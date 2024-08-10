«Динамо» знает, как побеждать «Зенит». Отвязная команда, никого не боится». Шнякин о матче 4-го тура РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Шнякин Футбол

Дмитрий Шнякин считает, что «Динамо» может обыграть «Зенит».

Команды встретятся сегодня в Санкт‑Петербурге в рамках 4-го тура Мир РПЛ.

«Динамо» знает, как побеждать «Зенит». Москвичи не боятся этого соперника. Больше всего мне нравится в этой команде, что она отвязная и никого не боится.

Для того чтобы играть на равных с «Зенитом», нужно не сидеть в защите и подниматься высоко», — сказал комментатор.

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32 комментария
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"... Для того чтобы играть на равных с «Зенитом», нужно не сидеть в защите и подниматься высоко ..."
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Ростов так и сделал. Результат напомнить, стратег Шнякин?! ))
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Акрон они не боялись. Зенит не Акрон.
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Подниматься высоко?
Он вообще футбол то смотрит?
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Я тоже знаю как победить Зенит. Нужно забить на один гол больше, чем команда из Питера.
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Ответ Celsius
" Москвичи не боятся этого соперника. " А напрасно. Опасаться все должны, и быть очень аккуратными. Но для такого "знатока" футбола, как Шнякин, все просто - шашки наголо и погнали, всех в капусту! Как говорил Марк Твен, "иногда лучше выглядеть дураком и молчать, чем открыть рот и развеять все сомнения". Прям про Шнякина сказано.
Для трусоватого пользователя justbored, который зачем-то мне пишет всякий бессвязный бред, при этом занеся меня в ЧС и не давая мне возможности ответить. В общем, типичному трусоватому и подловатому кокаино-бромантановцу.
"До него эту фразу приписывали вообще всем подряд – Линкольну, Галилео Галилею, Конфуцию"
И что? Это как то отрицает тот факт, что это говорил и Марк Твен тоже, среди всяких там прочих Конфуциев?
Напряги свои мозги, "ненапыщенный", может сообразишь, если, конечно, есть чем, в чем я лично сомневаюсь...
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Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Отвязная команда получит сегодня полную котомку
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
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Шнякину конечно спасибо за комплименты Динамо, но Динамо не играет на встречных курсах с Зенитом, и подниматься высоко это самоубийство. Состав у Динамо не оптимальный будет, а Зенит в этом плане молодцы, укомплектовали состав и с первого тура мощно начали, а в Динамо полкоманды распустили на кубок Америки и ОИ. Бальбуэна что сыгрался с Майсторовичем? А связка в центре скорее всего будет сегодня такая, несыгранная.
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Подниматься высоко это самоубийство
. Личка это ЗНАЕТ И помнит. 8-0
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Хорошая игра будет
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Ответ Виталии Пархоменко
Смешно, любимый КБ Лещук сегодня не играет, надеюсь и с кубковых игр его снимут. Помимо Радимова, уже и ваш Мостовой над Лещуком угарает.
Они берегут Лещука специально для матчей со Спартаком, Лещук решил стать лучшим распасовщиком в истории дерби, у него за 2 матча уже 3 голевых паса, до рекорда осталось совсем недалеко!
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Шнякин демонстрирует уровень понимания нынешними комментаторами Матча современного футбола :) Еще Губерниева спросите, что нужно Динамо...
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Ответ Артём Охотский
Я тоже знаю как победить Зенит. Нужно забить на один гол больше, чем команда из Питера.
Напомнило старый Ералаш.
К Панкратову-Черному,ищущему неисправность в машине подходит мальчик лет 5.
-Дяденька,я знаю что у вас сломалось.
-Отойди мальчик не мешай.
И так несколько раз.
Потом-:"Ну что сломалось?
-Машина.
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Рецепт от Шнякина для Динамо, - не сидеть в защите и подниматься высоко... Это гарантированный разгром от трёх-четырёх голов в ворота Динамо...
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Ответ kakzheonebawit@gmail.com
Да, видел, поэтому делать такие заявления перед матчем это как минимум неразумно ибо после матча, вероятнее всего, придется оправдываться, не делая таких заявлений никто и не будет после матча спрашивать с нее за результат. Очевидно, что Зенит на бумаге и по игре(вероятнее всего) сильнее
Плохо ты видел, если не заметил, что в обороне играли трое 19 летних ребят, или ты думаешь что и с Зенитом они выйдут?
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Подниматься высоко, то есть играть, как предыдущие команды. Думаю будут сидеть в защите и бегать в контратака.
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Ответ Вячеслав Припузов
Главное в Динамо, чтобы тренер вратарей не переучил Лунева под стандарт динамовских вратарей...
Смешно, любимый КБ Лещук сегодня не играет, надеюсь и с кубковых игр его снимут. Помимо Радимова, уже и ваш Мостовой над Лещуком угарает.
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Рецепт от Шнякина для Динамо, - не сидеть в защите и подниматься высоко... Это гарантированный разгром от трёх-четырёх голов в ворота Динамо...
Личка же не будет мнение Шнякина слушать)))
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Ответ Валера Синюков
Ты состав Динамо видел?
Да, видел, поэтому делать такие заявления перед матчем это как минимум неразумно ибо после матча, вероятнее всего, придется оправдываться, не делая таких заявлений никто и не будет после матча спрашивать с нее за результат. Очевидно, что Зенит на бумаге и по игре(вероятнее всего) сильнее
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Ответ kakzheonebawit@gmail.com
Если учитывать нынешнюю форму обеих команд, то Динамо придется прессинговать все 90 минут питерцев, чтобы не дать им играть в их новый супер-эффективный атакующий футбол, который за 4 тура показал просто феноменальную результативность и голевую феерию от Глушенкова. Честно сказать, тяжело представить, что Динамо сможет их сдержать, особенно после откровенного провала в матче со Спартаком, который показал, что команда неидеальна(16 ударов по воротам от Спартака и всего лишь 6 ответных от Динамо).
Ты состав Динамо видел?
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Хм... Даже ни одного словечка ни ввернули.
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Отвязная команда получит сегодня полную котомку
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Главное в Динамо, чтобы тренер вратарей не переучил Лунева под стандарт динамовских вратарей...
+3
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Если учитывать нынешнюю форму обеих команд, то Динамо придется прессинговать все 90 минут питерцев, чтобы не дать им играть в их новый супер-эффективный атакующий футбол, который за 4 тура показал просто феноменальную результативность и голевую феерию от Глушенкова. Честно сказать, тяжело представить, что Динамо сможет их сдержать, особенно после откровенного провала в матче со Спартаком, который показал, что команда неидеальна(16 ударов по воротам от Спартака и всего лишь 6 ответных от Динамо).
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