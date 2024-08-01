Орлов о спортивных СМИ: «Много лагерного, тюремного жаргона перешло в наш обиход. Те, кто получают деньги, должны следить за русским языком. Это самая большая национальная безопасность»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Геннадий Орлов Матч ТВ Футбол

Геннадий Орлов выступил против использования жаргона в спортивных СМИ.

– У нас еще, я хочу сказать, много лагерного жаргона, тюремного жаргона перешло в наш обиход. В Советском Союзе это недопустимо было.

Я же работаю на телевидении с 1973 года, понимаете? Но когда сегодня спокойно говорят «да у них терки там между собой» – это что такое? Откуда это? Из лагеря, из тюрьмы. Ну что хорошего-то? Чего засорять русский язык?

– Слово «беспредел» чаще всего используется.

– Конечно, конечно. Ну и не надо. Те, кто получают деньги, должны следить за русским языком. Потому что я считаю, что это и есть самая большая национальная безопасность, – сказал футбольный комментатор. 

Геннадий Орлов: «Сейчас многие говорят «требл», но это нерусское слово. Плеймейкеры – английское название, в Советском Союзе таких игроков называли диспетчерами»

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18 комментариев
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В натуре)
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Так у нас в стране сейчас примерно так и есть. Лагерь особого режима. Пока еще не зона, но идем к ней. #ненадонасзамедлять
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Ответ mold-cel
Вот постриги Губерниева налысо - вылитый уголовник
Братан,увы это плюсов не соберёт.
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Сложные иностранные фамилии игроков тоже надо отменить, тихо добавил Орлов
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Сейчас не комментаторы, а всякие шнякины. Так что удивляться нечему.
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База, наши сми, рунет -то срама неимущие образования
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Все верно. Язык основа идентичности народности, национальности. Понятно что без заимствований не обойтись, но когда начинают злоупотреблять всякими рофлами и тд, это непонятно
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Я бы сказал, что пропаганда бандитских «понятий», пацанской лексики и романтизация криминала идут давно и по всем каналам. От кино и музыки до выступлений первых лиц государства
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"Вилкой в глаз или Бруно Алвеш передаст" - добавил в конце Геннадий Сергеевич.
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Ответ Мукунку хороший
В натуре)
...Мукунку хороший!
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Ответ ARAMIS777
...Мукунку хороший!
Без базара)
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Ответ Дядя ТУРА
На жаргонном почти вся Госдума говорит. Пример берут
Дядя,ты на святое замахнулся.
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Ответ Ебздрогыч
Сложные иностранные фамилии игроков тоже надо отменить, тихо добавил Орлов
Для тебя Метцельдер шутка что-ли?
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Ответ Циник Петербургский
Сейчас не комментаторы, а всякие шнякины. Так что удивляться нечему.
Вот тут ты прав на все сто,товарищ.
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