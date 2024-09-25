«Крылья Советов» встретятся с «Химками». Самарцы, приходите на домашний матч!
«Крылья» сыграют с «Химками» в 10-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 29 сентября, в 17:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Самарцы по итогам девяти туров занимают десятую строчку в таблице, обладая десятью очками. «Химки» же располагаются на 14-м месте, набрав семь очков. Приходите поддержать самарцев в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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