Саньоль о Грузии в 1/8 финала Евро: «Горжусь игроками, они превзошли все ожидания. Трудно осознать, чего мы добились – это произойдет, когда мы проиграем, вероятно» 

Вилли Саньоль высказался о выходе Грузии в 1/8 финала Евро-2024.

обыграла команду (2:0) в 3-м туре чемпионата Европы и вышла в 1/8 финала на своем дебютном Евро.

«Честно говоря, не помню, что говорил игрокам перед матчем, но послание состояло в том, чтобы играть в свой футбол. Действовать дисциплинированно, когда мяч у соперника, и играть, когда он у нас. Я посоветовал им вспомнить, как они играли, когда им было 16-17 лет, без сомнений, и сегодня они блестяще с этим справились, превзошли все ожидания.

Трудно сравнивать времена, когда ты играл и когда находишься на бровке. Мы все еще сосредоточены на турнире, трудно осознать, чего мы добились – вероятно, это произойдет, когда мы проиграем.

У меня не так много слов, но я очень горжусь игроками из-за того образа Грузии, который они продемонстрировали в этих трех матчах. Горд быть их тренером», – заявил бывший футболист сборной Франции, возглавляющий грузинскую национальную команду.

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