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«Крылья Советов» встретятся с «Химками». Самарцы, приходите на домашний матч!

«Крылья» сыграют с «Химками» в 10-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 29 сентября, в 17:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Самарцы по итогам девяти туров занимают десятую строчку в таблице, обладая десятью очками. «Химки» же располагаются на 14-м месте, набрав семь очков. Приходите поддержать самарцев в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoКрылья Советов
натив
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