Личка про 5:1 с «Крыльями»: «Такие матчи можно провести за сезон один или два раза. Для игроков это хороший ментальный шаг вперед»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Денис Макаров Марцел Личка Константин Тюкавин Ярослав Гладышев Денис Боков Виктор Окишор Эль-Мехди Маухуб Футбол

Марцел Личка высказался о разгромной победе «Динамо» над «Крыльями Советов».

Сегодня москвичи обыграли самарцев со счетом 5:1 в матче 3‑го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Я очень рад победе, потому что выиграть 5:1 всегда очень приятно. Такие матчи ты можешь провести за сезон один или два раза. Сегодня у нас получилось реализовать моменты. В первом неплохом моменте мы сразу забили первый гол, и очень быстро забили второй.

Тот состав, который вышел сегодня, был составом на одну игру, и до конца сезона такого состава не будет. Также очень рад, что ребята, которые вышли на поле, подняли эту планку. В воскресенье мы показали высокий уровень игры, хорошую интенсивность, скорость. Сегодня играли плюс‑минус так же.

– Дубль Окишора, гол Бокова, они стучатся в состав в чемпионате?

– Мне очень приятно видеть этих молодых игроков, которые выходят и не боятся играть, стараются выполнять, что требуем. Но понятно, что у них еще долгий путь до того, где сегодня находится, например, Тюкавин.

– Марокканец Маухуб показал многое из своих возможностей.

– Он приехал после Олимпиады, у него было 12 дней отдыха. Он тренируется здесь 3–4 дня. Когда он проведет хорошую работу и будет пауза на сборную, он покажет, что умеет. Это движение за спиной, скорость, он очень неприятный нападающий, которого всегда ищут, где он находится, потому что он двигается все 90 минут.

– Такие игроки, как Макаров и Гладышев, раскрепощаются в таких играх?

– Надо всегда выходить на поле с чистой головой и без боязни. Ты можешь хорошо провести тренировки, быть готовым физически на 100%, но если ты не готов ментально, то ничего не покажешь. Игра в футбол в чемпионате – это 80% голова и 20% другие вещи, поэтому я говорил тем парням играть как на тренировках. Не надо смотреть на болельщиков.

Думаю, сегодня Гладышев себя проявил, но тебя всегда будут оценивать в играх с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром», поэтому он должен почувствовать стабильность. Для всех игроков, которые сыграли, это хороший ментальный шаг вперед, – сказал главный тренер «Динамо».

