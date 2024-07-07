У Винисиуса нет титулов с Бразилией после 3 крупных турниров. С «Реалом» он взял 12 трофеев

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор пока не выиграл ни одного титула со сборной Бразилии.

На Кубке Америки-2024 вингер вылетел в составе «селесао» из 1/4 финала, на ЧМ-2022 также дошел до четвертьфинала, а на Кубке Америки-2021 – до финала, где Бразилия проиграла Аргентине.

Между тем с «Реалом» Винисиус выиграл 12 трофеев: две Лиги чемпионов, три Ла Лиги, три Суперкубка Испании, два КЧМ, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.

Сегодняшний матч с Уругваем (0:0, 2:4 по пен.) 23-летний футболист пропустил из-за дисквалификации.

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78 комментариев
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Статистика выступлений до 24 лет в сборной

Неймар: 69 игр, 45 голов, 25 ассистов
Винисиус: 35 игр, 4 гола, 3 ассиста

))
+158
-13
+145
Ответ Cruel Snake
Ну... Тут видимо и мимо ЗМ
ЗМ он заслуживает только во влажных фантазиях мадридистов
+127
-53
+74
С Реалом любой может трофей взять. В сборной Вини превращается в Рахима Стерлинга
+81
-8
+73
Ответ songbilong
Бывало время, когда целый год ничего не делаешь, но выигрываешь копу и получаешь ЗМ. Но это другое
Бывало время, когда целый год ничего не делаешь, пропускаешь в отборе к чм вперед нашу великую сборную России, а потом героически обыгрываешь шведский дрим тим в стыках, и только за эти стыки получаешь зм. Но ведь стыки чм это престижнее Копы, точно)
+46
-16
+30
Ну... Тут видимо и мимо ЗМ
+40
-11
+29
Ответ Крыс Пол
С Реалом любой может трофей взять. В сборной Вини превращается в Рахима Стерлинга
Точнее сказать с Пересом любой может взять турнир.
+52
-27
+25
ЗМ уходит к Карвахалю
+24
-3
+21
Ответ Saint_Jimmy
ЗМ он заслуживает только во влажных фантазиях мадридистов
Бывало время, когда целый год ничего не делаешь, но выигрываешь копу и получаешь ЗМ. Но это другое
+73
-57
+16
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
Ней и Роналдиньо все равно лучше Вини как факт
+16
-5
+11
Ответ Saint_Jimmy
ЗМ он заслуживает только во влажных фантазиях мадридистов
Вот у меня вопрос. Кто в этом году заслужил золотой мяч? Сейчас я вижу только Беллингема, медленно , но верно ползущего к титулу чемпиона Европы.

А еще Карвахаль) это из области фантастики, но если возьмет титул со сборной..

И это не «влажные мечты» мадридиста, а объективное мнение, от которого, вам, конечно, легче не станет 😁❤️
+16
-6
+10
Да и слава богу! Этот дерьмовый персонаж не заслуживает того, чтобы брать титулы. Хоть в чём-то карма его наказала.
+14
-6
+8
Ответ KING_OF_RUSSIA
Какой бред, тащил во всех решающих матчах сезона в ЛЧ, показал там топ игру, но по мнению хейтеров зм не заслужил. Зато зм аргу за копу или ЧМ наверняка считают заслуженным. Причем Винни даже н играл последний матч на копе, как я понимаю (не сильно слежу за этим второстепенным турниром)
А по твоему Вини за ЛЧ заслужил, а Месси за ЧМ нет? Космический бред если это так) еще других хейтерами называет
+9
-3
+6
а у других бразилов типо есть?
+7
-1
+6
Ответ songbilong
Бывало время, когда целый год ничего не делаешь, но выигрываешь копу и получаешь ЗМ. Но это другое
“Целый год ничего не делаешь”
Тем временем человек всего-лишь сделал 30+11 в лиге и не очень удачно сыграл в лч сделав 5+2 в 6 матчах
+5
0
+5
Ответ Всем мир
Вот у меня вопрос. Кто в этом году заслужил золотой мяч? Сейчас я вижу только Беллингема, медленно , но верно ползущего к титулу чемпиона Европы. А еще Карвахаль) это из области фантастики, но если возьмет титул со сборной.. И это не «влажные мечты» мадридиста, а объективное мнение, от которого, вам, конечно, легче не станет 😁❤️
Родри
+4
0
+4
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Чем ?
Да примерно по всем игровым качествам кроме скорости
+5
-2
+3
Ответ Maxtraxer911
Хоть один человек по факту может объяснить кто заслуживает зм за этот сезон больше Винисиуса? Или кроме как хейтить все что связано с Реалом, ни на что больше не способны
Беллингем заслуживает больше. По факту.
+4
-1
+3
Ответ Алексей Полиенков
В сборной виден его истинный уровень. А в Реале партнёры помогают. И они и без него штамповать победы будут.
Что ты такое несёшь?😁😁😁
+3
-1
+2
Ответ Крыс Пол
С Реалом любой может трофей взять. В сборной Вини превращается в Рахима Стерлинга
В сборной виден его истинный уровень. А в Реале партнёры помогают. И они и без него штамповать победы будут.
+5
-3
+2
Ответ songbilong
Комментарий скрыт
Все началось с того, чего не было?? Какие голы в товарняках стали считать?
+4
-2
+2
Ответ songbilong
Бывало время, когда целый год ничего не делаешь, но выигрываешь копу и получаешь ЗМ. Но это другое
До перехода в ПСЖ полгода забивал на уровне Левандовски, тащил на Копе. Целый год ничего не делал?
+6
-4
+2
Ответ Бегемотик
У Начо среднего защитника их тоже много. с РМ. Много голов и ассистов Вини отдал?
Винт, как раз забивает и отдаёт пасы в в важных матчах за клуб
+5
-4
+1
Ответ KING_OF_RUSSIA
Но Винни тащил в ЛЧ, это значимее
Если Мбаппе затащит 2 матча Евро, то ты увидишь как ЛЧ перестанет быть значимее.
P.S. Но я бы тоже отдал Вини за ЛЧ
+4
-3
+1
Ответ Eric_Cartman
Команда звезд не всегда команда звезда 🤷🏻‍♂️
Самое бесхарактерное поколение у Бразилии сейчас!Тите хоть пытался из этого,что-то слепить и получалось частенько!Состав не назовёшь слабым-игры просто нет и не предвидится...
+3
-2
+1
Ответ tfghfpv527
Ней и Роналдиньо все равно лучше Вини как факт
Хахааа минусуют фаны Риалчя
+10
-9
+1
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
Вы хоть когда пытаетесь унизить игроков прошлого, гуглите и проверяйте информацию)))
Роналдиньо сыграл на одной копе, а винисиус уже на двух, и на первой копе у виника 4 игры 0 голов, держу в курсе)
+1
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+1
Команда звезд не всегда команда звезда 🤷🏻‍♂️
+2
-1
+1
90% комментаторов этой новости даже не в курсе, что он сегодня не играл
+2
-1
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Рональдуфилы не могут обойтись без упоминания Месси, даже если новость не о нем. Они постоянно вставляют его имя, словно плаксы. Прошло уже три дня с тех пор, как Португалия вылетела с Евро, а они все еще не могут прийти в себя.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+4
-3
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Пока что все кандидаты на ЗМ этого сезона лажают на крупных форумах.
Разве что Беллингем немного выделяется со своим голом Словакии
+4
-3
+1
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