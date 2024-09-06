Невилл о тен Хаге: «Если бы «МЮ» нашел подходящего тренера, его бы заменили. У «Ливерпуля» было полгода на замену Клоппа, и даже у них возникли сложности»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арне Слот Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл высказался о положении Эрика тен Хага в «МЮ».

«Думаю, после финала [Кубка Англии] болельщики хотели, чтобы тен Хаг остался и получил поддержку. Они видели, как за последние годы увольняли достаточно тренеров. Я думаю, тогда рассматривались кандидатуры Грэма Поттера, Гарета Саутгейта, Роберто Де Дзерби и Томаса Тухеля, но реакция болельщиков была несколько негативной.

Несомненно, они присматривались к рынку и искали возможности. Я думаю, если бы нашелся невероятный тренер, который мог бы улучшить «Манчестер Юнайтед» на 100%, больше, чем это сделал Тен Хаг, они бы произвели замену. У «Ливерпуля» было шесть месяцев на замену Юргена Клоппа, и даже у них возникли сложности с поиском топ-кандидатов.

Думаю, они бы присмотрелись к нему, но задали себе вопрос: «Можем ли мы действительно уволить тренера, который выиграл два трофея за два года, у которого не было поддержки четкой структуры, чтобы пригласить другого голландского тренера?» – сказал бывший защитник «МЮ».

7 комментариев
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Так говорит, как будто проблемы в МЮ начались здесь и сейчас и надо срочно заменить тен хага. Если у Ливера было пол года, то у Мю как минимум 2 года. И ничего.
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Да. Понятно. Понятно.
Эрик тен Хаг - лучший главный тренер за всю историю "МЮ". И он достоин быть главным тренером "МЮ" столько, сколько посчитает нужным (а скорее даже "МЮ" должен доказать, что достоин такого тренера).
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удивительно не то, что МЮ в заднице - это как раз совсем не удивляет. удивительно, почему он фанатов не растерял, вернее, растерял, но не настолько, ведь сейчас такой привязанности нет как в былые годы. по факту МЮ сейчас - даже не топ-клуб.
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у МЮ был весь прошлый сезон.
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А зачем менять 7Хага?
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Ответ svft
удивительно не то, что МЮ в заднице - это как раз совсем не удивляет. удивительно, почему он фанатов не растерял, вернее, растерял, но не настолько, ведь сейчас такой привязанности нет как в былые годы. по факту МЮ сейчас - даже не топ-клуб.
здесь важно понимать разницу - мю это не топ-клуб - это топ-бизнес проект...
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Ответ svft
удивительно не то, что МЮ в заднице - это как раз совсем не удивляет. удивительно, почему он фанатов не растерял, вернее, растерял, но не настолько, ведь сейчас такой привязанности нет как в былые годы. по факту МЮ сейчас - даже не топ-клуб.
ничего удивительного
фанатов нельзя растерять
те, кто отворачиваются от клуба - не фанаты. глорики и проститутки
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