Шестеро английских фанатов получили запрет на посещение матчей сборной на 3 и 5 лет за беспорядки на Евро-2024

Английские фанаты получили наказание за свое поведение во время Евро-2024.

Шестеро английских болельщиков получили запрет на посещение футбольных матчей после беспорядков в преддверии игры 1-го тура группового этапа Евро-2024 против (1:0) в Гельзенкирхене 16 июня.

Трое из них (21 год, 28, 28) получили запрет на три года, еще трое (29 лет, 27, 38) – на пять лет. Болельщики, получившие бан, не смогут посещать внутренние матчи и международные игры сборной Англии на протяжении действия их запрета.

Еще четверо болельщиков уже предстали перед судом в Великобритании и были освобождены под залог при условии сдачи паспортов.

Сотрудники британского полицейского подразделения по футбольным вопросам (UKFPU) работают с немецкими властями во время соревнований.

Глава UKFPU, Мик Джонсон, оценил «быстрые действия» коллег и сказал, что это демонстрирует «последствия» для тех, кто намерен устраивать беспорядки в Великобритании или за рубежом.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими коллегами в Германии, и у нас есть команда британских офицеров, развернутая за границей для поддержки их операции по обеспечению безопасности турнира.

Хотим, чтобы болельщики, которые путешествуют, хорошо проводили время, но, пожалуйста, помните о том, что употреблять алкогольные напитки нужно ответственно, нужно уважать местную культуру и не участвовать в беспорядках.

Важно подчеркнуть, что подавляющее большинство английских болельщиков в Германии ведут себя очень хорошо, и те, кто участвует в беспорядках, составляют меньшинство. Это было характерно для всех матчей сборной Англии до сих пор», – сказал Джонсон.

UKFPU продолжает расследование в отношении ряда других болельщиков, подозреваемых в участии в иных беспорядках.

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