Тренер сборной Бразилии Доривал: «Выйдем в финал ЧМ-2026, нет сомнений. Можете заснять, как я это говорю»
Доривал Жуниор уверен, что Бразилия выйдет в финал следующего чемпионата мира.
«Мы будем в финале ЧМ-2026. Мы выйдем в финал.
Можете заснять, как я это говорю. У меня нет сомнений, мы будем в финале», – заявил тренер сборной Бразилии.
В квалификации к чемпионату мира 2026 года «селесао» выиграли три матча из семи и занимают четвертое место в группе из 10 команд. Напрямую на чемпионат мира отберутся 6 южноамериканских сборных, еще одна может выйти через стыки.
-Нормал Доривал
https://www.youtube.com/watch?v=4DGaWKIaO1I
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
И провал в 2014-м был не столько из-за отсутствия Неймара, сколько из-за того, что не играл Тьяго Сильва.
Так что, Винисиус, Родриго и Неймар, не выведут их в финал.
Ну разве что Савиньо и Эстеван через 2 годика выйдут на следующий уровень.
А так средняя по бразильским меркам сборная, что-то типа Бразилии-2010.