  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маляров забил со штрафного за «Чайку» в Первой лиге. Он играл в Медиалиге и был лучшим игроком сезона в команде Тарасова
Видео
0

Маляров забил со штрафного за «Чайку» в Первой лиге. Он играл в Медиалиге и был лучшим игроком сезона в команде Тарасова

Полузащитник «Чайки» Никита Маляров открыл счет в матче 11-го тура с «Уфой».

34-летний игрок мощно пробил под перекладину ворот Олега Баклова со штрафного.

Маляров присоединился к «Чайке» в летнее трансферное окно, ранее Никита принимал участие в нескольких сезонах Медиалиги: был лучшим игроком третьего сезона в составе команды «Родина Медиа» Дмитрия Тарасова, после выступал на профессиональном уровне за «Волгарь», а затем в 2024-м снова играл за «Родину Медиа».

Статистику выступлений Малярова можно посмотреть здесь.

Опубликовано: Sports
logoПервая лига
logoУфа
logoНикита Маляров
logoЧайка Песчанокопское
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Матч памяти Павла Садырина. Легенды «Зенита» сыграют против легенд ЦСКА
2614 минут назад
Виртц – игрок недели в ЛЧ, у него дубль против «Фейеноорда». Он обошел сделавшего покер Кейна и Гризманна
24 минуты назад
Фергюсон рассказал о страхе потерять память: «Мне 82, конечно, я беспокоюсь. Пока я в порядке, не знаю, как будет дальше. Я много читаю, решаю задачки, думаю, это помогает»
532 минуты назад
Депутат Свищев о возвращении пива на стадионы: «Законопроект застрял в правительстве. Он принесет российскому футболу только пользу. Это не повысит алкоголизацию страны»
12сегодня, 13:32
Гюндоган о времени в «Барсе»: «Тяжелый, но отличный опыт. Исполнил детскую мечту. Мы ничего не выиграли, но я ни о чем не жалею»
10сегодня, 13:32
Мотта о симуляциях: «Нырки при минимальном контакте не идут на пользу игре. Мои ребята никогда не ныряют, они уважают футбол»
3сегодня, 13:21
Пеп о забастовке игроков: «Изменения должны исходить от них. Футбольный бизнес может существовать без владельцев, директоров и тренеров, но не без футболистов»
54сегодня, 13:18
Игроки «Ромы» были недовольны увольнением де Росси. Пеллегрини и Манчини встретились с руководством и попросили пересмотреть решение
15сегодня, 13:17
Шамар Николсон: «Россия – удивительная и очень красивая страна. Поражает гостеприимство и доброта россиян»
11сегодня, 12:58
Колосков о футболе в СССР: «Нас уважали в Европе и во всем мире за хорошие достижения. Наши постоянно были в руководящих органах ФИФА и УЕФА, многие приезжали к нам пообщаться»
40сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Химок» о 46 игроках в заявке: «Это приятная головная боль. Хуже, когда у тренера вообще нет качественных футболистов»
18 минут назад
Мареска о календаре: «Матчей слишком много, но что-то сделать с этим могут только сами игроки. Некоторые пытались высказать свою позицию, это хорошая отправная точка, думаю»
21 минуту назад
Чемпионат Германии. «Аугсбург» примет «Майнц», «Бавария» сыграет с «Вердером» в субботу, «Байер» примет «Вольфсбург» в воскресенье
27 минут назад
Чемпионат Испании. «Алавес» против «Севильи», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» сыграют в воскресенье
332 минуты назад
Головин про 2:1 с «Барсой»: «Приятно победить такого соперника. «Монако» мог выиграть крупнее, были возможности забить еще»
334 минуты назад
Алексей Миранчук допускает, что Батраков может достичь его уровня: «Да может стать лучше! Молодец, хорошо работает»
742 минуты назад
Адвокат Промеса: «Квинси верит, что суд его оправдает. Сделали запросы о дополнительных расследованиях»
647 минут назад
Каррагер назвал пару Терри – Карвалью лучшей связкой защитников в истории АПЛ. Фердинанд и Видич – на втором месте
547 минут назад
«Как болельщик «Интера», надеюсь, что Мальдини никогда не вернется в «Милан». Матерацци на слова Златана о том, что он босс в клубе
656 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Вероны», «Интер» сыграет с «Миланом» в воскресенье
3сегодня, 13:30