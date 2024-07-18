«Спартак» и «Альфа-Банк» заключили 3-летнее соглашение о сотрудничестве

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес Чемпионат.com Олег Малышев Футбол

«Спартак» заключил соглашение о сотрудничестве с «Альфа-Банком».

Контракт рассчитан на 3 года. Ранее сообщалось, что сделка будет приносить московскому клубу 250 млн рублей в год.

«Спасибо руководству «Спартака». Для нас открывается новая страница – сотрудничество с самым популярным клубом России. От этого сотрудничества выиграют все, в том числе и болельщики», – сказал директор крупного и среднего бизнеса «Альфа-Банка» Владимир Воейков.

«Огромное спасибо коллегам за доверие. Сотрудничество с футбольным клубом – всегда доверие нашему проекту, спортивному результату.

С уверенностью смотрю в завтрашний день. Будет много совместных проектов и инициатив. Контракт подписан на три года, надеемся и на дальнейшее сотрудничество», – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.

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15 комментариев
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по кредитке можно будет на трибуну заходить, удобно
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У вас билеты уже в кредит продают?
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Альфа банк везде пролезет. Из каждого утюга вещает
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А можно трансферы? А то Барко неделю объявить не могут.
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всему составу навяжут страховки по кредиткам
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ждем свинское отношение к клиентам в офисах Альфа-банка
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Ответ ТрактоПоктер
У вас билеты уже в кредит продают?
У нас продают..
У вас на трибуны- загоняют)
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Ответ nezhelatin
а стадион по-прежнему Открытие арена называется?
Лукойл же
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Ответ Demetrio-77
Лукойл же
да, посмотрел
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Ответ Sinister Kid
А можно трансферы? А то Барко неделю объявить не могут.
ждали это соглашение. теперь будут трансферы, отвечаю. и стадион будет "Альфа арена"!
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