Месси о Де Поле: «Благодаря ему я освоился в сборной быстрее, чем мог себе представить – было трудно, потому что после возвращения я не знал никого лично. Родриго заставляет каждого проявить лучшие качества»

Теги Атлетико Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Эсекиэль Лавесси Николас Отаменди Родриго Де Поль Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал, как Родриго Де Поль помог ему адаптироваться в сборной Аргентины.

«Мне было очень трудно вернуться в сборную после того, что произошло, потому что все игроки были новыми, и я не знал лично никого из них. Из-за моего характера мне очень трудно вливаться в коллектив, хоть я и играл за сборную долгое время. Это дорого мне обходится. Они уже сыграли несколько товарищеских матчей, пару раз побеждали – они уже знали друг друга, это было похоже на зарождение нового поколения.

В тот момент Родриго очень помог мне. Я помню, что он очень напомнил мне Почо (Эсекиэля Лавеccи – Sports), он такой же жизнерадостный. Он заставлял каждого проявлять лучшие качества. В первый же день, когда он подошел ко мне, мы разговорились, как и с Отаменди.

Благодаря ему я влился в команду гораздо быстрее, чем мог себе представить. Я думаю, это была взаимовыгодная помощь – он помог мне освоиться в команде, а я хотел избавиться от стеснения и пойти навстречу, чтобы сблизиться с товарищами. Благодаря хорошим людям это сразу стало намного проще», – сказал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, этот сплав молодости и опыта конечно дал ошеломляющий результат!
+27
-2
+25
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
нытики Рона тут как тут
+18
-3
+15
Странно как то 🤔
Приходить величайший игрок, и стесняется пацанов которые его боготворят.
Месси реально сильный интроверт, на самом деле. Просто как данность.
+16
-3
+13
Ответ aidos_1979
Да, этот сплав молодости и опыта конечно дал ошеломляющий результат!
Причём из опыта там, по сути, были только Лео, ДиМа и Отаменди. Остальных можно в молодую гвардию записывать (если про основу говорить). Крутая банда, конечно😎
+10
-1
+9
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Таким как ты в первую очередь видимо, раз уже прибежал строчить комменты))
+6
-1
+5
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ну,ты задал вопрос,значит тебе интересно
+5
-2
+3
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Там внизу источник есть, напиши им, предъяви за интервью
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Телохранитель Месси на поле
+1
-1
0
Даже на поле очень заметно, что Де Поль - это мотор и сердце сборной Аргентины, который готов умереть за каждого своего партнёра, уважение!
+1
-1
0
Чет не понял, а кого он там не знал то? После возвращения в сборную, которую недолго тренировал Бауса, там были и Маскерано, и Отаменди, и Билья, и ДиМыч, Сабалета, Ромеро, Демикелис, Банега - да там большинство были старичков, сборная значительно изменилась только с приходом Скалони
0
0
0
Ответ Madhamish
А тут народ пишет, что он тренером станет. Смешно.
Детским тренером его вполне можно представить.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий