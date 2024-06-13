Модрич согласился на снижение зарплаты вдвое (до 5 млн евро) ради нового контракта с «Реалом» на год (Ok Diario)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич деньги Футбол

Лука Модрич согласился на снижение зарплаты вдвое, чтобы остаться в «Реале».

38-летний хавбек сборной Хорватии согласовал новый контракт с мадридским клубом до июня 2025 года с окладом в размере 5 млн евро после уплаты налогов, сообщает Ok Diario.

По данным источника, на решение «Реала» оставить Модрича также повлиял уход Тони Крооса, который после Евро-2024 завершит карьеру.

Ранее Модрич был одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Мадрида».

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31 комментарий
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ЛЕГЕНДА!!!
+27
-2
+25
Ответ Marcus-light
За еду практически будет играть
Он не в Барселоне
+29
-4
+25
Хочет остаться победителем
+8
-1
+7
Ответ Лига Мастеров
Комментарий скрыт
Всм это не пешеход из млс? Ну да, тот за ДНК променял на денежки)
+11
-5
+6
Ответ Эрнандес Эрнандес
Вот это настоящий благородный поступок. И это при том, что у Реала нет проблем с финансами. А теперь вспомните, что Месси до сих пор требует с Барсы деньги… и это при том, что Барса готова свои последние трусы продать, чтоб клуб как-то существовал) И ушел Месси бесплатно в ПСЖ… Тем самым плюнув Барсе в лицо!!! Реал Мадрид поистине королевский клуб ☝🏻
Наш Месси и барса больше чем семья :)
+7
-2
+5
Ответ Лига Мастеров
Это т поехал для жизни в Майами на побережье для семьи .
То есть в Барселоне не было берега? Всю жизнь было хорошо в Барсе… и как только у Барсы кончились деньги, так сразу Месси подумал о семье и что только в Майами они могут выжить? 😆🤦🏻‍♂️
+5
0
+5
Ответ Никита Алексеев
Это отличная новость, в следующем сезоне станет самым титулованным футболистом в истории Реала
Может выиграть 7-ю ЛЧ кстати… наравне в Начо и Карвахалем… и у них будет на 2 больше, чем у Барсы за всю историю существования 😁
+6
-2
+4
Вот это настоящий благородный поступок.
И это при том, что у Реала нет проблем с финансами.

А теперь вспомните, что Месси до сих пор требует с Барсы деньги… и это при том, что Барса готова свои последние трусы продать, чтоб клуб как-то существовал)

И ушел Месси бесплатно в ПСЖ… Тем самым плюнув Барсе в лицо!!!

Реал Мадрид поистине королевский клуб ☝🏻
+12
-8
+4
Это отличная новость, в следующем сезоне станет самым титулованным футболистом в истории Реала
+3
0
+3
Я почему-то думал, что они доигрывают примерно при зп 1-2 млн, а тут 5 . Если клуб может это себе позволить , то посему и нет!
+3
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+3
Ответ Захар Собов
во-первых, что значит "променял на денежки"? Он бесплатно должен играть или отказываться очень выгодного предложения на старости лет? Ты бы так сделал? Или, может, кто-то из критиков Лео отказались бы от денег ради любимого места работы? Очень сомневаюсь. Месси - нормальный мужчина, ведёт себя согласно статусу и возрасту. У него в приоритете семья, и, О Боги, это нормально для мужчины 35+. Это не закомплексованный Кринж, который будучи одним из самых титулованных футболистов мира рвет жилы в азиатском первенстве водокачки и убеждает всех, что титулы там хоть что-то значат
То есть в Париже он пожил тоже для семьи? 😆
И это так совпало с тем, что у Барсы кончились деньги. Или в Барселоне невозможно было жить как оказалось? 😆

Месси оставил Барсу в долгах и по сей день получает с нее деньги, хотя у клуба плохие времена сейчас. Более того, Месси ушел бесплатно, тем самым отблагодарив Барсу…

Настоящий капитан, что уж сказать 😆
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Ответ TheCreator
чел... он же их ЗАРАБОТАЛ! почему он должен отказаться от ЗАРАБОТАННЫХ денег?
Вы откуда такие беретесь? 🤦🏻‍♂️

Так зачем Месси говорил, что готов играть за Барсу хоть бесплатно…. Но ушел тут же, как почувствовал, что у Барсы проблемы с финансами?
Получается, разговоры про ДНК БЧК и семью это бред сивой кобыла… а руководство Барселоны водит за нос всех кулесов, чтоб те как дурачки поверили в это? 😁🤦🏻‍♂️
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Ответ Вадим Сидоров
Ну Роналду в этом аспекте честен, но не заливал что готов играть бесплатно)
И Роналду ушел в Юве за 100 млн евро)

Месси же после себя оставил долги)
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Ответ Вадим Сидоров
Другое дело что его бы и не продали, местная общественность бы это не поняла и не приняла. Хотя если бы за год до истечения контракта выдал в интервью: "Я старею, Барсе нужна перестройка, а моя продажа поможет ей в этом", но это из области фантастики
Ты понимаешь, что Месси ушел из Барсы некрасиво? Даже Роналду после ухода оставил 100 млн евро для Реала… трансфер в Юве.
А Месси который каждый год продлевал контракт с Барсой с увеличением зарплаты… тут же решил бесплатно покинуть клуб, когда понял, что платить ему не будут как прежде.

