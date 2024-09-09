Роша о фоле Сперцяна: «Голень была буквально распахана, боль адская. Не держу зла на Эдуарда, но его удар тянул на красную»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Краснодар Владимир Москалев Матч ТВ Виллиан Роша Эдуард Сперцян Футбол

Виллиан Роша высказался о фоле Эдуарда Сперцяна в матче с «Краснодаром».

В матче 5-го тура Мир РПЛ Сперцян ударил шипами в ногу защитника армейцев, в результате чего Роша получил травму и не смог продолжить игру. Впоследствии ЭСК РФС поддержала решение арбитра Владимира Москалева не удалять полузащитника «Краснодара» в данном эпизоде. 

– Это был мяч, который я пытался вынести. А игрок соперника прямо стопой приложился по моей ноге. Но считаю, что злого умысла у него не было. Возможно, он просто хотел поставить стопу так, чтобы мяч ударился об его ногу. Но я заблокировал удар. Потом после игры он извинился передо мной, и мы немного пообщались. Злости я на Сперцяна не держу, это футбол. Такое случается!

Голень была буквально распахана, а после матча врачи наложили мне три шва. Я пытался вернуться на поле, но просто не смог, боль была адская! А следы от удара до сих пор остались. Есть еще небольшое воспаление, но скоро раны должны зажить.

– Достоин ли фол Сперцяна красной карточки?

– Все‑таки это работа судей, сам никогда не любил давать комментарии и оценки. Я футболист, который выходит на поле, чтобы отдавать жизнь за свою команду. Поэтому не люблю говорить о судействе, но на мой взгляд, тот удар все же тянул на красную карточку, – сказал защитник ЦСКА.

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3 комментария
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Естественно на красную.
Но у Москалева, Левникова и Казарцева было другое задание.
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