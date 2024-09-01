Педро из «Зенита» вызван в молодежную сборную Бразилии

Теги Зенит премьер-лига Россия сборная Бразилии U-20 Педро дос Сантос Футбол

Педро из «Зенита» вызван в молодежную сборную Бразилии.

Главный тренер бразильской сборной U20 Рамон Менезес определил список футболистов, приглашенных для участия в тренировочном сборе со 2 по 10 сентября. В их число попал вингер «Зенита» Педро

Бразильская команда продолжает готовиться к южноамериканскому чемпионату U20 в Перу (январь 2025 года), где определятся четыре сборные-участницы молодежного ЧМ-2025 в Чили.

На счету 18-летнего Педро 8 матчей, 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в составе молодежной сборной Бразилии. В прошлом феврале он уже становился победителем чемпионата Южной Америки U20.

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10 комментариев
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Педро - будущий топ.
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Отлично начал сезон. Причём замечу как дисциплинированно он в обороне отрабатывает. Очень зрелую игру показывает. Тот кто смог его привезти в Зенит просто мастер селекции и переговоров.
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Педро дикий талант конечно. В 18 лет играет на голову выше всех вингеров в РПЛ. Главное без травм.
+7
-3
+4
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Не неси бредни все итак видят,что ты антифутбольный тип
+5
-1
+4
Ответ Проблемы Аршавина
Педро дикий талант конечно. В 18 лет играет на голову выше всех вингеров в РПЛ. Главное без травм.
Вот вот, ток написать хотел. Чтоб без травм!!!
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+2
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
🧯 скорее воспользуйся этим, а то тебе прям очень надо
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Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Бразилы очень любят деньги и часто даже талантливые едут в нетоповые страны. Вспомните, как Оскар из Челси в Китай поехал.
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