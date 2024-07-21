Кантона о футболе и иммиграции: «Кто помог французскому футболу, дал лучших игроков? Платини – итальянская иммиграция, Зидан – из Северной Африки, сейчас – выходцы из других колоний»
Эрик Кантона высказался о футбольной иммиграции.
«Однажды я снял документальный фильм о футболе и иммиграции («Футбол и иммиграция, 100 лет общей истории» – Спортс). Это было более 10 лет назад, в фильме рассказано о 100 годах истории во Франции, о различных видах иммиграции.
Кто помог французскому футболу? Кто дал лучших французских игроков? В 1920-х годах их происхождение было польским, затем был Мишель Платини – итальянская иммиграция (Дед Платини приехал во Францию в начале XX века из Италии – Спортс).
Потом Зинедин Зидан из Северной Африки. Теперь вы смотрите на сборную и видите выходцев из других французских колоний», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Родители Луи Де Фюнеса из Испании!
Но это ж крутые игроки!
Ну раз "Аяччо"...тогда Верю!
Наполеон как он сам говорил, питался силой своей родины Корсики в своих великих походах и победах.
Довелось видеть дом возле Антиба,где он останавливался в 1806-м.
Более чем скромные условия,быт...
Были люди,величины времени,история...