«Динамо» и «Рубину» интересен защитник «Витории Гимараэш» Фернандеш. Два предложения ЦСКА по нему отклонены

«Динамо» и «Рубин» поборются с ЦСКА за португальского футболиста.

По информации Record, эти клубы проявляют интерес к защитнику « » Жорже Фернандешу.

Ранее сообщалось, что португальский клуб не устроили два предложения армейцев по трансферу 27-летнего защитника, после чего взял паузу в переговорах.

В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Виторию» 36 матчей во всех турнирах, забил гол и отдал голевую передачу. Его статистика – здесь.

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