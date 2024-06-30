Агент Хвичи о словах, что Кварацхелия лучше всей сборной Испании: «Согласен с Мамардашвили. Сегодня он обыграет Испанию и отправит эту футболку Гути»

Теги Нукри Ревишвили Валенсия Гути Сборная Испании по футболу Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Георгий Мамардашвили Хвича Кварацхелия Футбол

Агент Хвичи прокомментировал мнение, что Кварацхелия лучше всей сборной Испании.

Ранее вратарь сборной Грузии и «Валенсии» Георгий Мамардашвили заявил, что Хвича лучше, чем вся сборная Испании.

«Конечно, Хвича лучше всей сборной Испании, так что согласен со словами Мамардашвили. Просто считаю, что он лучше всех.

А про то, что Гути негодует из-за футболки, которую он не получил от Хвичи, скажу так: Кварацхелия обязательно передаст футболку. Вот сегодня обыграет Испанию и эту же футболку отправит. Повод хороший будет», – сказал представитель Кварацхелии Нукри Ревишвили.

Матч 1/8 финала Евро-2024 между Грузией и Испанией состоится 30 июня в 22:00 по московскому времени.

Гути о Хвиче: «Я немного зол на него. Он обещал мне футболку – она не приехала до сих пор. Я очень хотел бы получить футболку именно с Евро»

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55 комментариев
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Я понимаю, что вино неотъемлемая часть грузинской кухни, но надо же и норму соблюдать. И, самое интересное, после игры их с фонарями не найдешь, таких согласных.
+97
-2
+95
А если проиграет Грузия, то не отправит футболку ? 😁
+30
0
+30
4-0 минимум , а так Испания должна их знатно наказать за их разговорчики
+28
-2
+26
Нормально их там накрыло, конечно
+14
0
+14
Вот грузины болтливые. Игра покажет и закрепит всё, а слова перед матчем кто кого обыграет это лишь ветер.
+13
-1
+12
Ответ Семён Жуйло
Я понимаю, что вино неотъемлемая часть грузинской кухни, но надо же и норму соблюдать. И, самое интересное, после игры их с фонарями не найдешь, таких согласных.
Хоть бы хачапури ел еще, чтобы не так развезло
+10
0
+10
Будь у меня такоц агент, я бы умер от кринжа
+8
-1
+7
Ответ Олег25
А если проиграет Грузия, то не отправит футболку ? 😁
Тогда отправить Хави заплаканную футболку.
+8
-3
+5
Зря накидывают так, дополнительная мотивация для испанцев отправить этих балаболов пить боржоми
+6
-2
+4
Нет что бы по тихому готовиться , давайте будет провоцировать Испанию что бы им тренер в раздевалке передал эти слова.
+3
0
+3
Мамардашвили сегодня достанет 3-5 мячей из сетки а Хвича согласится на 5 лямов в год от Наполи. Со всем уважением но берега терять не стоит
+4
-1
+3
Похоже, Гути так и не дождётся футболки..
+2
0
+2
Ответ kikalisters1488
Нет что бы по тихому готовиться , давайте будет провоцировать Испанию что бы им тренер в раздевалке передал эти слова.
Это действительно глупо. Мотивировать дополнительно главного фаворита турнира.
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Закусывать надо)
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Не говори "Хоп", пока не перепрыгнешь
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Будь у меня такоц агент, я бы умер от кринжа
И без денег
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Ответ TDB
Грузины поплыли после Португалии
У Кавказцев часто сносит крышу от большого успеха.
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Ответ 78pcd2yznm
Нукри, перелогинься
Ты о чем? От стаи отбился? Родню свою ищешь?
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Ответ hiper26
Тогда отправить Хави заплаканную футболку.
Почему Хави ? Там же речь про Гути.
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Ну ясно. 1 в основное
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Сегодня Испания разгромит Грузию
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А что будет делать Нукри Ревишвили, если Кварацхелия на поле ничего не сделает, а испанцы вынесут без шансов грузин с Евро?
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Тошно в таких интервью, что Никто не отвечает за свой «Базар». Уж извините, за лексикон, но тут по другому не сказать….
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Дайте ребятам поговорить! Когда еще будет повод
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Ждем 1+1 от Ямаля
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Закусывать надо, конечно
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Слишком большая самоуверенность .
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Как правило ничем хорошим такое заносчивое поведение до игры не заканчивается, как их стало много, тошнит уже от таких заявлений 🤦🏻‍♂️
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Закусывать надо!
Конечно же пожелаю Грузии победы, хоть в неё и не верю вообще. Грузины уже и так выше головы прыгнули, дальше уже некуда. Посмотрим...
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Испанцы 3--0 и простят
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