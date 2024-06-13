Модрич согласился на снижение зарплаты вдвое (до 5 млн евро) ради нового контракта с «Реалом» на год (Ok Diario)

Лука Модрич согласился на снижение зарплаты вдвое, чтобы остаться в «Реале».

38-летний хавбек сборной Хорватии согласовал новый контракт с мадридским клубом до июня 2025 года с окладом в размере 5 млн евро после уплаты налогов, сообщает Ok Diario.

По данным источника, на решение « » оставить Модрича также повлиял уход Тони Крооса, который после Евро-2024 завершит карьеру.

Ранее Модрич был одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Мадрида».