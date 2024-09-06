Невилл о тен Хаге: «Если бы «МЮ» нашел подходящего тренера, его бы заменили. У «Ливерпуля» было полгода на замену Клоппа, и даже у них возникли сложности»

Гари Невилл высказался о положении Эрика тен Хага в «МЮ».

«Думаю, после финала [Кубка Англии] болельщики хотели, чтобы тен Хаг остался и получил поддержку. Они видели, как за последние годы увольняли достаточно тренеров. Я думаю, тогда рассматривались кандидатуры Грэма Поттера, Гарета Саутгейта, Роберто Де Дзерби и Томаса Тухеля, но реакция болельщиков была несколько негативной.

Несомненно, они присматривались к рынку и искали возможности. Я думаю, если бы нашелся невероятный тренер, который мог бы улучшить « » на 100%, больше, чем это сделал Тен Хаг, они бы произвели замену. У « » было шесть месяцев на замену , и даже у них возникли сложности с поиском топ-кандидатов.

Думаю, они бы присмотрелись к нему, но задали себе вопрос: «Можем ли мы действительно уволить тренера, который выиграл два трофея за два года, у которого не было поддержки четкой структуры, чтобы пригласить другого голландского тренера?» – сказал бывший защитник «МЮ».