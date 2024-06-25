Месси о Де Поле: «Благодаря ему я освоился в сборной быстрее, чем мог себе представить – было трудно, потому что после возвращения я не знал никого лично. Родриго заставляет каждого проявить лучшие качества»

Лионель Месси рассказал, как Родриго Де Поль помог ему адаптироваться в сборной Аргентины.

«Мне было очень трудно вернуться в сборную после того, что произошло, потому что все игроки были новыми, и я не знал лично никого из них. Из-за моего характера мне очень трудно вливаться в коллектив, хоть я и играл за сборную долгое время. Это дорого мне обходится. Они уже сыграли несколько товарищеских матчей, пару раз побеждали – они уже знали друг друга, это было похоже на зарождение нового поколения.

В тот момент очень помог мне. Я помню, что он очень напомнил мне Почо (Эсекиэля Лавеccи – Sports), он такой же жизнерадостный. Он заставлял каждого проявлять лучшие качества. В первый же день, когда он подошел ко мне, мы разговорились, как и с .

Благодаря ему я влился в команду гораздо быстрее, чем мог себе представить. Я думаю, это была взаимовыгодная помощь – он помог мне освоиться в команде, а я хотел избавиться от стеснения и пойти навстречу, чтобы сблизиться с товарищами. Благодаря хорошим людям это сразу стало намного проще», – сказал форвард сборной и « ».

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