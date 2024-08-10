«Динамо» знает, как побеждать «Зенит». Отвязная команда, никого не боится». Шнякин о матче 4-го тура РПЛ

Дмитрий Шнякин считает, что «Динамо» может обыграть «Зенит».

Команды встретятся сегодня в Санкт‑Петербурге в рамках 4-го тура Мир .

« » знает, как побеждать « ». Москвичи не боятся этого соперника. Больше всего мне нравится в этой команде, что она отвязная и никого не боится.

Для того чтобы играть на равных с «Зенитом», нужно не сидеть в защите и подниматься высоко», — сказал комментатор.