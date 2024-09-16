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  • У «Зенита» 22% реализации в нынешнем сезоне РПЛ – лучший результат лиги за последние 15 лет. У команды Семака 19 голов при 4-м месте с конца по ударам
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У «Зенита» 22% реализации в нынешнем сезоне РПЛ – лучший результат лиги за последние 15 лет. У команды Семака 19 голов при 4-м месте с конца по ударам

«Зенит» показывает лучшую реализацию среди клубов Мир РПЛ за последние 15 лет.

В нынешнем сезоне чемпионата голевыми стали 22% ударов «Зенита» по воротам соперников. Это лучший показатель реализации в Мир РПЛ с начала сбора статистики в 2009 году.

С начала сезона-2024/25 «Зенит» забил 19 голов в 8 матчах РПЛ. При этом по количеству ударов команда Сергея Семака занимает лишь 12-е место в лиге – по 11 за игру в среднем. Меньше бьют по воротам лишь «Динамо» Махачкала, «Пари НН» и «Факел».

После 8 туров «Зенит» с 20 очками лидирует в турнирной таблице, на 2 очка опережая «Краснодар».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
рекорды
logoПари НН
logoДинамо Махачкала
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