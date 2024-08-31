Директор «Аталанты» о жеребьевке ЛЧ: «Я пришел последним, потому что преследовал Буффона, чтобы пригрозить ему. Шучу, мы рады, что сыграем с серьезными соперниками»
Директор «Аталанты» Умберто Марино пошутил, что угрожал Джанлуиджи Буффону.
Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии участвовал в жеребьевке общего этапа Лиги чемпионов, доставая шары из урны, в вместе с Криштиану Роналду.
«Аталанта» сыграет с «Реалом», «Барселоной», «Арсеналом», «Шахтером», «Селтиком», «Янг Бойз», «Штурмом», «Штутгартом».
«Я пришел последним, потому что преследовал Буффона, чтобы пригрозить ему... Шучу.
Мы рады и взволнованы тем, что будем противостоять таким серьезным соперникам и сможем участвовать в таком значимом соревновании», – сказал Марино.
Также директор «Аталанты» прокомментировал летнюю трансферную кампанию.
«Есть немного разочарования, на человеческом уровне, но мы всегда должны помнить ценности «Аталанты», которая стоит превыше всего. И мы не должны забывать, кто мы и где мы находимся.
Мы по-прежнему маленький клуб, который соревнуется с гигантами европейского футбола», – добавил Марино.