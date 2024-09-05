Если «Спартак» выиграет РПЛ, «Витория» за Мангаша получит еще 250 000 евро вдобавок к 2 млн. При перепродаже защитника красно-белые отдадут 15% прибыли португальцам

Теги Спартак высшая лига Португалия премьер-лига Россия Витория Гимараэш Рикарду Мангаш деньги Футбол

«Спартак» в случае победы в Мир РПЛ должен будет заплатить «Витории».

Record утверждает, что красно-белые переведут португальской команде 250 тысяч евро в таком случае. Это одно из условий перехода защитника Рикарду Мангаша.

2 миллиона будут выплачены за трансфер, еще 500 тысяч положены при достижении определенных целей. К тому же «Витория» получит 15% прибыли, если «Спартак» продаст футболиста в будущем.

С защитником будет заключен контракт на два года с опцией продления еще на сезон. В субботу игрок отправится в Россию.

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8 комментариев
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Ещё 500 тысяч за достижение доп.условий
Видать в спартаке есть люди знающие классическую схему трансферов из football manager
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Плакали 250 000...
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Разумисты)
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