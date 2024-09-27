Гвардиола сообщил, что де Брюйне не сыграет с «Ньюкаслом»: «Возможно, до международного перерыва он снова будет доступен»

Пеп Гвардиола сообщил, что Кевин де Брюйне не сыграет с «Ньюкаслом».

«Ман Сити» на выезде сыграет с «сороками» в 6-м туре АПЛ . Матч состоится завтра в 14:30 по московскому времени.

Главный тренер «Сити » подтвердил, что Кевин де Брюйне пропустит игру из-за травмы, полученной в матче с «Интером» в Лиге чемпионов (0:0).

«Нет, [он не готов играть]. Возможно, до международного перерыва [он снова будет доступен]», – сказал Гвардиола.

Ранее Гвардиола заявил , что Родри больше не сыграет в этом сезоне. Игрок перенес операцию на крестообразной связке колена и мениске.