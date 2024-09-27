Думфрис продлит контракт с «Интером» до 2028 года в ближайшие дни (Фабрицио Романо)

Дензел Думфрис согласовал продление контракта с «Интером».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , новый контракт игрока рассчитан до июня 2028 года и будет подписан в ближайшие дни. Текущее соглашение полузащитника истекает в июне 2025 года.

В конце июля La Gazzetta dello Sport сообщала , что будущая зарплата Думфриса составит 4 миллиона евро за сезон.

В этом сезоне Серии А нидерландец провел 4 матча и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .