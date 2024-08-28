Личка про 5:1 с «Крыльями»: «Такие матчи можно провести за сезон один или два раза. Для игроков это хороший ментальный шаг вперед»

Марцел Личка высказался о разгромной победе «Динамо» над «Крыльями Советов».

Сегодня москвичи обыграли самарцев со счетом 5:1 в матче 3‑го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Я очень рад победе, потому что выиграть 5:1 всегда очень приятно. Такие матчи ты можешь провести за сезон один или два раза. Сегодня у нас получилось реализовать моменты. В первом неплохом моменте мы сразу забили первый гол, и очень быстро забили второй.

Тот состав, который вышел сегодня, был составом на одну игру, и до конца сезона такого состава не будет. Также очень рад, что ребята, которые вышли на поле, подняли эту планку. В воскресенье мы показали высокий уровень игры, хорошую интенсивность, скорость. Сегодня играли плюс‑минус так же.

– Дубль Окишора, гол Бокова, они стучатся в состав в чемпионате?

– Мне очень приятно видеть этих молодых игроков, которые выходят и не боятся играть, стараются выполнять, что требуем. Но понятно, что у них еще долгий путь до того, где сегодня находится, например, .

– Марокканец Маухуб показал многое из своих возможностей.

– Он приехал после Олимпиады, у него было 12 дней отдыха. Он тренируется здесь 3–4 дня. Когда он проведет хорошую работу и будет пауза на сборную, он покажет, что умеет. Это движение за спиной, скорость, он очень неприятный нападающий, которого всегда ищут, где он находится, потому что он двигается все 90 минут.

– Такие игроки, как и Гладышев, раскрепощаются в таких играх?

– Надо всегда выходить на поле с чистой головой и без боязни. Ты можешь хорошо провести тренировки, быть готовым физически на 100%, но если ты не готов ментально, то ничего не покажешь. Игра в футбол в чемпионате – это 80% голова и 20% другие вещи, поэтому я говорил тем парням играть как на тренировках. Не надо смотреть на болельщиков.

Думаю, сегодня себя проявил, но тебя всегда будут оценивать в играх с « », « », « », поэтому он должен почувствовать стабильность. Для всех игроков, которые сыграли, это хороший ментальный шаг вперед, – сказал главный тренер « ».