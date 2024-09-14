У Винисиуса 2 гола в 6 матчах сезона за «Реал». Оба – с пенальти

Винисиус Жуниор забил второй гол в сезоне.

Вингер «Реала» реализовал пенальти в матче с «Реал Сосьедад » в 5-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм).

Это шестая игра и второй гол гол бразильского футболиста за мадридскую команду в этом сезоне. Первый он забил в ворота «Лас-Пальмаса» 29 августа – тоже с пенальти.

Статистику 24-летнего игрока можно найти здесь .