Во время матча Первой лиги в Новороссийске отключился свет. Пауза продлилась около 40 минут

В игре возникла задержка из-за неполадок с освещением.

Игру 8-го тура Мелбет Первой лиги «Черноморец» – «Родина» прервали в начале второго тайма, свет погас на 47-й минуте игры.

Так этот момент выглядел в трансляции матча.



Пауза продлилась около 40 минут. Корреспондент «Коммерсанта-Кубань» сообщала со стадиона, что зрителей попросили сохранять спокойствие и не покидать трибуны, а представители «Черноморца» призвали их включить фонарики на телефонах и не расходиться.

«Черноморец» и «Родина» сыграли 2:2.