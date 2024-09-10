Тренер сборной Бразилии Доривал: «Выйдем в финал ЧМ-2026, нет сомнений. Можете заснять, как я это говорю»

Доривал Жуниор уверен, что Бразилия выйдет в финал следующего чемпионата мира.

«Мы будем в финале . Мы выйдем в финал.

Можете заснять, как я это говорю. У меня нет сомнений, мы будем в финале», – заявил тренер сборной .

В квалификации к чемпионату мира 2026 года «селесао» выиграли три матча из семи и занимают четвертое место в группе из 10 команд. Напрямую на чемпионат мира отберутся 6 южноамериканских сборных, еще одна может выйти через стыки.