Джим Рэтклифф: «Весь мир знает о Манчестере благодаря «МЮ». Этот клуб как Coca-Cola»
Джим Рэтклифф высказался о популярности «Манчестер Юнайтед».
«Весь мир знает о Манчестере благодаря «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» напоминает Coca-Cola, не так ли? Все о нем знают. Я не знаю почему, но это факт», – сказал совладелец «МЮ».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ответ: Аргентина. если правильно помню. Мальчик лет шести подходит к автомату по прдаже газировки. Покупает банку Колы, ставит её на асфальт. Покупает вторую банку, и ставит рядом. Встает на эти банки, наконец дотягивается до банки с Пепси, покупает и уходит. Колу не берёт.
Манчестер всегда красный!
МЮ после него Добрый кола
манчестер-ливерпуль - первая железная дорога в истории для паровозов!
манчестер-ливерпуль - одна из самых популярных песен в мире!...после ливерпульских битлов, канеш)
а манчестер-сити, клуб чемпионшипа, в котором феерил георгий кинкладзе...)
какаянахренкокакола?!)