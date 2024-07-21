Эрик Кантона высказался о футбольной иммиграции.

«Однажды я снял документальный фильм о футболе и иммиграции (« и иммиграция, 100 лет общей истории» – Спортс). Это было более 10 лет назад, в фильме рассказано о 100 годах истории во Франции, о различных видах иммиграции.

Кто помог французскому футболу? Кто дал лучших французских игроков? В 1920-х годах их происхождение было польским, затем был – итальянская иммиграция (Дед Платини приехал во Францию в начале XX века из Италии – Спортс).

Потом Зинедин Зидан из Северной Африки. Теперь вы смотрите на сборную и видите выходцев из других французских колоний», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции.

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