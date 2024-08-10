«Динамо» знает, как побеждать «Зенит». Отвязная команда, никого не боится». Шнякин о матче 4-го тура РПЛ
Дмитрий Шнякин считает, что «Динамо» может обыграть «Зенит».
Команды встретятся сегодня в Санкт‑Петербурге в рамках 4-го тура Мир РПЛ.
«Динамо» знает, как побеждать «Зенит». Москвичи не боятся этого соперника. Больше всего мне нравится в этой команде, что она отвязная и никого не боится.
Для того чтобы играть на равных с «Зенитом», нужно не сидеть в защите и подниматься высоко», — сказал комментатор.
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Ростов так и сделал. Результат напомнить, стратег Шнякин?! ))
Он вообще футбол то смотрит?
"До него эту фразу приписывали вообще всем подряд – Линкольну, Галилео Галилею, Конфуцию"
И что? Это как то отрицает тот факт, что это говорил и Марк Твен тоже, среди всяких там прочих Конфуциев?
Напряги свои мозги, "ненапыщенный", может сообразишь, если, конечно, есть чем, в чем я лично сомневаюсь...
. Личка это ЗНАЕТ И помнит. 8-0
К Панкратову-Черному,ищущему неисправность в машине подходит мальчик лет 5.
-Дяденька,я знаю что у вас сломалось.
-Отойди мальчик не мешай.
И так несколько раз.
Потом-:"Ну что сломалось?
-Машина.