Мало того, Месси до сих пор получает от Барсы деньги…

Испанский стыд
+2
0
+2
Ответ Захар Собов
во-первых, что значит "променял на денежки"? Он бесплатно должен играть или отказываться очень выгодного предложения на старости лет? Ты бы так сделал? Или, может, кто-то из критиков Лео отказались бы от денег ради любимого места работы? Очень сомневаюсь. Месси - нормальный мужчина, ведёт себя согласно статусу и возрасту. У него в приоритете семья, и, О Боги, это нормально для мужчины 35+. Это не закомплексованный Кринж, который будучи одним из самых титулованных футболистов мира рвет жилы в азиатском первенстве водокачки и убеждает всех, что титулы там хоть что-то значат
Ну Роналду в этом аспекте честен, но не заливал что готов играть бесплатно)
+2
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+2
Хороший парень Лука. А свои несколько миллионов всегда можно добрать за участие в рекламе оставаясь звездой Реала, как это случилось недавно в рекламе Сникерса.
+2
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+2
Монстр.
+2
0
+2
Ну хоть Лука не едет в Сауди...
+4
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Ответ Marcus-light
За еду практически будет играть
Реал приличный клуб, который платит деньгами. Это в Барсе могут обманывать, придумывая всякие ДНК 😆
+3
-2
+1
Последний сезон Маэстро. Продолжаем наслаждаться!
+1
0
+1
Ответ Лига Мастеров
Комментарий скрыт
Или мог уехать играть в Соккер в США 😆
+1
-1
0
Ответ Влад Аронофски
в Барселоне со своей надо приходить
…и водой)
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Ответ Дядя ТУРА
Он не в Барселоне
в Барселоне со своей надо приходить
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Ответ Эрнандес Эрнандес
То есть в Париже он пожил тоже для семьи? 😆 И это так совпало с тем, что у Барсы кончились деньги. Или в Барселоне невозможно было жить как оказалось? 😆 Месси оставил Барсу в долгах и по сей день получает с нее деньги, хотя у клуба плохие времена сейчас. Более того, Месси ушел бесплатно, тем самым отблагодарив Барсу… Настоящий капитан, что уж сказать 😆
Другое дело что его бы и не продали, местная общественность бы это не поняла и не приняла.
Хотя если бы за год до истечения контракта выдал в интервью: "Я старею, Барсе нужна перестройка, а моя продажа поможет ей в этом", но это из области фантастики
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M€$И в такое никогда не сможет поверить. Игрок готов на снижение зарплаты. Да нет, бред какой-то.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
То есть в Париже он пожил тоже для семьи? 😆 И это так совпало с тем, что у Барсы кончились деньги. Или в Барселоне невозможно было жить как оказалось? 😆 Месси оставил Барсу в долгах и по сей день получает с нее деньги, хотя у клуба плохие времена сейчас. Более того, Месси ушел бесплатно, тем самым отблагодарив Барсу… Настоящий капитан, что уж сказать 😆
Был контракт, он свою работу выполнил, от работодателя ждёт положенных ему денег. Что здесь удивительного или, я не знаю, аморального со стороны Месси. А платит Барса до сих пор не из-за того, что Месси согласился на отсрочку выплаты? хотя, подозреваю, мог на это и не соглашаться. А на ситуацию с Модричем можно по-разному посмотреть. Всё кричат, какой он молодец, отказался от денег ради клуба. Но с другой стороны Модрич до сих играет на топ-уровне, до сих полезен, а каком снижении за может идти речь тем более в два раза? По факту хитрый Перес нагнул легенду клуба. с чего ты взял, что это норма для всех?
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Вот это настоящий благородный поступок. И это при том, что у Реала нет проблем с финансами. А теперь вспомните, что Месси до сих пор требует с Барсы деньги… и это при том, что Барса готова свои последние трусы продать, чтоб клуб как-то существовал) И ушел Месси бесплатно в ПСЖ… Тем самым плюнув Барсе в лицо!!! Реал Мадрид поистине королевский клуб ☝🏻
чел... он же их ЗАРАБОТАЛ! почему он должен отказаться от ЗАРАБОТАННЫХ денег?
+2
-2
0
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