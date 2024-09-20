Маляров забил со штрафного за «Чайку» в Первой лиге. Он играл в Медиалиге и был лучшим игроком сезона в команде Тарасова
Полузащитник «Чайки» Никита Маляров открыл счет в матче 11-го тура с «Уфой».
34-летний игрок мощно пробил под перекладину ворот Олега Баклова со штрафного.
Маляров присоединился к «Чайке» в летнее трансферное окно, ранее Никита принимал участие в нескольких сезонах Медиалиги: был лучшим игроком третьего сезона в составе команды «Родина Медиа» Дмитрия Тарасова, после выступал на профессиональном уровне за «Волгарь», а затем в 2024-м снова играл за «Родину Медиа».
Статистику выступлений Малярова можно посмотреть здесь.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости