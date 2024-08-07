Игроки «Зенита» получили по 50 млн рублей за чемпионство в прошлом сезоне (Иван Карпов)
Игроки «Зенита» получили по 50 миллионов рублей за чемпионство в сезоне-2023/24.
Об этом рассказал инсайдер Иван Карпов в разговоре с Нобелем Арустамяном.
– Как ты думаешь, каков размер бонуса для каждого игрока за чемпионство – не в сезон столетия, а в предыдущие?
– За тот, который завершился?
– Ну, например, за предыдущий.
– В евро или в рублях?
– В рублях.
– 20 миллионов.
– 50. 500 тысяч евро.
И, кстати, по поводу одного миллиона рублей за голевое действие – это, кстати, не мой инсайд, хотя все меня обвиняют – мне кажется, эта сумма занижена. Представь: 20 голевых действий – 20 миллионов рублей. Это что за смех? – сказал Карпов.
В лиге есть футболисты которые делают 2 голевых действия за сезон (22 матча), а получают по 300 миллинов в год. Например, Зобнин :)
Риторический вопрос
Паспортисту, Карл! :))
Про Зенит, Спартак и тд.
30 миллионов за дельфина правда по вашему? Или как он весной Абаскаля увольнял через 3 дня, которые в итоге на месяц затянулись.