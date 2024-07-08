«МЮ» сообщил «Болонье» о договоренности с Зиркзе. Клубы обсуждают структуру сделки

Форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзе близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы сообщили итальянскому клубу о согласовании контракта с 23-летним игроком сборной Нидерландов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, « » также достиг договоренности с агентом насчет комиссионных.

В настоящее время клубы обсуждают структуру сделки. При этом не исключен вариант, при котором «МЮ» выплатит отступные за нападающего в размере 40 млн евро.

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