Эрик тен Хаг: «МЮ» выиграл больше всех трофеев в Англии за последние два года, если не считать «Ман Сити». Это факт. Хотим побеждать, мне пришлось строить этот клуб»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил о желании брать трофеи с «Манчестер Юнайтед».

«За последние два года мы выиграли больше всех трофеев в английском футболе, если не считать «Ман Сити». Это реальность. Это факты. В нынешнем году мы хотим побеждать. Хотим брать трофеи. Уверен, мы это сделаем.

Мне пришлось строить этот клуб. Мы привлекли молодых футболистов и развивали их. Мы выиграли трофеи. Что еще я могу сделать? Насколько я знаю, болельщики довольны мной, но мне все равно, получу я похвалу или нет. Дело не во мне. Дело в «Ман Юнайтед».

Мы очень амбициозны: клуб, руководство, команда. Есть потенциал. Теперь нужно работать очень усердно, чтобы достичь наших целей», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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45 комментариев
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Какая же он легенда
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Что он несет? Он строил этот клуб?
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Когда выигрываешь АПЛ или ЛЧ, то Кубок Англии или Кубок Лиги это вишенка на торте(для команд величины МЮ). Когда такая команда выигрывает только такой кубок, то это выглядит как пироженка размером с детский кулачок. И вот у нас Тен Хааг, который в эту пироженку натыкал свечей как в полноценный торт и ходить всем тыкает этим в лицо. Выглядит до нелепого смешно. Инфоцыган.
+19
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+19
Ответ Игорь Новиков
Что он несет? Он строил этот клуб?
Это готовый политик после пинка из мю)
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+10
Хотя бы один раз мог бы признать свои ошибки, как можно без конца врать?
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+7
"Да я и АПЛ изобрел, чтобы с построенным мной самим клубом в ней 6 место занять. Да я и Англию основал, чтобы выиграть в ней кубок. "
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Ну красавчик.
Давай,теперь осталось Сити уделать.
Дерзай,гений...
Покажи как это делается.
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"Мне пришлось строить этот клуб". 🤦

Ещё немного, и будет "МЮ - это я!".
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Сказал как отрезал ! Великий физрук
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Если он игрокам МЮ объясняет свои идеи, пользуясь примерно такой же логикой, неудивительно, что они не всегда его понимают
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Эрик тен Хаг, мы абсолютно лучший клуб АПЛ, если не считать МанСити и это факт…)))🇬🇧
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Ответ Игорь Новиков
Что он несет? Он строил этот клуб?
Вот таким его помнит *показываю на уровень колен
+1
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+1
забыл на каком месте закончили сезон? я думал только в Челси идиотизм, но МЮ не отпускает лавры...
+1
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очередное оправдание, перед очередной ничьей или поражением
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+1
Ответ Евгений Сидоров
Когда выигрываешь АПЛ или ЛЧ, то Кубок Англии или Кубок Лиги это вишенка на торте(для команд величины МЮ). Когда такая команда выигрывает только такой кубок, то это выглядит как пироженка размером с детский кулачок. И вот у нас Тен Хааг, который в эту пироженку натыкал свечей как в полноценный торт и ходить всем тыкает этим в лицо. Выглядит до нелепого смешно. Инфоцыган.
Болею за МЮ с 99 года. Значение всегда имели только ЛЧ и АПЛ. На все остальные кубки, включая ЛЕ, КомьюнитиШилд и клубный чемпионат мира - вообще плевать. Вот ровно 0 эмоций.
Этот клоун всё понять не может, что пришел в один из крупнейших клубов мира, где такие чашечки роли не играют.
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Ответ Евгений Сидоров
Когда выигрываешь АПЛ или ЛЧ, то Кубок Англии или Кубок Лиги это вишенка на торте(для команд величины МЮ). Когда такая команда выигрывает только такой кубок, то это выглядит как пироженка размером с детский кулачок. И вот у нас Тен Хааг, который в эту пироженку натыкал свечей как в полноценный торт и ходить всем тыкает этим в лицо. Выглядит до нелепого смешно. Инфоцыган.
Великолепное сравнение
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И тут он проснулся
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Ответ Евгений Сидоров
Когда выигрываешь АПЛ или ЛЧ, то Кубок Англии или Кубок Лиги это вишенка на торте(для команд величины МЮ). Когда такая команда выигрывает только такой кубок, то это выглядит как пироженка размером с детский кулачок. И вот у нас Тен Хааг, который в эту пироженку натыкал свечей как в полноценный торт и ходить всем тыкает этим в лицо. Выглядит до нелепого смешно. Инфоцыган.
Ну я бы понял, коли МЮ до Эрика выигрывал бы АПЛ или ЛЧ, но этого ж не было после САФа, что-то про этл никто не пишет
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Ответ Евгений Сидоров
Когда выигрываешь АПЛ или ЛЧ, то Кубок Англии или Кубок Лиги это вишенка на торте(для команд величины МЮ). Когда такая команда выигрывает только такой кубок, то это выглядит как пироженка размером с детский кулачок. И вот у нас Тен Хааг, который в эту пироженку натыкал свечей как в полноценный торт и ходить всем тыкает этим в лицо. Выглядит до нелепого смешно. Инфоцыган.
Хуже. Когда клуб с претензией на гранд выигрывает кубок, сыграв лучший чемпионат и евросезон сразу же за 30+ лет - это просто путёвка в ЛЕ
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Ответ Максим Маслов
Я следу 20 лет, и наконец то у клуба появилось профессиональное руководство, а не Глейзеры, Вудворды, Мерто и прочие. Что там будет дальше с Тен Хагом покажет время
Ну, это другой вопрос. Судя по шагам последних месяцев - да. Осталось тренера сильного найти)
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Ответ Игорь Новиков
Ну, вам виднее. Я не так пристально за МЮ слежу. Но строит Фергюсон. А этот -так...
Я следу 20 лет, и наконец то у клуба появилось профессиональное руководство, а не Глейзеры, Вудворды, Мерто и прочие. Что там будет дальше с Тен Хагом покажет время
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Ответ Максим Маслов
Как же вы любите поверхностно смотреть на всё
Ну, вам виднее. Я не так пристально за МЮ слежу. Но строит Фергюсон. А этот -так...
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Ответ Игорь Новиков
А что он настроил? Купили игроков. 99% из них играть стали хуже. Строитель.
Как же вы любите поверхностно смотреть на всё
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Ответ Максим Маслов
А кто строил нынешний состав?
А что он настроил? Купили игроков. 99% из них играть стали хуже. Строитель.
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Ответ Игорь Новиков
Что он несет? Он строил этот клуб?
А кто строил нынешний состав?
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Ответ Дмитрий Воробьев
"Мне пришлось строить этот клуб". 🤦 Ещё немного, и будет "МЮ - это я!".
Людовик XIV и Канцлер Палпатин решительно одобряют.
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Ответ Ilya Chistyakov
Это готовый политик после пинка из мю)
Глубоко! Но! Абсолютно в дырочку точно, чувак!
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Ответ Фран
Людовик XIV и Канцлер Палпатин решительно одобряют.
Сенатор Палпатин☝🏻
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Ответ универсал78
ну или хоть АПЛ?
Так он не говорит, что они брали ЛЧ или АПЛ. Он говорит, что за исключением Сити, никто не брал больше трофеев чем его МЮ) и это факт
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Ответ NIRVANA
Не, ну по поводу трофеев это неопровержимый факт)))
ну или хоть АПЛ?
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