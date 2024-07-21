Кантона о футболе и иммиграции: «Кто помог французскому футболу, дал лучших игроков? Платини – итальянская иммиграция, Зидан – из Северной Африки, сейчас – выходцы из других колоний»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Мишель Платини Зинедин Зидан Эрик Кантона Политика Футбол

Эрик Кантона высказался о футбольной иммиграции.

«Однажды я снял документальный фильм о футболе и иммиграции («Футбол и иммиграция, 100 лет общей истории» – Спортс). Это было более 10 лет назад, в фильме рассказано о 100 годах истории во Франции, о различных видах иммиграции.

Кто помог французскому футболу? Кто дал лучших французских игроков? В 1920-х годах их происхождение было польским, затем был Мишель Платини – итальянская иммиграция (Дед Платини приехал во Францию в начале XX века из Италии – Спортс).

Потом Зинедин Зидан из Северной Африки. Теперь вы смотрите на сборную и видите выходцев из других французских колоний», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. 

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82 комментария
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Если Кантона хотел сказать, что французы нефутбольный народ, то он прав: у них до сих пор еврокубков меньше чем у российских клубов.
+47
-6
+41
Ответ Carasa
Наполеон к слову тоже был итальянцем
Жан Рено испанец!
Родители Луи Де Фюнеса из Испании!
+35
0
+35
Наполеон к слову тоже был итальянцем
+29
-8
+21
Ответ Carasa
Наполеон к слову тоже был итальянцем
Наполеон к слову был корсиканцем.
+16
0
+16
Ответ Верховный Лорд
Кантона, наверное, единственный крутой футболист в истории Франции, который является именно этническим французом. Во всяком случае, информации о его каких то не французских корнях я не нашел
Папен и Жюст Фонтен
+12
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Тоже самое Голландия. Стереотип про Суринам не из под земли вышел.
Но это ж крутые игроки!
+11
0
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Аргентинцы подтвердят)
+12
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+10
Ответ Carasa
Наполеон к слову тоже был итальянцем
На поле он играл бы за Корсику.
+9
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+9
Это да но без футбольной школы Франции они никто
+9
0
+9
Ответ riverman1980
Если Кантона хотел сказать, что французы нефутбольный народ, то он прав: у них до сих пор еврокубков меньше чем у российских клубов.
по 2 еврокубка, но у них ЛЧ.. Если союзные добавляете- то мимо. а финалов в разы больше
+8
-1
+7
Если все дело в африканском происхождении, то почему африканские сборные так слабо играют на мировой арене ? Может все дело во французской системе подготовки и условиях ?
+6
0
+6
Француз моего детства - Юрий Джоркаефф. ❤️
+5
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Пирес - португало-испанского, Лизаразю - баскского, Джоркаефф - армяно-калмыцкого, Богоссян - аргентино-армянского происхождения. Это к Копа, Платини, Зидану и африканцам
+5
0
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Ну, это нормальный пример интеграции. Иммигрантами занимаются, дают шанс реализовать себя в спорте, кино, музыке и тд. Это правильно, пусть лучше занимаются спортом или искусством, чем ошиваются в гетто или собираются в шариатские патрули.
+5
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Что он сказать то хотел
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+5
Ответ eftomolgy
Пирес - португало-испанского, Лизаразю - баскского, Джоркаефф - армяно-калмыцкого, Богоссян - аргентино-армянского происхождения. Это к Копа, Платини, Зидану и африканцам
ну баски-то местные, я б даже сказал "местнее" чем все остальные
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+5
У них папа из Англоы, пропел Эрик Кантона...
+4
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+3
Ответ Bayern2004
Коллега,уж увольте. Корсиканцем!
Коллега, Вы технически правы. Корсиканцем итальянского происхождения. Предки бонапарта (итальянцы) были из тосканы и ломбардии, и явно не корсиканцы по этнической принадлежности. А вот этнос «корсиканец» вызывает определенные вопросы
+4
-1
+3
Ответ Carasa
Наполеон к слову тоже был итальянцем
Маршалы Мишель Ней и Франсуа Келлерман - тоже не чистокровные французы: первый - из Зарлуи, который «малая родина» является частью территории нынешней германской федеральной земли Саар, и родным языком мальчика был немецкий и вообще его первое время звали Михаэль, второй - с Эльзаса, а другой маршал Макдональд - потомок шотландских якобитов (сторонников короля Якова II), бежавших из Британии.
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Ответ Bayern2004
Коллега,уж увольте. Корсиканцем!
Как это отменяет его итальянское происхождение? Отец - Карло Буанапоте, мать - Летиция Рамолино, дед - Джузеппе Буанапорте и т.д.
+3
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Ответ Бегемотик
Жан Рено испанец! Родители Луи Де Фюнеса из Испании!
Вы может не знали,но родители Луи де Фюнеса были португальские баски(как бы смешно это не звучало).
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Ответ reus
Не легенды, но лучшие? "Мы спасемся сами" Из этнических: Рошто, Аморо, Жиресс, Папен, Бартез, Блан, Веркрюиз, Фернандес, Жинола, Пирес, Рибери..и т.д. и т.п.
Пирес, Фернандес, Жинола - явно не местные.
+2
0
+2
Ответ Bayern2004
Вы может не знали,но родители Луи де Фюнеса были португальские баски(как бы смешно это не звучало).
Но родились в Испании. Глобализация)
+2
0
+2
Ответ Bayern2004
Коллега,уж увольте. Корсиканцем!
У него даже любимый клуб в анкете " Аяччо"
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Ответ Бегемотик
Но родились в Испании. Глобализация)
C’est la vie,mon cheri.
+2
0
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Ответ Ллб
У него даже любимый клуб в анкете " Аяччо"
O!
Ну раз "Аяччо"...тогда Верю!
Наполеон как он сам говорил, питался силой своей родины Корсики в своих великих походах и победах.
Довелось видеть дом возле Антиба,где он останавливался в 1806-м.
Более чем скромные условия,быт...
Были люди,величины времени,история...
+2
0
+2
Ответ mec2
Француз моего детства - Юрий Джоркаефф. ❤️
🤣🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ Carasa
Так кантона расист получается, раз указывает на их корни?
Так он не указывает, а дает остальным понять что есть страны, такие как Франция, где большинство людей с разными национальными корнями
+3
-1
+2
Ответ D Drive
И Копа, и Платини, и Зидан, и Мбаппе французы. Остальное вторично, как бы ни хотелось расистам.
Так кантона расист получается, раз указывает на их корни?
+4
-2
+2
Ответ Верховный Лорд
Кантона, наверное, единственный крутой футболист в истории Франции, который является именно этническим французом. Во всяком случае, информации о его каких то не французских корнях я не нашел
Нет такого понятия этнический француз, француз это гражданин Франции. Население Франции - галло-романо-германского этногенеза. А у Кантона мать испанка/каталанка из Барселоны, дед по отцовской линии - итальянец с Сардинии.
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