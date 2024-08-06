«Зенит» провел открытую тренировку у Медного всадника. Это ежегодная традиция
«Зенит» провел открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга у Медного всадника.
Это ежегодная традиция сине-бело-голубых при поддержке «Газпрома». Первая открытая тренировка команды состоялась 16 августа 2022-го, когда сине-бело-голубые собрались в Александровском саду.
Сегодня игроки «Зенита» прибыли к Медному всаднику в 16:00 по местному времени, чтобы провести открытую тренировку на протяжении 40 минут.
С 14:00 все желающие могли сфотографироваться с тремя трофеями, которые команда завоевала в сезоне-2023/24, а также принять участие в фестивале болельщиков: сыграть в настольный футбол, нарисовать плакат, нанести аквагрим в цветах клуба.
Впечатлениями от открытой тренировки поделился главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
– В чем специфика тренировочного занятия на таком необычном поле?
– Скорее, это разминка. Нет никакой специфики, тренировочного занятия.
Самая открытая тренировка – это традиция, которая стала ежегодной: выйти, поиграть немножко с детьми, которые сюда приходят, порадоваться тому, насколько сильно любят наш клуб в городе. Столько людей приходит просто посмотреть за небольшой разминкой – это всегда приятно.
– У вас уже была тренировка здесь, у Медного всадника, была тренировка в Михайловском саду. Снова вернулись сюда, здесь удобнее и комфортнее?
– Нам везде комфортно, потому что оба этих места – знаковые для Санкт-Петербурга. Конечно, здесь прекрасный вид, это прекрасное место.
– Как оцените состояние газона здесь?
– Прекрасное. Для тех целей, которые мы преследуем, это хороший газон.
– В 90-х были такие же?
– Да были и похуже, поэтому грех жаловаться.
– Когда вы играли за «ПСЖ», были такие тренировки в знаковых местах в Париже?
– Индивидуальные и без камер. Командных не было, – сказал Семак.
Фото: t.me/fczenit
Хорошая традиция!
важно,вот так на прогулке по сути поиграть с любимыми футболистами.
А лучше вечером, после рабочего дня.
вон Глушенков, приехал от нас к вам и ничего... как то не потерялся
хотя может у вас и считался