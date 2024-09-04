Андрей Мостовой о том, что в сборной мало игроков «Зенита»: «Раньше был русский костяк, сейчас больше латиноамериканцы делают результат. Пока три россиянина так и будут в составе»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Вячеслав Караваев Андрей Мостовой Евгений Латышонок Максим Глушенков Футбол

Андрей Мостовой высказался о небольшом числе игроков «Зенита» в сборной России.

На сентябрьские матчи против Вьетнама и Таиланда вызов получили 3 игрока питерцев – вратарь Евгений Латышонок, защитник Вячеслав Караваев и сам Мостовой.

– Вы на общем брифинге сказали, что в сборной уже довольно давно мало игроков из «Зенита». Что должно произойти, чтобы их стало больше? Ведь была же классная команда — Аршавин, Широков, Зырянов, Денисов, Кержаков.

– Тогда костяк «Зенита» был из русских игроков. Сейчас костяк изменился, изменился вектор развития, большая часть иностранцы, латиноамериканцы. Они больше делают результат. Пока решили так. Три человека (россиянина) так и будут в составе играть.

– Как смотрите на свою возможную конкуренцию с Глушенковым?

– Ну, он правее играет. Сейчас у меня не очень хорошая ситуация, не в составе. В этой ситуации только сам виноват. Конкуренты делают больше результативных действий. Я не на верху этой таблицы. Надо больше, концентрированные тренироваться, ни на кого не обижаться, – сказал полузащитник клуба из Санкт-Петербурга. 

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7 комментариев
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Андрей, Тебе пора в ЦСКА
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Не понимаю, что данный персонаж делает в Зените и в сборной!
Дитя лимита.
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Мостовой лучше бы не красился каждую неделю и не вью раздавал а футбольное мастерство оттачивал белобрысая
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Ого, бунт на корабле. Сваливай, Андрюха. Тот же Локомотив отличный вариант.
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Да и Андрею пора поднапрячь булки, уже и в сборной он выглядит сомнительно, если честно
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Ответ Зелёный гопник
Не понимаю, что данный персонаж делает в Зените и в сборной! Дитя лимита.
В Зените он на лавке - подменяет бразилов
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