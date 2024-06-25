«Динамо» и «Рубину» интересен защитник «Витории Гимараэш» Фернандеш. Два предложения ЦСКА по нему отклонены
«Динамо» и «Рубин» поборются с ЦСКА за португальского футболиста.
По информации Record, эти клубы проявляют интерес к защитнику «Витории Гимараэш» Жорже Фернандешу.
Ранее сообщалось, что португальский клуб не устроили два предложения армейцев по трансферу 27-летнего защитника, после чего ЦСКА взял паузу в переговорах.
В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Виторию» 36 матчей во всех турнирах, забил гол и отдал голевую передачу. Его статистика – здесь.
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