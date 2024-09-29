«Бавария» сообщила, что Кейн получил болезненный удар по голеностопу в игре с «Байером». Обследование показало положительную динамику
«Бавария» сообщила, что Харри Кейн получил болезненный удар по голеностопу.
«Кейн получил болезненный удар по голеностопу в субботу в матче Бундеслиги против «Байера» (1:1).
Обследование, проведенное медицинским отделом в воскресенье, выявило положительную динамику. Кейн продолжает получать интенсивное лечение», – говорится в сообщении «Баварии».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Баварии»
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