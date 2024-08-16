Круговой о том, как обыграть «Зенит»: «Николич знает. ЦСКА надо просто воспользоваться шансами» 

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марко Николич Данил Круговой Футбол

Данил Круговой считает, что ЦСКА по силам опередить «Зенит» в Мир РПЛ.

Армейцы встретятся с петербургским клубом 14 сентября в рамках 8-го тура.

— Как оценишь старт сезона от ЦСКА? 7 очков в четырех турах РПЛ, поражение и победа по пенальти в Кубке России…

— В начале чемпионата у нас были очень сложные выезды, три штуки на юге: в Ростов‑на‑Дону и два – в Краснодар. Усталость накопилась, мало было сил. Понятно, что жалобы на график можно воспринять как оправдание, но хорошо, что справились с этим. Дальше будет ряд домашних игр, не надо будет постоянно ездить далеко.

— За счет чего можно обыграть «Зенит»?

— Наш тренер [Николич] знает, как можно это сделать. Сам я пока не могу ответить на этот вопрос.

— Общественное мнение сейчас таково, что бороться с «Зенитом» почти нереально. Это так?

— С «Зенитом» всегда было тяжело бороться. Начало сезона у них получается хорошо, но посмотрим, как будет на дистанции. Вы сами видели прошлый сезон, «Зенит» еще со мной в составе начинал отлично, без поражений, но потом начались трудности.

— То есть у ЦСКА будут шансы опередить «Зенит»?

— Да, надо просто ими воспользоваться, — сказал защитник ЦСКА.

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41 комментарий
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Круговой о том, как обыграть «Зенит»: «Николич знает. ЦСКА надо просто воспользоваться шансами»

Я тоже знаю - надо забить, как минимум, на один гол больше. Не благодарите :)
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-2
+43
Ответ Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Это тот самый Николич который с Локомотивом влетел 6-1 в золотом матче в начале мая 2021 года? я ничего не путаю? Или это другой Николич?)
Если верить sports.ru то Николич во главе Локомотива сыграл с Зенитом 5 раз. Дважды проиграл в суперкубке, 2 ничьи в первом туре 20 и 21-х годов и отлетел 6-1 2 мая 2021 года когда Зенит в игре с Локомотивом оформил чемпионство.
Вопрос знатокам: каким образом Николич знает как победить Зенит если за всё время встреч он ни разу Семака так и не обыграл?
+34
-2
+32
Это тот самый Николич который с Локомотивом влетел 6-1 в золотом матче в начале мая 2021 года? я ничего не путаю? Или это другой Николич?)
+31
-2
+29
Опять автобус запаркуют.
+22
-3
+19
Ответ Циник Петербургский
Круговой о том, как обыграть «Зенит»: «Николич знает. ЦСКА надо просто воспользоваться шансами» Я тоже знаю - надо забить, как минимум, на один гол больше. Не благодарите :)
Да у тебя все шансы стать следующим тренером Спартака!!!
+21
-3
+18
Неожиданный вопрос. Я даже в календарь заглянул - убедиться, что Зенит с ЦСКА играет через месяц, а не в этом туре.
+11
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+11
Нам бы сейчас Локо обыграть, а не о Зените думать 😎
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Николич может и знает как противостоять Зениту, да вот беда - играть то придётся не ему, а Круговому!
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В Зените теперь некому коряво ауты бросать, по-этому шансов на победу еще меньше.
+6
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Не верю, что с Николичем у ЦСКА есть шансы, при всем уважении к болельщикам клуба! Вот, к примеру, Сёмин Ю.П., в свое время, уступая по уровню состава в некоторых сезонах "Зениту", умудрялся его обыгрывать. Т.е., есть такое качество у больших тренеров, как выигрывать ключевые матчи. Николич - не тот тренер. ИМХО. )
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Николич точно знает как получить от Зенита 6 голов ))
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Как то я сомневаюсь что Николич знает как обыграть Зенит.

Результаты Локомотива против Зенита при Николиче:
1:2 (Суперкубок)
0:0 (РПЛ)
1:6 (РПЛ)
0:3 (Суперкубок)
1:1 (РПЛ)

Итого: 5 игр 0 побед 2 ничьи и 3 поражения. Мячи 3:12.
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Ответ Сергей Жарковский
Николич может и знает как противостоять Зениту, да вот беда - играть то придётся не ему, а Круговому!
Круговой: а че, в смысле?!
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Как я уже писал перед игрой с ПариНН,у ЦСКА на своём поле есть шанс сыграть в ничью, а с Зенитом шансов нет.Нужно называть вещи своими именами. ЦСКА превратился в обычный середнячок.
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какой болтливый воспитанник Зенита прям новый Вова Быстров
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Сложно без нападения.
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Ответ ЦСКА УСБ
Как то я сомневаюсь что Николич знает как обыграть Зенит. Результаты Локомотива против Зенита при Николиче: 1:2 (Суперкубок) 0:0 (РПЛ) 1:6 (РПЛ) 0:3 (Суперкубок) 1:1 (РПЛ) Итого: 5 игр 0 побед 2 ничьи и 3 поражения. Мячи 3:12.
С языка снял.
Эпичное 1:6 говорит о том, что даже не имеет представления)))
Но мы будем надеяться.
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Ответ FETISH
Опять автобус запаркуют.
Аврору утопят.
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Николич главный клиент Зенита
Вроде все свои матчи слил
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Как-то много стало Данилки. Видать, гол привезёт скоро.
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Чтобы накопить 12 млн за год, нужно каждый месяц откладывать по 1 млн.
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Не знаю, что оно там знает, но когда он всех выносил с Локо, в Питере отхватил 1:6, и ещё легко отделался 🤣
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Акинфеев знает.От своих ворот ,на вынос,а там поборемся.
Главное,Круговой на поле,а не на скамейке.Очень хочу посмотреть,что он покажет в игре с Зенитом и в сезоне в целом.
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Как всегда Зенит ничем не удивит и у ЦСКА были шансы.
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Коням надо просто всем купить плей-стейшен. Николич, разве тренер, какой-то бритый салоед, который бурчит что-то себе под нос. 😂
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Вроде ещё не утро субботы , а начал сомневаться , разве в эти выходные с ЦСКА играют ..
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-«Зенит» еще со мной в составе начинал отлично, без поражений, но потом начались трудности -

Это сильно
Трудности прошлого года в Зените начались когда Кругового на лавку посадили.
Если в серьезно - Даниилу 26 лет, ждать пока он «раскроется» терпения никакого не хватит.
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Да и при Федотове Зенит не мог обыграть от защиты отталкивались особо в перед не рвались ждали своего счастья и забивали
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Ответ riverman1980
Николич точно знает как получить от Зенита 6 голов ))
Николич – 6, Личка – 8. Топовые тренеры, ничего не скажешь.
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Ответ Иван Корзун
А с корявого аута не динама нам забила?
С Локо дело было вроде. Я и не говорил, что это было с ЦСКА.
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