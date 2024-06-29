Шестеро английских фанатов получили запрет на посещение матчей сборной на 3 и 5 лет за беспорядки на Евро-2024

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Английские фанаты получили наказание за свое поведение во время Евро-2024.

Шестеро английских болельщиков получили запрет на посещение футбольных матчей после беспорядков в преддверии игры 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Сербии (1:0) в Гельзенкирхене 16 июня.

Трое из них (21 год, 28, 28) получили запрет на три года, еще трое (29 лет, 27, 38) – на пять лет. Болельщики, получившие бан, не смогут посещать внутренние матчи и международные игры сборной Англии на протяжении действия их запрета.

Еще четверо болельщиков уже предстали перед судом в Великобритании и были освобождены под залог при условии сдачи паспортов.

Сотрудники британского полицейского подразделения по футбольным вопросам (UKFPU) работают с немецкими властями во время соревнований.

Глава UKFPU, Мик Джонсон, оценил «быстрые действия» коллег и сказал, что это демонстрирует «последствия» для тех, кто намерен устраивать беспорядки в Великобритании или за рубежом.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими коллегами в Германии, и у нас есть команда британских офицеров, развернутая за границей для поддержки их операции по обеспечению безопасности турнира.

Хотим, чтобы болельщики, которые путешествуют, хорошо проводили время, но, пожалуйста, помните о том, что употреблять алкогольные напитки нужно ответственно, нужно уважать местную культуру и не участвовать в беспорядках.

Важно подчеркнуть, что подавляющее большинство английских болельщиков в Германии ведут себя очень хорошо, и те, кто участвует в беспорядках, составляют меньшинство. Это было характерно для всех матчей сборной Англии до сих пор», – сказал Джонсон.

UKFPU продолжает расследование в отношении ряда других болельщиков, подозреваемых в участии в иных беспорядках.

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11 комментариев
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На Росс 1 🇷🇺 таким новостям наверняка будут рады. Благо это... давно не смотрю
+8
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Надеюсь и сборная отлетит от словаков
+10
-8
+2
Ответ Cruel Snake
На Росс 1 🇷🇺 таким новостям наверняка будут рады. Благо это... давно не смотрю
Да плевать на бритов. Делать больше нечего, как на ТВ рассказывать о каких-то недоумках из Англии.
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Так им посещение матчей и не нужно, чтобы беспорядки устраивать на улице
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Странно, надо было в телевизоре их похвалить и рассказать, как они не посрамили честь Отчизны.
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А че так мало?)) Всего шестеро)) Хотя бегают толпами)
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Полностью верное решение этим бандитам не место на трибунах .
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