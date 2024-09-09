Роша о фоле Сперцяна: «Голень была буквально распахана, боль адская. Не держу зла на Эдуарда, но его удар тянул на красную»

Виллиан Роша высказался о фоле Эдуарда Сперцяна в матче с «Краснодаром».

В матче 5-го тура Мир РПЛ Сперцян ударил шипами в ногу защитника армейцев, в результате чего получил травму и не смог продолжить игру. Впоследствии ЭСК РФС поддержала решение арбитра не удалять полузащитника « » в данном эпизоде.

– Это был мяч, который я пытался вынести. А игрок соперника прямо стопой приложился по моей ноге. Но считаю, что злого умысла у него не было. Возможно, он просто хотел поставить стопу так, чтобы мяч ударился об его ногу. Но я заблокировал удар. Потом после игры он извинился передо мной, и мы немного пообщались. Злости я на Сперцяна не держу, это футбол. Такое случается!

Голень была буквально распахана, а после матча врачи наложили мне три шва. Я пытался вернуться на поле, но просто не смог, боль была адская! А следы от удара до сих пор остались. Есть еще небольшое воспаление, но скоро раны должны зажить.

– Достоин ли фол красной карточки?

– Все‑таки это работа судей, сам никогда не любил давать комментарии и оценки. Я футболист, который выходит на поле, чтобы отдавать жизнь за свою команду. Поэтому не люблю говорить о судействе, но на мой взгляд, тот удар все же тянул на красную карточку, – сказал защитник .