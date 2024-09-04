Мележиков о включении представителей клубов в ЭСК: «Речь о наблюдателях, у них не будет права голоса, но они будут участвовать в дискуссии и знать, как принимаются решения»

Евгений Мележиков высказался о включении представителей клубов в состав ЭСК РФС.

По данным « », клубы РПЛ разработали ряд предложений, которые могли бы помочь «улучшить судейство, снизить возникшее напряжение, увеличить доверие к действиям арбитров, разобраться общественности, а также участникам чемпионата России в тонкостях трактовок правил».

– Затрагивался ли вопрос о включении представителей клубов в ЭСК?

– Этот вопрос затрагивается, но пока наши аргументы с обеих сторон не нашли поддержки.

Думаю, что этот вопрос можно в дальнейшем обсуждать, но здесь не идет речи о включении в ЭСК клубов с правом голоса.

Больше говорим о том, что со стороны клубов можно привлечь общественных наблюдателей, которые не будут обладать правом голоса, но будут участвовать в дискуссии. И знать, как принимаются решения и трактуются в дальнейшем.

Потому что информация для клубов очень важна для исключения того, что возмущает – когда белое называется черным, а черное – белым, – сказал исполнительный директор .

Клубы РПЛ предлагают сделать открытыми рейтинг судей и систему назначений, ввести представителя в ЭСК и публиковать переговоры арбитров с ВАР («СЭ»)