Личка про 5:1 с «Крыльями»: «Такие матчи можно провести за сезон один или два раза. Для игроков это хороший ментальный шаг вперед»
Марцел Личка высказался о разгромной победе «Динамо» над «Крыльями Советов».
Сегодня москвичи обыграли самарцев со счетом 5:1 в матче 3‑го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
– Я очень рад победе, потому что выиграть 5:1 всегда очень приятно. Такие матчи ты можешь провести за сезон один или два раза. Сегодня у нас получилось реализовать моменты. В первом неплохом моменте мы сразу забили первый гол, и очень быстро забили второй.
Тот состав, который вышел сегодня, был составом на одну игру, и до конца сезона такого состава не будет. Также очень рад, что ребята, которые вышли на поле, подняли эту планку. В воскресенье мы показали высокий уровень игры, хорошую интенсивность, скорость. Сегодня играли плюс‑минус так же.
– Дубль Окишора, гол Бокова, они стучатся в состав в чемпионате?
– Мне очень приятно видеть этих молодых игроков, которые выходят и не боятся играть, стараются выполнять, что требуем. Но понятно, что у них еще долгий путь до того, где сегодня находится, например, Тюкавин.
– Марокканец Маухуб показал многое из своих возможностей.
– Он приехал после Олимпиады, у него было 12 дней отдыха. Он тренируется здесь 3–4 дня. Когда он проведет хорошую работу и будет пауза на сборную, он покажет, что умеет. Это движение за спиной, скорость, он очень неприятный нападающий, которого всегда ищут, где он находится, потому что он двигается все 90 минут.
– Такие игроки, как Макаров и Гладышев, раскрепощаются в таких играх?
– Надо всегда выходить на поле с чистой головой и без боязни. Ты можешь хорошо провести тренировки, быть готовым физически на 100%, но если ты не готов ментально, то ничего не покажешь. Игра в футбол в чемпионате – это 80% голова и 20% другие вещи, поэтому я говорил тем парням играть как на тренировках. Не надо смотреть на болельщиков.
Думаю, сегодня Гладышев себя проявил, но тебя всегда будут оценивать в играх с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром», поэтому он должен почувствовать стабильность. Для всех игроков, которые сыграли, это хороший ментальный шаг вперед, – сказал главный тренер «Динамо».
Но у Макса есть другие более ценные качества для габаритного нападающего поболее чем у этих двоих, это более качественная техника и скоростные данные. Он не боится брать игру на себя как это делают Даку и Кардоба, и вообще он вчера вышел на поле и провел эти минуты, как будто бы он уже играет в Динамо, несколько лет.
Вообщем, готовый нападающий который после перерыва на игры сборной, может заиграть в полную силу. И когда будет нужно, полноценно заменить Тюкавина. Вот не ждал я и не верил в такой подарок , от руководства Динамо.