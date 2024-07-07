У Винисиуса нет титулов с Бразилией после 3 крупных турниров. С «Реалом» он взял 12 трофеев
Винисиус Жуниор пока не выиграл ни одного титула со сборной Бразилии.
На Кубке Америки-2024 вингер вылетел в составе «селесао» из 1/4 финала, на ЧМ-2022 также дошел до четвертьфинала, а на Кубке Америки-2021 – до финала, где Бразилия проиграла Аргентине.
Между тем с «Реалом» Винисиус выиграл 12 трофеев: две Лиги чемпионов, три Ла Лиги, три Суперкубка Испании, два КЧМ, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.
Сегодняшний матч с Уругваем (0:0, 2:4 по пен.) 23-летний футболист пропустил из-за дисквалификации.
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Неймар: 69 игр, 45 голов, 25 ассистов
Винисиус: 35 игр, 4 гола, 3 ассиста
))
А еще Карвахаль) это из области фантастики, но если возьмет титул со сборной..
И это не «влажные мечты» мадридиста, а объективное мнение, от которого, вам, конечно, легче не станет 😁❤️
Тем временем человек всего-лишь сделал 30+11 в лиге и не очень удачно сыграл в лч сделав 5+2 в 6 матчах
P.S. Но я бы тоже отдал Вини за ЛЧ
Роналдиньо сыграл на одной копе, а винисиус уже на двух, и на первой копе у виника 4 игры 0 голов, держу в курсе)
Разве что Беллингем немного выделяется со своим голом Словакии