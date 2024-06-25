«Динамо» и «Рубину» интересен защитник «Витории Гимараэш» Фернандеш. Два предложения ЦСКА по нему отклонены

Теги ЦСКА Рубин высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Витория Гимараэш Жорже Фернандеш Футбол

«Динамо» и «Рубин» поборются с ЦСКА за португальского футболиста.

По информации Record, эти  клубы проявляют интерес к защитнику «Витории Гимараэш» Жорже Фернандешу. 

Ранее сообщалось, что португальский клуб не устроили два предложения армейцев по трансферу 27-летнего защитника, после чего ЦСКА взял паузу в переговорах.

В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Виторию» 36 матчей во всех турнирах, забил гол и отдал голевую передачу. Его статистика – здесь

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4 комментария
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Ответ Андрей Кобранов
Когда Лещука попрут ?
Никогда , такие ценные игроки всегда нужны 😁
+4
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+4
Ответ Гена от Чебурашки
В ЦСКА не пошел, и в Динамо не пойдет, тем более в Рубин.
Нагх он нужен
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