У Милитао перегрузка мышц правого бедра. Защитник «Реала» пропустит около 10 дней

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига травмы Эдер Милитао Футбол

Травма Эдера Милитао связана с мышечной перегрузкой.

Напомним, защитник «Реала» получил повреждение, находясь в расположении сборной Бразилии.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, по результатам сегодняшнего обследования у Милитао диагностирована перегрузка прямой мышцы правого бедра.

Журналистка Аранча Родригес отмечает, что восстановление защитника «Реала» займет около 10 дней.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Геннадий Чеботарев
Перегрузка мышц бедра,но конечно плинтус к этому ни какого отношения не имеет,как и весь тренерский штаб!
Говорят ты живешь этажом ниже Пинтуса.. это правда? ))
+3
-1
+2
Опять?
+1
0
+1
И Регины растяжение задней внутренности бедра)
+1
0
+1
Регинка судя по всему, посетила мадридский душ… судя по комменту внизу)
+1
0
+1
Ответ Max Maximus
Йоро "им не нужен" и Варана, Хумельса, Матипа даже не рассматривали подписать на годик другой как СА Странная политика Реала в летнее ТО
Варана, который получил травму на 20-й минуте первого матча за новый клуб?
Там на крайняк есть Рамос.. если понадобится)
+1
0
+1
Ну значит Карвахаль на цз пока
+1
-1
0
Ждём Серхио!
0
0
0
Могло быть и хуже
0
0
0
Ригоберсонг ты ничто.
0
0
0
Когда успел. Прошлый сезон почти не играл, этот только начался. А у него уже перегрузка мышц.
0
0
0
Ответ Max Maximus
Йоро "им не нужен" и Варана, Хумельса, Матипа даже не рассматривали подписать на годик другой как СА Странная политика Реала в летнее ТО
И как бы Йоро,который сам травмат помог бы?
0
0
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
И Регины растяжение задней внутренности бедра)
И глотки)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий