«МЮ» сообщил «Болонье» о договоренности с Зиркзе. Клубы обсуждают структуру сделки

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Болонья Джошуа Зиркзе Футбол

Форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзе близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы сообщили итальянскому клубу о согласовании контракта с 23-летним игроком сборной Нидерландов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «МЮ» также достиг договоренности с агентом Зиркзе насчет комиссионных.

В настоящее время клубы обсуждают структуру сделки. При этом не исключен вариант, при котором «МЮ» выплатит отступные за нападающего в размере 40 млн евро.

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15 комментариев
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Ответ alex_cup
Интересно, а когда Лапорт, Родри, Анхелиньо, Педро Порро, Ферран Торрес, Данило, Клаудио Браво, Нолито и прочие приходили в Сити Гвардиолы, у вас возникали вопросы о их национальности и лиге?
Если игроки дают результат и разницу, вопросов никаких, а если балду гонять, то всегда вопросы.
+10
0
+10
Ну хоть не за сто миллионов.
+9
0
+9
Ответ Яна Рябова
У Тен Хага есть интересующее его игроки не из Эридивизи или голандцы?
Интересно, а когда Лапорт, Родри, Анхелиньо, Педро Порро, Ферран Торрес, Данило, Клаудио Браво, Нолито и прочие приходили в Сити Гвардиолы, у вас возникали вопросы о их национальности и лиге?
+15
-9
+6
Ответ alex_cup
Интересно, а когда Лапорт, Родри, Анхелиньо, Педро Порро, Ферран Торрес, Данило, Клаудио Браво, Нолито и прочие приходили в Сити Гвардиолы, у вас возникали вопросы о их национальности и лиге?
Это другое!
+11
-5
+6
Ответ Andrey_Rlv
Мю в оражевой форме надо играть уже. а у вас нет ощущенуя что Зиркзее выглядит не на 23 а на все 30 уже??
почему в оранжквой-то?
этот Зиркзе, если перейдет, станет лишь 2-м голландцем, при том, что про 1-го практически забыли.
так что вряд ли.
+4
0
+4
У Тен Хага есть интересующее его игроки не из Эридивизи или голандцы?
+8
-5
+3
По-крайней мере не оверпрайс, как два предыдущих окна. Парень молодой, перспективный, будем посмотреть
+3
0
+3
Просто жесть. Это же игрок середняк. А потом удивляемся что МЮ упорно борется за 8 место.
+2
0
+2
обмен на Санчу 🤝
+1
0
+1
"Влияние Тен Хага на трансферы будет снижено", в итоге подписывают Де Лигта и Зиркзее. Рэтклифф аут
0
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Ответ Andrey_Rlv
Мю в оражевой форме надо играть уже. а у вас нет ощущенуя что Зиркзее выглядит не на 23 а на все 30 уже??
Кто голландец еще? Кроме Маласии, если не ошибаюсь.

И нет, на 30 не выглядит
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Ответ Только Крылья
Кто голландец еще? Кроме Маласии, если не ошибаюсь. И нет, на 30 не выглядит
Де Лигта вроде оформляют
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