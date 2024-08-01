Угальде о 3:0 с «Динамо»: «Хорошо было бы забить 5-6 мячей, чтобы счет был более объективным»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Чемпионат.com Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде считает, что «Спартак» должен был забить «Динамо» 5-6 голов.

Красно-белые обыграли бело-голубых (3:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

«Я очень рад, что мы выиграли. Благодарю бога, что удалось забить в двух матчах подряд.

Думаю, когда мы начали прессинговать выше и много давили, то мне удалось забить гол. После этого мы поменяли игру.

Конечно, мы хотим забивать как можно больше голов, поэтому стараемся создавать моменты и их реализовывать.

Может быть, хорошо было бы забить пять-шесть мячей в ворота «Динамо», чтобы счет был более объективным», – сказал нападающий «Спартака».

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38 комментариев
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Ответ вкус крабовых чипсов
Это про кого речь?
Про жирного.
+28
0
+28
Если сейчас ещё жирный заиграет, то можно смело говорить о том, что Амарал сделал свою работу качественно.
+20
-3
+17
Спортс совсем одурел, невозможно написать комментарий, сразу накрывают рекламой.
+13
0
+13
Xg 3,01 против 1,29.
Так что 3:0 - нормальный результат.
+16
-4
+12
И тут Остапа понесло.
+9
-3
+6
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Если сейчас ещё жирный заиграет, то можно смело говорить о том, что Амарал сделал свою работу качественно.
Жирного в рамку надо же
+5
0
+5
Остап Угальде
+8
-4
+4
во Остапа понесло
+7
-3
+4
ладно уж объективным, в защите насрали минимум на пару банок, повезло
+3
0
+3
Леща благодари. За то что в тебя попал как обычно. А то дерево про 5-6 запело.
+8
-5
+3
Ответ Olenyuksi
Спасибо, тем более КС после двух поражений будет выкладываться по полной, а спартак выййдет на одной ноге их обыгрывать
Надеюсь будет здоровая конкуренция и красивый футбол. Если быть откровенным, то у КС сейчас не лучшие кондиции.
По высказыванию Угальде, согласен, самоуверенно, но по поводу игры он прав. Даже Личка сам сказал, что нет скамейки.
Динамо в РПЛ сейчас показывает очень зрелый и красивый футбол, на кубок уже ресурса не достаточно.
+2
0
+2
Ответ Рагнар Лодброк
Комментарий удален модератором
Он светлее тебя. Чем футбол смотришь? 🙃
+4
-2
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Несколько самоуверенно. Забей Динамо в дебюте матча два вернейших гола, и результат мог быть обратным. И не забудьте отблагодарить Лещука, он вам здорово помог.
Если нам кто и помог, так это ваша оборона. Ещё недавно Игнатов два раза коряво пробил, а Соболев оба раза добил. В этот раз та же история. А работа над ошибками в обороне где???

Бабич же Селихова чётко подстраховал, а забитый нам мяч был с грубым нарушением правил.
+3
-1
+2
Ответ Olenyuksi
Кто там у спартака в след туре? Буду хату грузить на их проигрыш. Уверен что выйдут самоуверенные типа мегазвезды и получат по полной.
Давай через меня, я тебе даже кэф 3 дам
+1
0
+1
Ответ Николай Викторо
Леща благодари. За то что в тебя попал как обычно. А то дерево про 5-6 запело.
Ну он же не про то, что он лично должен был 5 забить.Ну и это и есть работа центрального нападающего,иметь чутье и находиться в нужное время и в нужном месте.Вы как дети обижатесь на безобидное интервью))).
+3
-2
+1
Ответ Olenyuksi
Кто там у спартака в след туре? Буду хату грузить на их проигрыш. Уверен что выйдут самоуверенные типа мегазвезды и получат по полной.
в Питер собрался переехать?
+1
0
+1
Ответ Александр Беляков
КС
Спасибо, тем более КС после двух поражений будет выкладываться по полной, а спартак выййдет на одной ноге их обыгрывать
+1
0
+1
Ответ Olenyuksi
Кто там у спартака в след туре? Буду хату грузить на их проигрыш. Уверен что выйдут самоуверенные типа мегазвезды и получат по полной.
КС
+1
0
+1
Ответ Алексей Маликов
Если нам кто и помог, так это ваша оборона. Ещё недавно Игнатов два раза коряво пробил, а Соболев оба раза добил. В этот раз та же история. А работа над ошибками в обороне где??? Бабич же Селихова чётко подстраховал, а забитый нам мяч был с грубым нарушением правил.
с каким нарушением?
+1
0
+1
Ты забей 5-6 мячей в ворота Зенита.
+6
-5
+1
Ответ вкус крабовых чипсов
Это про кого речь?
Жозе скорее всего) он приехал с лишним весом
+2
-1
+1
Ответ Сергей Довлатов
Про жирного.
Кузьмич что ли?
+2
-1
+1
Понятно, вернулись править (до первого Оренбурга)
+4
-3
+1
у нас что была дворовая команда? давно такой беззубой игры не видел. лучшим был Окишор и Смелов. а остальные деревяшки, мяч от них отлетал на несколько метров. Пас давали постоянно в борьбу, у нас каждого игрока прикрывал соперник, аут даже не могут выбросить точно, мяч принимают спиной к воротам. С такой игрой только за 10 место бороться. Макарова как буд то вообще не было, как и Фомина. Лешук в своем репертуаре отбивает перед собой. Вообщем поражение заслуженное, могли и больше пропустить.
+2
-1
+1
Несколько самоуверенно. Забей Динамо в дебюте матча два вернейших гола, и результат мог быть обратным. И не забудьте отблагодарить Лещука, он вам здорово помог.
+9
-8
+1
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Если сейчас ещё жирный заиграет, то можно смело говорить о том, что Амарал сделал свою работу качественно.
Это про кого речь?
0
0
0
Эта угальда только в кубковых матчах забивает. Аха ха ха ха ха ха 😂😹🤣. Вы, там, в нашем спартачке, передайте этой угальде, что в чемпионате РПЛ очень нужнее забивать голе для нашего спартачка. 😂😹🤣
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Трезвость оценки зашкаливает
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Ответ Olenyuksi
Кто там у спартака в след туре? Буду хату грузить на их проигрыш. Уверен что выйдут самоуверенные типа мегазвезды и получат по полной.
🤣
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