Игроки «Зенита» получили по 50 млн рублей за чемпионство в прошлом сезоне (Иван Карпов)

Игроки «Зенита» получили по 50 миллионов рублей за чемпионство в сезоне-2023/24.

Об этом рассказал инсайдер Иван Карпов в разговоре с .

– Как ты думаешь, каков размер бонуса для каждого игрока за чемпионство – не в сезон столетия, а в предыдущие?

– За тот, который завершился?

– Ну, например, за предыдущий.

– В евро или в рублях?

– В рублях.

– 20 миллионов.

– 50. 500 тысяч евро.

И, кстати, по поводу одного миллиона рублей за голевое действие – это, кстати, не мой инсайд, хотя все меня обвиняют – мне кажется, эта сумма занижена. Представь: 20 голевых действий – 20 миллионов рублей. Это что за смех? – сказал Карпов.