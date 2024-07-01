Балотелли упал на улице и долго не мог подняться на отдыхе с друзьями. Марио сказал: «После такой Италии надо обсуждать, что я был пьян? Не вижу проблемы, мы никому не навредили»

Теги Сборная Италии по футболу серия А Италия высшая лига Турция происшествия Марио Балотелли Адана Демирспор соцсети алкоголь и спорт Футбол

Видео с Марио Балотелли стало вирусным в соцсетях.

Форвард «Адана Демирспор» проводит летний отпуск в Италии. В ролике, распространившемся в интернете, Балотелли упал на землю на улице и долго не мог подняться – Марио смог встать лишь при помощи прохожего. Предположительно, видео было снято вечером минувшей пятницы.

Футболист прокомментировал видеоролик в своих соцсетях, записав обращение.

«Я видел видео, где мы с друзьями падаем на землю, валяемся, прыгаем, бегаем… Я не вижу проблемы в том, чтобы провести вечер с друзьями, никому не навредив. Потом меня осудили, но за что? Потому что вам не показали все изображения.

После такой Италии (вероятно, Балотелли имеет в виду вылет сборной Италии в 1/8 финала Евро-2024 – Sports), новость, которая должна была стать предметом обсуждения – это то, что я был пьян? Давайте, ребята, подумайте о серьезных вещах», – сказал Балотелли.

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38 комментариев
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Марио даже в таком состоянии сделал бы больше, чем нападение сборной на Евро
+140
-9
+131
Ответ Ебздрогыч
Марио даже в таком состоянии сделал бы больше, чем нападение сборной на Евро
Балотелли в полуфинале Евро 2012 в одно рыло вынес Германию, лучший его матч в карьере.
+78
-1
+77
Мне кажется, он даже больше прикалывается и поэтому падает. Слишком уж легко потом вскочил
+46
-1
+45
Ответ Папа Футбола
Балотелли в полуфинале Евро 2012 в одно рыло вынес Германию, лучший его матч в карьере.
Самое забавное, что Марио как футболист-вспышка был: особой ровностью результатов большую часть карьеры не отличался. Но порой делал магию. Из-за чего всё долгое время находился в стадии "а давайте его подпишем, у нас то он возможно возьмётся за голову и начнёт феерить вдолгую!"
Но нет, это были промо-акции. Замануха)
+32
-1
+31
Отвалите от чувака. Пьет на честно заработанные. Имеет право. Как говорится, вы сначала две банки в ворота ФРГ в полуфинале Евро отгрузите, а потом осуждайте.)
+22
-1
+21
— Что первым бросается в глаза при выходе из ресторана?
— Асфальт.
©
+19
-1
+18
Why always me?
+18
-1
+17
Ну и в чем он не прав?
+10
-2
+8
Заряжал на Швейцарию, даже не сомневался! Что тут падать, и расстраиваться Италия 0(как говорил первый тренер нуль без палочки!). Ps траббуки, весь такой деловой, засирал святую Русь. По факту, вот уровень итальянского футбола.
+6
-2
+4
Имеет полное право, он для Италии сделал намного больше, чем весь текущий состав (ну кроме Доннарумы)
+4
0
+4
Ответ Папа Футбола
Балотелли в полуфинале Евро 2012 в одно рыло вынес Германию, лучший его матч в карьере.
Он этим матчем себе всю карьеру сделал просто
+3
0
+3
Наш человек !!! 🦾🦾🦾
+2
0
+2
словосочетание "Марио Баллотелли" это антоним "Криштиану Роналду" сразу в двух категориях.
+2
0
+2
Ответ Norvezhets2m
Он этим матчем себе всю карьеру сделал просто
Нет. К тому моменту он уже ярко проявил себя в Интере и два года как перешел в Манчестер Сити.
+1
0
+1
Ну он прав. Обсуждайте великую игру своей сборной)
+1
0
+1
Ответ Папа Футбола
Балотелли в полуфинале Евро 2012 в одно рыло вынес Германию, лучший его матч в карьере.
И один из лучших перформансов в истории футбола
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Это он конечно красиво перевёл стрелки. Прям могет👍)
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Вечер пятницы,чё пристали!?
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Марио по всем канонам перебивал повесточку, патриот!)
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Да он реально в щи!
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повалялся, потом побежал надевать жилетку
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А когда то он забивал Германии на Евро
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Why always me?
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Ответ Николай Ульянов
Отвалите от чувака. Пьет на честно заработанные. Имеет право. Как говорится, вы сначала две банки в ворота ФРГ в полуфинале Евро отгрузите, а потом осуждайте.)
Не долго ли он эти "две банки" отмечает?
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Ответ Indurain Larraya
Вот так позорное поражение футбольной сборной Италии сдвинуло окно Овертона в стране в сторону безудержного пьянства
Лучано мог бы взять Марио в сборную, борозды бы не испортил в такой компании. ;)
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Режим "Super Mario" разблокирован!
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Было бы смешно, если к нему подбежал Тотти и дал пинка))
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Да на приколе типы, чего уж там.
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Сказано, что на отдыхе, нет прицепились,
прилёг отдохнуть человек.
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Вот так позорное поражение футбольной сборной Италии сдвинуло окно Овертона в стране в сторону безудержного пьянства
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