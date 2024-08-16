Круговой о том, как обыграть «Зенит»: «Николич знает. ЦСКА надо просто воспользоваться шансами» 

Данил Круговой считает, что ЦСКА по силам опередить «Зенит» в Мир РПЛ.

Армейцы встретятся с петербургским клубом 14 сентября в рамках 8-го тура.

— Как оценишь старт сезона от ЦСКА? 7 очков в четырех турах , поражение и победа по пенальти в Кубке России…

— В начале чемпионата у нас были очень сложные выезды, три штуки на юге: в Ростов‑на‑Дону и два – в Краснодар. Усталость накопилась, мало было сил. Понятно, что жалобы на график можно воспринять как оправдание, но хорошо, что справились с этим. Дальше будет ряд домашних игр, не надо будет постоянно ездить далеко.

— За счет чего можно обыграть «Зенит»?

— Наш тренер [ ] знает, как можно это сделать. Сам я пока не могу ответить на этот вопрос.

— Общественное мнение сейчас таково, что бороться с «Зенитом» почти нереально. Это так?

— С «Зенитом» всегда было тяжело бороться. Начало сезона у них получается хорошо, но посмотрим, как будет на дистанции. Вы сами видели прошлый сезон, «Зенит» еще со мной в составе начинал отлично, без поражений, но потом начались трудности.

— То есть у будут шансы опередить « »?

— Да, надо просто ими воспользоваться, — сказал защитник ЦСКА.