Родри о конкурентах «Сити»: «Ливерпуль» отреагировал на уход Клоппа так, как будто ничего и не произошло. «Арсеналу» будет непросто поддерживать уровень последних двух лет»
«Я вижу, что «Ливерпуль» очень силен, хотя и не был уверен, как они отреагируют на уход Юргена Клоппа. Но отреагировали так, как будто ничего и не произошло, поэтому они всегда представляют угрозу.
А «Арсенал», я думаю, в последние два года, да, представлял более серьезную угрозу. Посмотрим, как у них пойдут дела, потому что, когда ты два года играешь на таком уровне, поддерживать его непросто.
Нужно отдать им должное, потому что это непросто. Они подталкивают нас к пределу возможностей, и я думаю, что эти две команды [будут главными конкурентами «Манчестер Сити» в этом сезоне]. Но никогда не знаешь наверняка», – сказал полузащитник «горожан».
Родри о «Золотом мяче»: «Люди говорят, что я его заслуживаю – для меня это уже победа. Говорят, что я буду соревноваться с Винисиусом – отличный игрок»
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