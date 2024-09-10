Тренер сборной Бразилии Доривал: «Выйдем в финал ЧМ-2026, нет сомнений. Можете заснять, как я это говорю»

Теги Сборная Бразилии по футболу Доривал Жуниор ЧМ-2026 квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Доривал Жуниор уверен, что Бразилия выйдет в финал следующего чемпионата мира.

«Мы будем в финале ЧМ-2026. Мы выйдем в финал.

Можете заснять, как я это говорю. У меня нет сомнений, мы будем в финале», – заявил тренер сборной Бразилии.

В квалификации к чемпионату мира 2026 года «селесао» выиграли три матча из семи и занимают четвертое место в группе из 10 команд. Напрямую на чемпионат мира отберутся 6 южноамериканских сборных, еще одна может выйти через стыки.

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41 комментарий
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"Доривал" больше смахивает на успокоительное в аптеке, чем на тренера сборной Бразилии
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Думал, только на спортсе пишут "пацаны скриньте". Учитывая опыт выступлений бразилии на больших турнирах в последнее время, лучше бы тренер молчал
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Ответ Гиперактивный осьминог
Думал, только на спортсе пишут "пацаны скриньте". Учитывая опыт выступлений бразилии на больших турнирах в последнее время, лучше бы тренер молчал
Да, вообще странно, в 2014 году они вроде в полуфинал вышли , но вместо матча Бразилия - Германия почему-то транслировали отборное немецкое бдсм-порно))
+16
-3
+13
Ответ Николай Бойко
Есть снотворное донормил)
-Доривал донормил?
-Нормал Доривал
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Ответ Tybalt
"Доривал" больше смахивает на успокоительное в аптеке, чем на тренера сборной Бразилии
На морское животное типа родственники нарвалов
+5
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+5
Ответ Геннадий Тимченко
Забавно не то, что немцы прошлись катком по всем соперникам на ЧМ 2014, выиграли ЧМ и забили гораздо больше мячей чем остальные, а то, что Месси признали лучшим игроком ЧМ🤦🏻
Все еще кипит от Месси? Да сколько можно, успокойся)))
+5
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+5
Ответ Геннадий Тимченко
Забавно не то, что немцы прошлись катком по всем соперникам на ЧМ 2014, выиграли ЧМ и забили гораздо больше мячей чем остальные, а то, что Месси признали лучшим игроком ЧМ🤦🏻
Инфантино тогда не был президентом ФИФА, как жалок фан бездаря альнаровца..
+6
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+4
Обязательно надо заснять чтобы потом сказать что Доривал балабол 😁
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Вспоминается знаменитое видео про открытие дороги.
https://www.youtube.com/watch?v=4DGaWKIaO1I
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Самая слабая Бразилия лет за двадцать по составу, если вообще не за всю историю, а он хочет в финале играть) Фантазер, ты меня называла )
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Бразилия даже не топ 3 америки, какой им финал, и появление нового гения не планируется в ближайшее время
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2026 год.. Это наглая подтасовка звука (с)
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Нет сомнений, что Бразилия выйдет в финал что мы и наблюдали на последних пяти чемпионатах мира.
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Без рта, мамы или седалища клятва не звучит)
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Ответ Дмитрий Яруллин
хату ставишь ?
Если у него их несколько, может быть, и поставит )
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Ответ aidos_1979
Все еще кипит от Месси? Да сколько можно, успокойся)))
Комментарий удален модератором
Трепло. Никто не выходил никогда после подобных "обещаний". Бразильцам после позорища на двух домашних ЧМ, когда они себя заранее короновали, такие заявления особенно противопоказаны.
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Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Кубатбек Сейитов
Комментарий удален модератором
Мне в комментах на этом ресурсе это утверждают фанатики, по первому и второму пункту на этой неделе втирали.. а остальное чуть ранее
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Ответ Tybalt
"Доривал" больше смахивает на успокоительное в аптеке, чем на тренера сборной Бразилии
Есть снотворное донормил)
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хату ставишь ?
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Сейчас уже можно говорить, я тот человек который видел победу Бразилии на ЧМ.
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В последних трёх финалах Бразилии, у них была высококлассная защитная линия.
И провал в 2014-м был не столько из-за отсутствия Неймара, сколько из-за того, что не играл Тьяго Сильва.
Так что, Винисиус, Родриго и Неймар, не выведут их в финал.
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А в финале опять сольете 1:7.
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В отборе на чм 2002 года бразилы так же неуверенно играли. Не помню с кагого тогда места они отобрались на чм,но тот чм они выиграли. Так что все еще может быть.
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А когда не выйдете, что сделаешь?
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Не факт, что он сам будет руководить сборной на ЧМ, а тут разговор о финале
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Сжег мосты, понимает, что максимум еще одна неудача, и его так и так попрут, так что почему бы не сделать громкое заявление
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Неймару к тому моменту будет 34, он и так переломанный весь, кому еще тащить эту телегу?
Ну разве что Савиньо и Эстеван через 2 годика выйдут на следующий уровень.

А так средняя по бразильским меркам сборная, что-то типа Бразилии-2010.
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