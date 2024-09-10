Шунин об РПЛ: «Обсуждали со Смоловым, как резко упал уровень. У всех стало меньше денег, потом еще и события 2022-го. Молодых чаще подпускают к основе, и понимаешь, что им рано»

Антон Шунин высказался о падении уровня футбола в Мир РПЛ.

– Ты прочувствовал, что начала деградировать?

– Был яркий всплеск с Халком, звездами «Анжи» и так далее, а потом у всех клубов стало меньше денег. Потом еще и события в феврале 2022 года.

Сейчас молодых чаще подпускают к основе, и ты понимаешь, что им пока рано там находиться – уровень падает. Я это остро ощутил в следующий сезон после Шварца, когда пришел и ушло несколько ведущих игроков.

Помню, на тренировке стояли с Федей Смоловым и обсуждали, как резко упал уровень, – сказал бывший вратарь « ».