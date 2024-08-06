«Зенит» провел открытую тренировку у Медного всадника. Это ежегодная традиция

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики Газпром Футбол

«Зенит» провел открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга у Медного всадника.

Это ежегодная традиция сине-бело-голубых при поддержке «Газпрома». Первая открытая тренировка команды состоялась 16 августа 2022-го, когда сине-бело-голубые собрались в Александровском саду.

Сегодня игроки «Зенита» прибыли к Медному всаднику в 16:00 по местному времени, чтобы провести открытую тренировку на протяжении 40 минут.

С 14:00 все желающие могли сфотографироваться с тремя трофеями, которые команда завоевала в сезоне-2023/24, а также принять участие в фестивале болельщиков: сыграть в настольный футбол, нарисовать плакат, нанести аквагрим в цветах клуба.

Впечатлениями от открытой тренировки поделился главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

– В чем специфика тренировочного занятия на таком необычном поле?

– Скорее, это разминка. Нет никакой специфики, тренировочного занятия.

Самая открытая тренировка – это традиция, которая стала ежегодной: выйти, поиграть немножко с детьми, которые сюда приходят, порадоваться тому, насколько сильно любят наш клуб в городе. Столько людей приходит просто посмотреть за небольшой разминкой – это всегда приятно.

– У вас уже была тренировка здесь, у Медного всадника, была тренировка в Михайловском саду. Снова вернулись сюда, здесь удобнее и комфортнее?

– Нам везде комфортно, потому что оба этих места – знаковые для Санкт-Петербурга. Конечно, здесь прекрасный вид, это прекрасное место.

– Как оцените состояние газона здесь?

– Прекрасное. Для тех целей, которые мы преследуем, это хороший газон. 

– В 90-х были такие же?

– Да были и похуже, поэтому грех жаловаться. 

– Когда вы играли за «ПСЖ», были такие тренировки в знаковых местах в Париже?

– Индивидуальные и без камер. Командных не было, – сказал Семак.

Фото: t.me/fczenit

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37 комментариев
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Классная традиция. Жаль только, что новость об этом пропустил, так бы тоже постарался прийти.
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Ответ rom-alexandr
Комментарий удален модератором
24 августа выключишь телевизор на 30-ой минуте и будешь плакать в подушку!
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Питер это заслужил своей невероятной красотой. Не все долбоящеры способны сразу оценить, но это со временем проходит
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Красавцы 👍🏻
Хорошая традиция!
+23
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какой красивый город хотел бы там жить
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Хорошая традиция, для малышей особенно интересно и
важно,вот так на прогулке по сути поиграть с любимыми футболистами.
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Красота! Вот бы все клубы в красивых местах делали такие тренировки!
А лучше вечером, после рабочего дня.
+8
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Жалующимся, что не знали и что в рабочее время... Представляете, какое дикое количество народа было бы, если об этом как-то совсем открыто написали? ) А так... Кому повезло )
+6
-1
+5
Ответ Kuriashy
Жалующимся, что не знали и что в рабочее время... Представляете, какое дикое количество народа было бы, если об этом как-то совсем открыто написали? ) А так... Кому повезло )
Открыто и писали. В телеграме приглашали, на сайте.
+6
-1
+5
один город - одна команда 💙
+6
-2
+4
судя по видео, крутая тренировка, крутые игроки... из всех ударов по воротам только один не в створ
+4
-1
+3
Хорошая традиция,молодцы!
+6
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+3
Ответ Alex Chernov
Комментарий скрыт
🙃🙃🙃 вижу все еще не можешь подавить разочарование от упущенного трехтурового чемпионства 🙃🙃🙃
+6
-3
+3
Замечательно! Праздник для многих болельщиков и почитателей Зенита!👏👏👏
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Ответ La Crosse Bobcats
🙃🙃🙃 вижу все еще не можешь подавить разочарование от упущенного трехтурового чемпионства 🙃🙃🙃
Ну что вы, у нас ещё есть возможность стать пятитуровыми... А тут, простое человеческое любопытство.. Или только Газпрому там можно? 🙃
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+2
Ответ .ru
может и разобрался бы... будь они у нас
Ну и зачем языком молоть про то, в чем не разбираешься?
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Ответ Катя СПб
Что там разбираться. Как Бологое проезжаешь так поребрики и начинаются.
граница поребриков не заканчивается нигде
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Ответ Глебов Илья
какой красивый город хотел бы там жить
Город красивый, климат ужасный.
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Ответ vendigo
поторопились...
ну не знаю...
вон Глушенков, приехал от нас к вам и ничего... как то не потерялся
0
0
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Ответ .ru
ну не знаю... вон Глушенков, приехал от нас к вам и ничего... как то не потерялся
так Глушенков не поребрик...
хотя может у вас и считался
0
0
0
Ответ .ru
мне можно и накосячить... в ваших поребриках хрен разберёшься
Что там разбираться. Как Бологое проезжаешь так поребрики и начинаются.
0
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Ответ Чёрный Плащ
Что за город такой Купчин??? :)))
это же фамилия, а не город, друг наверное его
+1
-1
0
Ответ .ru
а с Купчиным что не так?..
Что за город такой Купчин??? :)))
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Ответ Alex Chernov
Комментарий скрыт
Ленинградец-это областная команда.В Рощино
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Ответ Alex Chernov
Комментарий скрыт
в тушино
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Чонтофальски вижу, а где Радек Ширл и Борис Горовой?
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