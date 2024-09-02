Во время матча Первой лиги в Новороссийске отключился свет. Пауза продлилась около 40 минут

Теги Первая лига Черноморец Новороссийск стадион Центральный Новороссийск Родина Москва Футбол

В игре возникла задержка из-за неполадок с освещением.

Игру 8-го тура Мелбет Первой лиги «Черноморец» – «Родина» прервали в начале второго тайма, свет погас на 47-й минуте игры.

Так этот момент выглядел в трансляции матча.


Пауза продлилась около 40 минут. Корреспондент «Коммерсанта-Кубань» сообщала со стадиона, что зрителей попросили сохранять спокойствие и не покидать трибуны, а представители «Черноморца» призвали их включить фонарики на телефонах и не расходиться.

«Черноморец» и «Родина» сыграли 2:2.

2 комментария
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Оперативненькая новость. Матч 8 часов назад был.
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