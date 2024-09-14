У Винисиуса 2 гола в 6 матчах сезона за «Реал». Оба – с пенальти
Винисиус Жуниор забил второй гол в сезоне.
Вингер «Реала» реализовал пенальти в матче с «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм).
Это шестая игра и второй гол гол бразильского футболиста за мадридскую команду в этом сезоне. Первый он забил в ворота «Лас-Пальмаса» 29 августа – тоже с пенальти.
Статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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