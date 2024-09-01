Эрик тен Хаг: «МЮ» выиграл больше всех трофеев в Англии за последние два года, если не считать «Ман Сити». Это факт. Хотим побеждать, мне пришлось строить этот клуб»

Эрик тен Хаг заявил о желании брать трофеи с «Манчестер Юнайтед».

«За последние два года мы выиграли больше всех трофеев в английском футболе, если не считать «Ман Сити». Это реальность. Это факты. В нынешнем году мы хотим побеждать. Хотим брать трофеи. Уверен, мы это сделаем.

Мне пришлось строить этот клуб. Мы привлекли молодых футболистов и развивали их. Мы выиграли трофеи. Что еще я могу сделать? Насколько я знаю, болельщики довольны мной, но мне все равно, получу я похвалу или нет. Дело не во мне. Дело в «Ман Юнайтед».

Мы очень амбициозны: клуб, руководство, команда. Есть потенциал. Теперь нужно работать очень усердно, чтобы достичь наших целей», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».