Директор «Баварии» о контракте Мусиалы: «У нас нет цели продать Джамала, хотим, чтобы он оставался в «Баварии» как можно дольше. В срочности нет необходимости»
Директор «Баварии» высказался о ситуации с контрактом Джамала Мусиалы.
Действующее соглашение 21-летнего полузащитника рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы предложить игроку новый выгодный контракт.
– Установила ли «Бавария» крайний срок для переговоров по контракту с Джамалом Мусиалой?
– Нет. У Джамала еще два года по контракту. В срочных действиях нет необходимости. Мы хотим, чтобы он оставался в «Баварии» как можно дольше.
– Есть ли цена, которая заставила бы «Баварию» задуматься [о продаже]?
– Нет, у нас нет цели продать его, – приводит слова Кристофа Фройнда твиттер Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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