Родри о конкурентах «Сити»: «Ливерпуль» отреагировал на уход Клоппа так, как будто ничего и не произошло. «Арсеналу» будет непросто поддерживать уровень последних двух лет»

Родри высказался о конкуренции с «Ливерпулем» и «Арсеналом».

«Я вижу, что «Ливерпуль » очень силен, хотя и не был уверен, как они отреагируют на уход Юргена Клоппа . Но отреагировали так, как будто ничего и не произошло, поэтому они всегда представляют угрозу.

А «Арсенал », я думаю, в последние два года, да, представлял более серьезную угрозу. Посмотрим, как у них пойдут дела, потому что, когда ты два года играешь на таком уровне, поддерживать его непросто.

Нужно отдать им должное, потому что это непросто. Они подталкивают нас к пределу возможностей, и я думаю, что эти две команды [будут главными конкурентами «Манчестер Сити » в этом сезоне]. Но никогда не знаешь наверняка», – сказал полузащитник «горожан».

Родри о «Золотом мяче»: «Люди говорят, что я его заслуживаю – для меня это уже победа. Говорят, что я буду соревноваться с Винисиусом – отличный игрок»