Педро из «Зенита» вызван в молодежную сборную Бразилии.

Главный тренер бразильской сборной U20 Рамон Менезес определил список футболистов, приглашенных для участия в тренировочном сборе со 2 по 10 сентября. В их число попал вингер «Зенита» .

Бразильская команда продолжает готовиться к южноамериканскому чемпионату U20 в Перу (январь 2025 года), где определятся четыре сборные-участницы молодежного ЧМ-2025 в Чили.

На счету 18-летнего Педро 8 матчей, 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в составе молодежной сборной Бразилии. В прошлом феврале он уже становился победителем чемпионата Южной Америки U20.