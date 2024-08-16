Круговой о том, как обыграть «Зенит»: «Николич знает. ЦСКА надо просто воспользоваться шансами»
Данил Круговой считает, что ЦСКА по силам опередить «Зенит» в Мир РПЛ.
Армейцы встретятся с петербургским клубом 14 сентября в рамках 8-го тура.
— Как оценишь старт сезона от ЦСКА? 7 очков в четырех турах РПЛ, поражение и победа по пенальти в Кубке России…
— В начале чемпионата у нас были очень сложные выезды, три штуки на юге: в Ростов‑на‑Дону и два – в Краснодар. Усталость накопилась, мало было сил. Понятно, что жалобы на график можно воспринять как оправдание, но хорошо, что справились с этим. Дальше будет ряд домашних игр, не надо будет постоянно ездить далеко.
— За счет чего можно обыграть «Зенит»?
— Наш тренер [Николич] знает, как можно это сделать. Сам я пока не могу ответить на этот вопрос.
— Общественное мнение сейчас таково, что бороться с «Зенитом» почти нереально. Это так?
— С «Зенитом» всегда было тяжело бороться. Начало сезона у них получается хорошо, но посмотрим, как будет на дистанции. Вы сами видели прошлый сезон, «Зенит» еще со мной в составе начинал отлично, без поражений, но потом начались трудности.
— То есть у ЦСКА будут шансы опередить «Зенит»?
— Да, надо просто ими воспользоваться, — сказал защитник ЦСКА.
Я тоже знаю - надо забить, как минимум, на один гол больше. Не благодарите :)
Вопрос знатокам: каким образом Николич знает как победить Зенит если за всё время встреч он ни разу Семака так и не обыграл?
Результаты Локомотива против Зенита при Николиче:
1:2 (Суперкубок)
0:0 (РПЛ)
1:6 (РПЛ)
0:3 (Суперкубок)
1:1 (РПЛ)
Итого: 5 игр 0 побед 2 ничьи и 3 поражения. Мячи 3:12.
Эпичное 1:6 говорит о том, что даже не имеет представления)))
Но мы будем надеяться.
Вроде все свои матчи слил
Главное,Круговой на поле,а не на скамейке.Очень хочу посмотреть,что он покажет в игре с Зенитом и в сезоне в целом.
Это сильно
Трудности прошлого года в Зените начались когда Кругового на лавку посадили.
Если в серьезно - Даниилу 26 лет, ждать пока он «раскроется» терпения никакого не хватит.