Думфрис продлит контракт с «Интером» до 2028 года в ближайшие дни (Фабрицио Романо)
Дензел Думфрис согласовал продление контракта с «Интером».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, новый контракт игрока рассчитан до июня 2028 года и будет подписан в ближайшие дни. Текущее соглашение полузащитника истекает в июне 2025 года.
В конце июля La Gazzetta dello Sport сообщала, что будущая зарплата Думфриса составит 4 миллиона евро за сезон.
В этом сезоне Серии А нидерландец провел 4 матча и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости