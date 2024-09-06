Невилл о тен Хаге: «Если бы «МЮ» нашел подходящего тренера, его бы заменили. У «Ливерпуля» было полгода на замену Клоппа, и даже у них возникли сложности»
Гари Невилл высказался о положении Эрика тен Хага в «МЮ».
«Думаю, после финала [Кубка Англии] болельщики хотели, чтобы тен Хаг остался и получил поддержку. Они видели, как за последние годы увольняли достаточно тренеров. Я думаю, тогда рассматривались кандидатуры Грэма Поттера, Гарета Саутгейта, Роберто Де Дзерби и Томаса Тухеля, но реакция болельщиков была несколько негативной.
Несомненно, они присматривались к рынку и искали возможности. Я думаю, если бы нашелся невероятный тренер, который мог бы улучшить «Манчестер Юнайтед» на 100%, больше, чем это сделал Тен Хаг, они бы произвели замену. У «Ливерпуля» было шесть месяцев на замену Юргена Клоппа, и даже у них возникли сложности с поиском топ-кандидатов.
Думаю, они бы присмотрелись к нему, но задали себе вопрос: «Можем ли мы действительно уволить тренера, который выиграл два трофея за два года, у которого не было поддержки четкой структуры, чтобы пригласить другого голландского тренера?» – сказал бывший защитник «МЮ».
Эрик тен Хаг - лучший главный тренер за всю историю "МЮ". И он достоин быть главным тренером "МЮ" столько, сколько посчитает нужным (а скорее даже "МЮ" должен доказать, что достоин такого тренера).
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