У Милитао перегрузка мышц правого бедра. Защитник «Реала» пропустит около 10 дней

Травма Эдера Милитао связана с мышечной перегрузкой.

Напомним, защитник « » получил повреждение, находясь в расположении сборной .

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, по результатам сегодняшнего обследования у диагностирована перегрузка прямой мышцы правого бедра.

Журналистка Аранча Родригес отмечает, что восстановление защитника «Реала» займет около 10 дней.