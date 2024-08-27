«Тоттенхэм» показал 3-ю форму: «Комплект вдохновлен деревьями, от которых произошло название «Семь сестер». Семь деревьев растут в Южном Тоттенхэме сотни лет, восхищая местных жителей»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Nike игровая форма стиль Футбол

«Тоттенхэм» представил резервную форму на сезон-2024/25.

«Полностью зеленый комплект украшен поистине уникальным рисунком, вдохновленным нашим лондонским наследием, с тонкими отсылками к деревьям, от которых произошло название «Семь сестер».

«Семь сестер» – это кольцо из семи деревьев, которые растут в Южном Тоттенхэме сотни лет, восхищая местных жителей на протяжении многих поколений. Легенда гласит, что первые вязы были посажены в 1300-х годах семью сестрами из местной семьи», – говорится в заявлении клуба.

Фото: tottenhamhotspur.com

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё ещë ждëм третий комплект, вдохновлённый фильмом Залечь на дно в Брюгге. Серьёзно, герой Фаррела сделал для популяризации Спëрс огромное дело.
+126
-13
+113
"с тонкими отсылками к деревьям" и Вернер презентует))
+49
-1
+48
Красиво и необычно👍
+36
-4
+32
а зачем Найк стал цеплять на форму крючки?
+18
-1
+17
Выглядит охренеть как круто)
+13
-2
+11
У Вас найк отклеился ©
+11
-1
+10
Выглядит отлично
+8
-3
+5
Оригинальная задумка....👍👍👍
Да и само дерево (Вяз или Ильм) красивое и многофункциональное в производстве....💪🔝
+5
-1
+4
Ответ Rad0
Комментарий скрыт
Да. Еще надо ливерпулю выпустить форму, вдохновившись фильмом Формула 51. А Ньюкаслу фильмом Гол. Список можно продолжать. Фанаты всего мира прознали об этих клубах после фильмов.
+4
0
+4
Значок найк в шоке
+3
0
+3
Ответ Rad0
Комментарий скрыт
Обожаю зумеров :)
+3
0
+3
Ладно)
+1
0
+1
Ответ Ice Vorya
На удивление, форма отличной получилась. А вот своим направленным вниз логотипом на всех третьих комплектах найк, видимо, показывает свой вектор развития в последние годы
С другой стороны это график, типа резко вверх. Но вообще не фанат Найка
+1
0
+1
красивое
+1
0
+1
Вспоминается сезон, когда Тоттенхэм вышел в финал ЛЧ
+1
0
+1
На удивление, форма отличной получилась.

А вот своим направленным вниз логотипом на всех третьих комплектах найк, видимо, показывает свой вектор развития в последние годы
+1
0
+1
"Бревно" презентует форму, вдохновленное деревьями
+3
-2
+1
шикарно
0
0
0
Классная форма, думаю заказать
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Микель Венгер
а зачем Найк стал цеплять на форму крючки?
Похоже на троллинг команд непопавших в плей-офф НБА
+1
-1
0
Тайна 7 сестёр
0
0
0
А где фото сестёр?
+1
-1
0
Ответ Артем Андреев
Всё ещë ждëм третий комплект, вдохновлённый фильмом Залечь на дно в Брюгге. Серьёзно, герой Фаррела сделал для популяризации Спëрс огромное дело.
Кстати, да. А в качестве узора взять спутниковую карту города.
0
0
0
Ответ Dzmitry Lavysh
"с тонкими отсылками к деревьям" и Вернер презентует))
Такая себе символика ))
+1
-1
0
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Комментарий удален пользователем
А ты у нас шаришь за коммерцию, видимо. Не знаю, почему ты до сих пор сидишь на спортсе - пиши в найк об обозначенной тобой проблеме "свалившегося" лого, пока сезон только-только начался
+1
-1
0
Ответ Ice Vorya
На удивление, форма отличной получилась. А вот своим направленным вниз логотипом на всех третьих комплектах найк, видимо, показывает свой вектор развития в последние годы
Поворот не туда
0
0
0
Ответ _qwert1x_
Вспоминается сезон, когда Тоттенхэм вышел в финал ЛЧ
Да. Форма «шпор» тогда громыхнула, в очередной раз ю, на всю Европу. Как в 60-80х.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий