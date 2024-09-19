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  • Директор «Баварии» о контракте Мусиалы: «У нас нет цели продать Джамала, хотим, чтобы он оставался в «Баварии» как можно дольше. В срочности нет необходимости»
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Директор «Баварии» о контракте Мусиалы: «У нас нет цели продать Джамала, хотим, чтобы он оставался в «Баварии» как можно дольше. В срочности нет необходимости»

Директор «Баварии» высказался о ситуации с контрактом Джамала Мусиалы.

Действующее соглашение 21-летнего полузащитника рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы предложить игроку новый выгодный контракт.

– Установила ли «Бавария» крайний срок для переговоров по контракту с Джамалом Мусиалой?

– Нет. У Джамала еще два года по контракту. В срочных действиях нет необходимости. Мы хотим, чтобы он оставался в «Баварии» как можно дольше.

– Есть ли цена, которая заставила бы «Баварию» задуматься [о продаже]?

– Нет, у нас нет цели продать его, – приводит слова Кристофа Фройнда твиттер Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoБавария
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
деньги
logoДжамал Мусиала
Кристоф Фройнд
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