Директор «Аталанты» о жеребьевке ЛЧ: «Я пришел последним, потому что преследовал Буффона, чтобы пригрозить ему. Шучу, мы рады, что сыграем с серьезными соперниками»

Теги Аталанта Джанлуиджи Буффон серия А Италия Лига чемпионов УЕФА ахахаха Футбол

Директор «Аталанты» Умберто Марино пошутил, что угрожал Джанлуиджи Буффону.

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии участвовал в жеребьевке общего этапа Лиги чемпионов, доставая шары из урны, в вместе с Криштиану Роналду.

«Аталанта» сыграет с «Реалом», «Барселоной», «Арсеналом», «Шахтером», «Селтиком», «Янг Бойз», «Штурмом», «Штутгартом».

«Я пришел последним, потому что преследовал Буффона, чтобы пригрозить ему... Шучу.

Мы рады и взволнованы тем, что будем противостоять таким серьезным соперникам и сможем участвовать в таком значимом соревновании», – сказал Марино.

Также директор «Аталанты» прокомментировал летнюю трансферную кампанию. 

«Есть немного разочарования, на человеческом уровне, но мы всегда должны помнить ценности «Аталанты», которая стоит превыше всего. И мы не должны забывать, кто мы и где мы находимся.

Мы по-прежнему маленький клуб, который соревнуется с гигантами европейского футбола», – добавил Марино.

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1 комментарий
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хорошо, что зенит не участвует в лч, а то этому директору пришлось бы извиняться и платить штраф
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