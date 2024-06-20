Джим Рэтклифф: «Весь мир знает о Манчестере благодаря «МЮ». Этот клуб как Coca-Cola»

Джим Рэтклифф высказался о популярности «Манчестер Юнайтед».

«Весь мир знает о Манчестере благодаря «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» напоминает Coca-Cola, не так ли? Все о нем знают. Я не знаю почему, но это факт», – сказал совладелец «МЮ».

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