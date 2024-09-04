Андрей Мостовой о том, что в сборной мало игроков «Зенита»: «Раньше был русский костяк, сейчас больше латиноамериканцы делают результат. Пока три россиянина так и будут в составе»

Андрей Мостовой высказался о небольшом числе игроков «Зенита» в сборной России.

На сентябрьские матчи против Вьетнама и Таиланда вызов получили 3 игрока питерцев – вратарь , защитник и сам .

– Вы на общем брифинге сказали, что в сборной уже довольно давно мало игроков из « ». Что должно произойти, чтобы их стало больше? Ведь была же классная команда — Аршавин, Широков, Зырянов, Денисов, Кержаков.

– Тогда костяк «Зенита» был из русских игроков. Сейчас костяк изменился, изменился вектор развития, большая часть иностранцы, латиноамериканцы. Они больше делают результат. Пока решили так. Три человека (россиянина) так и будут в составе играть.

– Как смотрите на свою возможную конкуренцию с Глушенковым?

– Ну, он правее играет. Сейчас у меня не очень хорошая ситуация, не в составе. В этой ситуации только сам виноват. Конкуренты делают больше результативных действий. Я не на верху этой таблицы. Надо больше, концентрированные тренироваться, ни на кого не обижаться, – сказал полузащитник клуба из Санкт-Петербурга.