Джим Рэтклифф: «Весь мир знает о Манчестере благодаря «МЮ». Этот клуб как Coca-Cola»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф высказался о популярности «Манчестер Юнайтед».

«Весь мир знает о Манчестере благодаря «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» напоминает Coca-Cola, не так ли? Все о нем знают. Я не знаю почему, но это факт», – сказал совладелец «МЮ».

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39 комментариев
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Соглашусь. Болеть за "МЮ" так же вредно, как колу пить.
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Ответ Алексей Горланов
Комментарий скрыт
тупее коммента не читал на спортсе)
+22
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+19
Кола выпустила рекламу - Колы продаётся в четыре раза больше, чем Пепси
Ответ: Аргентина. если правильно помню. Мальчик лет шести подходит к автомату по прдаже газировки. Покупает банку Колы, ставит её на асфальт. Покупает вторую банку, и ставит рядом. Встает на эти банки, наконец дотягивается до банки с Пепси, покупает и уходит. Колу не берёт.
+19
-4
+15
Ответ Evergreen
Мы тоже не понимаем, почему МЮ до сих пор в топах самых дорогих клубов с такими результатами и инфраструктурой
Из-за силы бренда и высокой выручки (доходы от продажи билетов, абонементов, TV-контракта, спонсорских контрактов, рекламы). Это самый титулованный клуб АПЛ и его самые значимые успехи в истории были добыты не так уж и давно. У «МЮ» большая армия болельщиков, которая будет приносить доход клубу в будущем. Спортивные результаты в последнее время — плохие, но бренд клуба известный и узнаваемый
+15
-1
+14
Ответ Алексей Горланов
Комментарий скрыт
Короче ты не в теме? Как и миллионы людей которым невсрался этот сериал?
+13
-3
+10
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
Популярность МЮ никуда не пропадёт!
Манчестер всегда красный!
+8
-3
+5
Ответ Семён Жуйло
Кола выпустила рекламу - Колы продаётся в четыре раза больше, чем Пепси Ответ: Аргентина. если правильно помню. Мальчик лет шести подходит к автомату по прдаже газировки. Покупает банку Колы, ставит её на асфальт. Покупает вторую банку, и ставит рядом. Встает на эти банки, наконец дотягивается до банки с Пепси, покупает и уходит. Колу не берёт.
Есть такая реклама, точнее была и с тонким подколом и юмором!👍
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Ответ Семён Жуйло
Кола выпустила рекламу - Колы продаётся в четыре раза больше, чем Пепси Ответ: Аргентина. если правильно помню. Мальчик лет шести подходит к автомату по прдаже газировки. Покупает банку Колы, ставит её на асфальт. Покупает вторую банку, и ставит рядом. Встает на эти банки, наконец дотягивается до банки с Пепси, покупает и уходит. Колу не берёт.
Дааа… это было мощно
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Ответ Руслан Хайбулов
Я не в теме, просьба пояснительная бригаду вызвать
Короче там сотрудники склада выиграли в лотерею несколько сотен тысяч долларов и все деньги потратили на создание, как они думали, революционного напитка - энергетиков для геев, в том числе со вкусом кокосовых пенисов… правда они разорились, но у них осталось несколько тысяч банок которые они не знали куда деть))
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Ответ S100 Winner
Типичный закоренелый популист и барыга. Фаны МЮ от него нервов потратят больше, чем от Глейзеров
Если он не купит клуб в кредит и не повесит этот кредит на клуб, а также не будет ежегодно забирать из клуба десятки миллионов дивидендами, то уже будет лучше Глейзеров.
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+2
МЮ при сэре Алексе Coca-cola
МЮ после него Добрый кола
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Ответ Руслан Хайбулов
Короче ты не в теме? Как и миллионы людей которым невсрался этот сериал?
Сериал более чем отличный. Один из лучших в комедиях. Но, про напиток не помню ничего
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А Сити - это как тот напиток, которые придумали бывшие сотрудники склада в сериале «Офис», кто знает тот поймет😁
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Ответ Верховный Лорд
Короче там сотрудники склада выиграли в лотерею несколько сотен тысяч долларов и все деньги потратили на создание, как они думали, революционного напитка - энергетиков для геев, в том числе со вкусом кокосовых пенисов… правда они разорились, но у них осталось несколько тысяч банок которые они не знали куда деть))
Спасибо за пояснения
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Ответ Озил, озю и буду озить
Нынешний МЮ - как "Черноголовка"!
тут скорее сити вечно быть черноГоловкой
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все знают о новом годе и рождестве из-за кока колы
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Ответ romaroman26
🤦🏻🤡 20 чемпионств у мю. это в 3 раза больше чем у сити
20/10=3
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Ответ кэпко
Судя по проблемам с финансами у Мю, болелы переходят к Сити, ещё 5 лет и Манчестер будет у всех ассоциироваться с синим соседом.
🤦🏻🤡 20 чемпионств у мю. это в 3 раза больше чем у сити
+1
-1
0
Ответ Evergreen
Мы тоже не понимаем, почему МЮ до сих пор в топах самых дорогих клубов с такими результатами и инфраструктурой
Потому что у него фанатов много. Как у программы Крутое пике в 90-ых
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Ответ Верховный Лорд
А Сити - это как тот напиток, которые придумали бывшие сотрудники склада в сериале «Офис», кто знает тот поймет😁
Оригинал был лучше, зачем добавляли кокос?
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Ответ darby crash
Сериал более чем отличный. Один из лучших в комедиях. Но, про напиток не помню ничего
Тут похоже все не в теме)
+3
-3
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Ответ Верховный Лорд
А Сити - это как тот напиток, которые придумали бывшие сотрудники склада в сериале «Офис», кто знает тот поймет😁
Я не в теме, просьба пояснительная бригаду вызвать
+6
-6
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Кока кола зиро
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0
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Такая ж отрава?
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манчестер - первый промышленный город в мире!
манчестер-ливерпуль - первая железная дорога в истории для паровозов!
манчестер-ливерпуль - одна из самых популярных песен в мире!...после ливерпульских битлов, канеш)
а манчестер-сити, клуб чемпионшипа, в котором феерил георгий кинкладзе...)
какаянахренкокакола?!)
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