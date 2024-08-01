Угальде о 3:0 с «Динамо»: «Хорошо было бы забить 5-6 мячей, чтобы счет был более объективным»

Манфред Угальде считает, что «Спартак» должен был забить «Динамо» 5-6 голов.

Красно-белые обыграли бело-голубых (3:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

«Я очень рад, что мы выиграли. Благодарю бога, что удалось забить в двух матчах подряд.

Думаю, когда мы начали прессинговать выше и много давили, то мне удалось забить гол. После этого мы поменяли игру.

Конечно, мы хотим забивать как можно больше голов, поэтому стараемся создавать моменты и их реализовывать.

Может быть, хорошо было бы забить пять-шесть мячей в ворота « », чтобы счет был более объективным», – сказал нападающий « ».