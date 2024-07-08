«МЮ» сообщил «Болонье» о договоренности с Зиркзе. Клубы обсуждают структуру сделки
Форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзе близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы сообщили итальянскому клубу о согласовании контракта с 23-летним игроком сборной Нидерландов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, «МЮ» также достиг договоренности с агентом Зиркзе насчет комиссионных.
В настоящее время клубы обсуждают структуру сделки. При этом не исключен вариант, при котором «МЮ» выплатит отступные за нападающего в размере 40 млн евро.
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этот Зиркзе, если перейдет, станет лишь 2-м голландцем, при том, что про 1-го практически забыли.
так что вряд ли.
И нет, на 30 не выглядит