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17 комментариев
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Сегодня молодцы Динамо!
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Караскаля на лавку, Витю Окишора в старт. Нечего его мариновать на лавке, латинос пусть понаблюдает как забивать надо и пасы раздавать. Была проблема с натягиванием одеяла у Макарова, теперь таже проблема с Караскалем.
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Молодец Марцел, не впадает в эйфорию и говорит искренне
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Ответ verhowen
Привет Виталий! Ну насчёт Окишора, уже много хорошего сказали и написали. Теперь главное сохранить этот талант в Динамо, я имею ввиду хороший и грамотный долгосрочный контракт. И всё таки на меня больший эффект своей игрой, произвёл Марроканский нападающий Маухуб. Я думал что Динамо приобрело молодого нападающего, с прицелом на будущее. Но уже по тем минутам что он провел на поле уже видно, что он сильно отличается своей игрой, от Тюкавина и Гладышева. Маухуб или по нашему Макс, своей игрой больше похож на игру Даку и Кардобу. Да, у него пока что нет той пробивной мощи что у этих двоих. Но у Макса есть другие более ценные качества для габаритного нападающего поболее чем у этих двоих, это более качественная техника и скоростные данные. Он не боится брать игру на себя как это делают Даку и Кардоба, и вообще он вчера вышел на поле и провел эти минуты, как будто бы он уже играет в Динамо, несколько лет. Вообщем, готовый нападающий который после перерыва на игры сборной, может заиграть в полную силу. И когда будет нужно, полноценно заменить Тюкавина. Вот не ждал я и не верил в такой подарок , от руководства Динамо.
Я с удовольствием посмотрел этот матч,как никогда.Крылья до этого были на взлёте,думал что в Динамо уже некому забивать,а тут ,все свои негативные комментарии хочу удалить. Очень много футболистов себя проявили.И Лещук чуть ли не взял пенальти,Окишор,Макаров,,но новичок,очень ждал,думал что его выпустят во втором тайме,но и за 15 минут он себя показал во всей красе.Динамо вперёд,верю в победы.Спасибо Личке.Умеет ставить игру и живёт футболом. Ждём ещё двух трансферов .
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Браво Марцел, 17-18 летних ребят проверили в деле и результат более чем достойный
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Конечно же очень понравилась игра Окишира, два гола и один асист за одну игру. Это выглядит получше чем дебют Захаряна. Но всё таки больше всего, обрадовала хоть и за малое время игра Марроканского нападающего. Техничный, резкий и скоростной, и как говорит Личка, хорошо играет головой. Видно что и данные у парня очень хорошие, и талантом центрального нападающего, тоже Бог не обидел. Теперь в Динамо есть три нападающих примерно одного возраста, но что очень хорошо, все трое разноплановые игроки. Уже сейчас видно, что Маухуб может стать уже в этом сезоне, одним из самых лучших нападающих чемпионата России. Все спортивные данные для дальнейшего развития и прогресса своей игры, у этого молодого но очень перспективного нападающего, есть.
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Когда хорошо , то хорошо ! Спасибо !
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Ответ Виталик Украинский
Не, ну с таким счётом даже Зениту не реально выиграть. Чистый договорняк - правильно, хомячки? Или это другое?
объясни где этот матч был договорным?если взять все матчи крыльев в этом сезоне,то получается все они договорные?
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Ответ Виталии Пархоменко
Караскаля на лавку, Витю Окишора в старт. Нечего его мариновать на лавке, латинос пусть понаблюдает как забивать надо и пасы раздавать. Была проблема с натягиванием одеяла у Макарова, теперь таже проблема с Караскалем.
Привет Виталий! Ну насчёт Окишора, уже много хорошего сказали и написали. Теперь главное сохранить этот талант в Динамо, я имею ввиду хороший и грамотный долгосрочный контракт. И всё таки на меня больший эффект своей игрой, произвёл Марроканский нападающий Маухуб. Я думал что Динамо приобрело молодого нападающего, с прицелом на будущее. Но уже по тем минутам что он провел на поле уже видно, что он сильно отличается своей игрой, от Тюкавина и Гладышева. Маухуб или по нашему Макс, своей игрой больше похож на игру Даку и Кардобу. Да, у него пока что нет той пробивной мощи что у этих двоих.
Но у Макса есть другие более ценные качества для габаритного нападающего поболее чем у этих двоих, это более качественная техника и скоростные данные. Он не боится брать игру на себя как это делают Даку и Кардоба, и вообще он вчера вышел на поле и провел эти минуты, как будто бы он уже играет в Динамо, несколько лет.
Вообщем, готовый нападающий который после перерыва на игры сборной, может заиграть в полную силу. И когда будет нужно, полноценно заменить Тюкавина. Вот не ждал я и не верил в такой подарок , от руководства Динамо.
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Одного достаточно, тренер прав
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Крылья походу улетят в лучшую лигу мира
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Личка про 5:1 с «Крыльями»: улучшил личку
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Ответ Виталии Пархоменко
Караскаля на лавку, Витю Окишора в старт. Нечего его мариновать на лавке, латинос пусть понаблюдает как забивать надо и пасы раздавать. Была проблема с натягиванием одеяла у Макарова, теперь таже проблема с Караскалем.
Давайте не будем судить по одному матчу , с дублем крыльев , уверен что Караскаль себя ещё проявит с положительной стороны …..
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