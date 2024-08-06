«Зенит» провел открытую тренировку у Медного всадника. Это ежегодная традиция

«Зенит» провел открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга у Медного всадника.

Это ежегодная традиция сине-бело-голубых при поддержке « ». Первая открытая тренировка команды состоялась 16 августа 2022-го, когда сине-бело-голубые собрались в Александровском саду.

Сегодня игроки « » прибыли к Медному всаднику в 16:00 по местному времени, чтобы провести открытую тренировку на протяжении 40 минут.

С 14:00 все желающие могли сфотографироваться с тремя трофеями, которые команда завоевала в сезоне-2023/24, а также принять участие в фестивале болельщиков: сыграть в настольный футбол, нарисовать плакат, нанести аквагрим в цветах клуба.

Впечатлениями от открытой тренировки поделился главный тренер « » .

– В чем специфика тренировочного занятия на таком необычном поле?

– Скорее, это разминка. Нет никакой специфики, тренировочного занятия.

Самая открытая тренировка – это традиция, которая стала ежегодной: выйти, поиграть немножко с детьми, которые сюда приходят, порадоваться тому, насколько сильно любят наш клуб в городе. Столько людей приходит просто посмотреть за небольшой разминкой – это всегда приятно.

– У вас уже была тренировка здесь, у Медного всадника, была тренировка в Михайловском саду. Снова вернулись сюда, здесь удобнее и комфортнее?

– Нам везде комфортно, потому что оба этих места – знаковые для Санкт-Петербурга. Конечно, здесь прекрасный вид, это прекрасное место.

– Как оцените состояние газона здесь?

– Прекрасное. Для тех целей, которые мы преследуем, это хороший газон.



– В 90-х были такие же?

– Да были и похуже, поэтому грех жаловаться.

– Когда вы играли за «ПСЖ», были такие тренировки в знаковых местах в Париже?

– Индивидуальные и без камер. Командных не было, – сказал Семак.

Фото: t.me/fczenit