Балотелли упал на улице и долго не мог подняться на отдыхе с друзьями. Марио сказал: «После такой Италии надо обсуждать, что я был пьян? Не вижу проблемы, мы никому не навредили»

Видео с Марио Балотелли стало вирусным в соцсетях.

Форвард « » проводит летний отпуск в Италии. В ролике, распространившемся в интернете, Балотелли упал на землю на улице и долго не мог подняться – смог встать лишь при помощи прохожего. Предположительно, видео было снято вечером минувшей пятницы.

Футболист прокомментировал видеоролик в своих соцсетях, записав обращение.

«Я видел видео, где мы с друзьями падаем на землю, валяемся, прыгаем, бегаем… Я не вижу проблемы в том, чтобы провести вечер с друзьями, никому не навредив. Потом меня осудили, но за что? Потому что вам не показали все изображения.

После такой (вероятно, Балотелли имеет в виду вылет сборной Италии в 1/8 финала Евро-2024 – Sports), новость, которая должна была стать предметом обсуждения – это то, что я был пьян? Давайте, ребята, подумайте о серьезных вещах», – сказал Балотелли.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?