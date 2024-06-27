Саньоль о Грузии в 1/8 финала Евро: «Горжусь игроками, они превзошли все ожидания. Трудно осознать, чего мы добились – это произойдет, когда мы проиграем, вероятно» 

Теги Вилли Саньоль Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Футбол

Вилли Саньоль высказался о выходе Грузии в 1/8 финала Евро-2024.

Сборная Грузии обыграла команду Португалии (2:0) в 3-м туре чемпионата Европы и вышла в 1/8 финала на своем дебютном Евро. 

«Честно говоря, не помню, что говорил игрокам перед матчем, но послание состояло в том, чтобы играть в свой футбол. Действовать дисциплинированно, когда мяч у соперника, и играть, когда он у нас. Я посоветовал им вспомнить, как они играли, когда им было 16-17 лет, без сомнений, и сегодня они блестяще с этим справились, превзошли все ожидания.

Трудно сравнивать времена, когда ты играл и когда находишься на бровке. Мы все еще сосредоточены на турнире, трудно осознать, чего мы добились – вероятно, это произойдет, когда мы проиграем. 

У меня не так много слов, но я очень горжусь игроками из-за того образа Грузии, который они продемонстрировали в этих трех матчах. Горд быть их тренером», – заявил бывший футболист сборной Франции, возглавляющий грузинскую национальную команду.

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14 комментариев
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Грузины просто красавчики, буду сильно болеть за них против Испании. Будет трудно
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Ответ AprasidzE
Комментарий удален пользователем
К чему …просто к чему
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Роль тренера нельзя переоценить. 90 минут концентрации! Браво! Яркая ⭐ история в унылом Евро24.
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Португалы думали на скилах и опыте покатают и забьют парочку-тройку, но не учли наверное то, что грузины выйдут туда умирать, весь состав вышел на матч жизни, невероятный турнир проводит капитан Кашия.
+5
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+4
Ответ Astan4o
Португалы думали на скилах и опыте покатают и забьют парочку-тройку, но не учли наверное то, что грузины выйдут туда умирать, весь состав вышел на матч жизни, невероятный турнир проводит капитан Кашия.
мне кажется, в этом матче португальцы вообще ни о чем не думали
решали свои насущные задачи, будучи уже на первом месте, не более того
+4
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+4
Саньоль дальше на повышение пойдёт, не удивлюсь если в дальнейшем возглавит бывший клуб Баварию, ну минимум условный Монако Лион с удовольствием Вилли пригласят, вывезти через отборы Грузию на Евро и выйти в 1/8 обыграв Португалию дорого стоит
+2
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+2
Очень правильные слова нашел Саньоль, Грузия вообще не нервничала в отличие от 1й игры с турками, там просто болелы задавили авторитетом в 1м тайме. Команда играла расслабленно в тот футбол, который умеет, оказалось этого достаточно, чтобы выйти в ТОП 16 ЕВРО!
+3
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+2
Ответ Владимир Владимирович
Саньоль дальше на повышение пойдёт, не удивлюсь если в дальнейшем возглавит бывший клуб Баварию, ну минимум условный Монако Лион с удовольствием Вилли пригласят, вывезти через отборы Грузию на Евро и выйти в 1/8 обыграв Португалию дорого стоит
единожды выстрелить со сборной не равно постоянно работать в сильном клубе.есть такие примеры?
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Грузины красава, но в матче с Испанией традиционно буду за испанцев, уж извините. Но если сделаете еще одну сенсацию, искренне порадуюсь .
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Комментарий удален пользователем
Правильный тренер - необходимая составляющая успеха
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Ответ БЕ
единожды выстрелить со сборной не равно постоянно работать в сильном клубе.есть такие примеры?
За какие заслуги, кроме оттенка цвета кожи заслужил Компани работу в Баварии? Саньоля же "отменили" за якобы расистский скандал в Бордо. Без шанса в Грузии оставался бы экспертом на радио или условным Ротеном
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Ответ AprasidzE
За какие заслуги, кроме оттенка цвета кожи заслужил Компани работу в Баварии? Саньоля же "отменили" за якобы расистский скандал в Бордо. Без шанса в Грузии оставался бы экспертом на радио или условным Ротеном
Я Вам про Фому, вы мне про Ерему. Есть примеры такого, что тренер-выскочка далее успешно работал с сильным клубом? Ну, кроме великого Черчесова, конечно
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Ответ ltkmaby
Грузины красава, но в матче с Испанией традиционно буду за испанцев, уж извините. Но если сделаете еще одну сенсацию, искренне порадуюсь .
Испанцы и грузины играли в отборе..... и Грузия дома получила оплеху 1:7....
Конечно вряд-ли такое повторится,но испанцы если находят ритм и быстро забивают, то могут уверенно разгромить соперника (вспомни матч с Коста-Рикой на чемпионате мира).
Но если Грузия выдержит натиск начале, а Мамардашвили поймает кураж, то испанцам придётся потом и кровью завоевывать выход в четвертьфинал!!!!
Но для нас выход в плей-офф уже огромный праздник!!!! Ждём классный футбол!!!
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