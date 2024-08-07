Игроки «Зенита» получили по 50 млн рублей за чемпионство в прошлом сезоне (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия Нобель Арустамян деньги Футбол

Игроки «Зенита» получили по 50 миллионов рублей за чемпионство в сезоне-2023/24.

Об этом рассказал инсайдер Иван Карпов в разговоре с Нобелем Арустамяном

– Как ты думаешь, каков размер бонуса для каждого игрока за чемпионство – не в сезон столетия, а в предыдущие?

– За тот, который завершился?

– Ну, например, за предыдущий.

– В евро или в рублях?

– В рублях.

– 20 миллионов. 

– 50. 500 тысяч евро. 

И, кстати, по поводу одного миллиона рублей за голевое действие – это, кстати, не мой инсайд, хотя все меня обвиняют – мне кажется, эта сумма занижена. Представь: 20 голевых действий – 20 миллионов рублей. Это что за смех? – сказал Карпов. 

44 комментария
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Надоели уже "новости" из сливного бочка имени Карпа.
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20 миллионов рублей за 20 голевых действий - это норм.
В лиге есть футболисты которые делают 2 голевых действия за сезон (22 матча), а получают по 300 миллинов в год. Например, Зобнин :)
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Ответ Угараю_с_вас
По 1 ляму за голевое действие смех??? Он в какой вселенной живет
Во вселенной водочки и коньяка
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Особенно важное внимание в кабинетах уделили моменту, чтобы динама не смогла забить в последнем матче в Краснодаре.
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А цитату самого карпа про то что он инсайды про Зенит выдумывает спортс не хочет запостить?
Риторический вопрос
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Ответ mean machine/
Особенно важное внимание в кабинетах уделили моменту, чтобы динама не смогла забить в последнем матче в Краснодаре.
Или специально выставляют вратаря, который симпатизировал в детстве одному клубу, на матч против этой команды и он как бы не специально дважды ошибается.
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Ответ Three Days Grace
Пруфы?
Карпова спроси про пруфы для начала.
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Ответ Симпол Димпол
кто вообще в здравом уме будет топить за зенит и радоваться их успехам зная, что на эту команду тратятся деньги обычных людей? какого это хера, спрашивается, тратятся мои как налогоплательщика деньги на покупку всяких глушенковых? им-то насрать - тарифы подняли на газ - очередного моднявого глиномеса-футболера заманили в свой гей-кружок, а отражается это на карманах простых людей. это как пир во время чумы - у бабушек пенсия нищенская и на минимальную зарплату выжить нереально, а газпром спонсирует государственными деньгами футбольную команду ради очередного нахер никому не нужного чемпионства. лучше бы площадок футбольных по всей стране понастроили. а то у всяких глушенковых мечты сбываются, а у детишек из моего двора нет, например.
Шариков не родственник Ваш?
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Работа мечты у алкаша, лепи из головы все что хочешь, все равно никто не проверит, а кто то может даже и поверит
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Ответ Ужратый Гусениц
так ты считаешь его зарплату. Глушенков будет получать 125 миллионов + бонусы. Звучит уже не так хорошо, да?
300 миллионов "народной нефти"!
Паспортисту, Карл! :))
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Ответ Three Days Grace
Не помню, что бы я такое писал
Зато утверждаешь, что все что говорит Карпов это абсолютная правда.
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Ответ Three Days Grace
все, что не оч комплементарно про зенит - вранье, да?
Все что в целом несет этот организм - заказуха, бред и фантазия.
Про Зенит, Спартак и тд.
30 миллионов за дельфина правда по вашему? Или как он весной Абаскаля увольнял через 3 дня, которые в итоге на месяц затянулись.
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mean machine: Машуня, Шариков - это твой Муж! А Швондер - твой папа! Забыла?
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Информации от Карпа - ноль доверия!
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Один оклад?😏
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Ответ Злодей Спб
20 миллионов рублей за 20 голевых действий - это норм. В лиге есть футболисты которые делают 2 голевых действия за сезон (22 матча), а получают по 300 миллинов в год. Например, Зобнин :)
так он в опорной зоне играет, или с краю в обороне. сколько у него голевых дейвствий должно быть?
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Ответ Злодей Спб
20 миллионов рублей за 20 голевых действий - это норм. В лиге есть футболисты которые делают 2 голевых действия за сезон (22 матча), а получают по 300 миллинов в год. Например, Зобнин :)
Не ну зря ты про Зобнина, он же опорник. Хотя, стоп…
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Ответ Ужратый Гусениц
так он в опорной зоне играет, или с краю в обороне. сколько у него голевых дейвствий должно быть?
300 миллионов, Карл!
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Ответ Злодей Спб
300 миллионов, Карл!
так ты считаешь его зарплату. Глушенков будет получать 125 миллионов + бонусы. Звучит уже не так хорошо, да?
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Глушенков самолёт купит
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Интересно сколько игрокам Динамо обещали, видать заметно меньше, учитывая как они провели решающий матч
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