе с молодёжкой. Получается отличный симбиоз молодости и опыта, который игроки перенимают друг у друга и у тренеров, – заявил заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Локомотив» Борис Ротенберг-младший.
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