У Милитао перегрузка мышц правого бедра. Защитник «Реала» пропустит около 10 дней
Травма Эдера Милитао связана с мышечной перегрузкой.
Напомним, защитник «Реала» получил повреждение, находясь в расположении сборной Бразилии.
Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, по результатам сегодняшнего обследования у Милитао диагностирована перегрузка прямой мышцы правого бедра.
Журналистка Аранча Родригес отмечает, что восстановление защитника «Реала» займет около 10 дней.
Там на крайняк есть Рамос.. если понадобится)