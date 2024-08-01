Угальде о 3:0 с «Динамо»: «Хорошо было бы забить 5-6 мячей, чтобы счет был более объективным»
Манфред Угальде считает, что «Спартак» должен был забить «Динамо» 5-6 голов.
Красно-белые обыграли бело-голубых (3:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
«Я очень рад, что мы выиграли. Благодарю бога, что удалось забить в двух матчах подряд.
Думаю, когда мы начали прессинговать выше и много давили, то мне удалось забить гол. После этого мы поменяли игру.
Конечно, мы хотим забивать как можно больше голов, поэтому стараемся создавать моменты и их реализовывать.
Может быть, хорошо было бы забить пять-шесть мячей в ворота «Динамо», чтобы счет был более объективным», – сказал нападающий «Спартака».
Так что 3:0 - нормальный результат.
По высказыванию Угальде, согласен, самоуверенно, но по поводу игры он прав. Даже Личка сам сказал, что нет скамейки.
Динамо в РПЛ сейчас показывает очень зрелый и красивый футбол, на кубок уже ресурса не достаточно.
Бабич же Селихова чётко подстраховал, а забитый нам мяч был с грубым нарушением правил.