Обзор матча Польша — Австрия, группы D на Евро 2024, 21.06.2024

На Олимпиаштадионе в Берлине завершился матч второго тура между командами Польши и Австрии, которые выступают в группе D на Евро-2024. Сборная Австрии выиграла со счетом 3 : 1.

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Сборные Польши и Австрии в первом туре проиграли, соответственно, командам Нидерландов и Франции. В очном поединке соперникам нужна была победа, при этом австрийцы более активно начали матч. Они сразу забрали инициативу и стали раз за разом атаковать ворота Войчеха Шченсного. На 9-й минуте игры количество переросло в качество. Филипп Мвене ввел мяч из-за боковой, поляки выбили его из своей штрафной, но он вновь оказался у защитника «Майнца». Последовала подача, на которую откликнулся еще один игрок обороны австрийской команды Гернот Траунер. Он пробил головой сильно и точно в ближнюю девятку. На этом подопечные Ральфа Рангника несколько успокоились, и вперед пошли поляки. Теперь уже они провели несколько опасных атак, и на исходе получаса игры расторопнее всех в штрафной сборной Австрии оказался Кшиштоф Пентек. Нападающий сравнял счет.

Во втором тайме страсти накалились, пошли первые желтые карточки. Ничья не устраивала никого. На поле появился Роберт Левандовски, главная ударная сила поляков. Но рекордсмен сборной по числу проведенных матчей и забитых мячей ничем помочь ей не смог. В свою очередь, на 66-й минуте австрийцы провели образцовую атаку. Последовал перевод с левого фланга в центр, и Кристоф Баумгартнер точно пробил с линии штрафной в противоход Шченсному. Еще через 12 минут все для поляков закончилось. Марсель Забитцер вышел с голкипером один на один, тот нарушил правила, и Марко Арнаутович уверенно реализовал пенальти, установив окончательный счет.

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