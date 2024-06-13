Модрич согласился на снижение зарплаты вдвое (до 5 млн евро) ради нового контракта с «Реалом» на год (Ok Diario)
Лука Модрич согласился на снижение зарплаты вдвое, чтобы остаться в «Реале».
38-летний хавбек сборной Хорватии согласовал новый контракт с мадридским клубом до июня 2025 года с окладом в размере 5 млн евро после уплаты налогов, сообщает Ok Diario.
По данным источника, на решение «Реала» оставить Модрича также повлиял уход Тони Крооса, который после Евро-2024 завершит карьеру.
Ранее Модрич был одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Мадрида».
И это при том, что у Реала нет проблем с финансами.
А теперь вспомните, что Месси до сих пор требует с Барсы деньги… и это при том, что Барса готова свои последние трусы продать, чтоб клуб как-то существовал)
И ушел Месси бесплатно в ПСЖ… Тем самым плюнув Барсе в лицо!!!
Реал Мадрид поистине королевский клуб ☝🏻
И это так совпало с тем, что у Барсы кончились деньги. Или в Барселоне невозможно было жить как оказалось? 😆
Месси оставил Барсу в долгах и по сей день получает с нее деньги, хотя у клуба плохие времена сейчас. Более того, Месси ушел бесплатно, тем самым отблагодарив Барсу…
Настоящий капитан, что уж сказать 😆
Так зачем Месси говорил, что готов играть за Барсу хоть бесплатно…. Но ушел тут же, как почувствовал, что у Барсы проблемы с финансами?
Получается, разговоры про ДНК БЧК и семью это бред сивой кобыла… а руководство Барселоны водит за нос всех кулесов, чтоб те как дурачки поверили в это? 😁🤦🏻♂️
Месси же после себя оставил долги)
А Месси который каждый год продлевал контракт с Барсой с увеличением зарплаты… тут же решил бесплатно покинуть клуб, когда понял, что платить ему не будут как прежде.
Мало того, Месси до сих пор получает от Барсы деньги…
Испанский стыд
Хотя если бы за год до истечения контракта выдал в интервью: "Я старею, Барсе нужна перестройка, а моя продажа поможет ей в этом", но это из области фантастики