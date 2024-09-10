Шунин об РПЛ: «Обсуждали со Смоловым, как резко упал уровень. У всех стало меньше денег, потом еще и события 2022-го. Молодых чаще подпускают к основе, и понимаешь, что им рано»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Славиша Йоканович Краснодар Чемпионат.com Футбол

Антон Шунин высказался о падении уровня футбола в Мир РПЛ.

– Ты прочувствовал, что РПЛ начала деградировать?

– Был яркий всплеск с Халком, звездами «Анжи» и так далее, а потом у всех клубов стало меньше денег. Потом еще и события в феврале 2022 года.

Сейчас молодых чаще подпускают к основе, и ты понимаешь, что им пока рано там находиться – уровень падает. Я это остро ощутил в следующий сезон после Шварца, когда пришел Йоканович и ушло несколько ведущих игроков.

Помню, на тренировке стояли с Федей Смоловым и обсуждали, как резко упал уровень, – сказал бывший вратарь «Динамо».

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7 комментариев
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Если б уровень не упал, вы с Федей карьеру сезона 4 назад закончили бы, а не сейчас.
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Как будто у Шунина когда-либо был уровень
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Авторитетные люди !
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Если упал уровень Шунина и Смолова, это ещё не значит, что упал уровень РПЛ.
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Извини, Антон, но чья бы корова мычала. Как-то тебя подпустили к основе, и что?! Как ты не был готов в 18 лет стоять в воротах такого клуба, как Динамо, так и в 37 остался не готов. Ты ходящая загадка природы. Как с таким уровнем 20 лет стоять. Вам свечку надо ставить тому человеку, который Луня из небытия вернул в РПЛ и поставил в ваши ворота, потому что разница видна сразу. Смолов хоть в Краснодаре вспыхнул после ухода из Динамо, и хоть и раздолбай, по по нашим меркам это игрок.
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Шунин всегда был дыркой в воротах, ему ли вообще про уровень рассказывать
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