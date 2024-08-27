«Тоттенхэм» показал 3-ю форму: «Комплект вдохновлен деревьями, от которых произошло название «Семь сестер». Семь деревьев растут в Южном Тоттенхэме сотни лет, восхищая местных жителей»

«Тоттенхэм» представил резервную форму на сезон-2024/25.

«Полностью зеленый комплект украшен поистине уникальным рисунком, вдохновленным нашим лондонским наследием, с тонкими отсылками к деревьям, от которых произошло название «Семь сестер».

«Семь сестер» – это кольцо из семи деревьев, которые растут в Южном Тоттенхэме сотни лет, восхищая местных жителей на протяжении многих поколений. Легенда гласит, что первые вязы были посажены в 1300-х годах семью сестрами из местной семьи», – говорится в заявлении клуба.

Фото: tottenhamhotspur.com