Агент Хвичи о словах, что Кварацхелия лучше всей сборной Испании: «Согласен с Мамардашвили. Сегодня он обыграет Испанию и отправит эту футболку Гути»

Агент Хвичи прокомментировал мнение, что Кварацхелия лучше всей сборной Испании.

Ранее вратарь сборной Грузии и «Валенсии» Георгий Мамардашвили заявил, что Хвича лучше, чем вся сборная Испании.

«Конечно, Хвича лучше всей сборной Испании, так что согласен со словами Мамардашвили. Просто считаю, что он лучше всех.

А про то, что Гути негодует из-за футболки, которую он не получил от Хвичи, скажу так: Кварацхелия обязательно передаст футболку. Вот сегодня обыграет Испанию и эту же футболку отправит. Повод хороший будет», – сказал представитель Кварацхелии Нукри Ревишвили.

Матч 1/8 финала Евро-2024 между Грузией и Испанией состоится 30 июня в 22:00 по московскому времени.

Гути о Хвиче: «Я немного зол на него. Он обещал мне футболку – она не приехала до сих пор. Я очень хотел бы получить футболку именно с Евро»

7 творцов сенсации Грузии на Евро

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?