У Винисиуса нет титулов с Бразилией после 3 крупных турниров. С «Реалом» он взял 12 трофеев

Винисиус Жуниор пока не выиграл ни одного титула со сборной Бразилии.

На Кубке Америки-2024 вингер вылетел в составе «селесао» из 1/4 финала, на ЧМ-2022 также дошел до четвертьфинала, а на Кубке Америки-2021 – до финала, где Бразилия проиграла Аргентине.

Между тем с « » выиграл 12 трофеев: две Лиги чемпионов, три , три Суперкубка Испании, два КЧМ, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.

Сегодняшний матч с Уругваем (0:0, 2:4 по пен.) 23-летний футболист пропустил из-за дисквалификации.

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