Маляров забил со штрафного за «Чайку» в Первой лиге. Он играл в Медиалиге и был лучшим игроком сезона в команде Тарасова

Полузащитник «Чайки» Никита Маляров открыл счет в матче 11-го тура с «Уфой».

34-летний игрок мощно пробил под перекладину ворот Олега Баклова со штрафного.

Маляров присоединился к «Чайке» в летнее трансферное окно, ранее Никита принимал участие в нескольких сезонах Медиалиги: был лучшим игроком третьего сезона в составе команды «Родина Медиа» Дмитрия Тарасова, после выступал на профессиональном уровне за «Волгарь», а затем в 2024-м снова играл за «Родину Медиа».

Статистику выступлений Малярова можно посмотреть здесь .