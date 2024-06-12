«Бавария» ожидает, что Нойер и Мюллер завершат карьеру в 2025-м. Это позволит разгрузить зарплатную ведомость – они зарабатывают по 20 млн евро в год

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

«Бавария» готовится к уходу Мануэля Нойера и Томаса Мюллера.

Как сообщает Bulinews со ссылкой на Bild, мюнхенский клуб ожидает, что оба игрока завершат карьеру следующим летом.

Положительным моментом для «Баварии» является тот факт, что их уход позволит разгрузить зарплатную ведомость. Каждый из них зарабатывает около 20 миллионов евро в год. 

34-летний Мюллер провел всю карьеру в «Баварии», отыграв 707 матчей, забив 242 гола и отдав 268 результативных передач.

38-летний Нойер перешел в «Баварию» в 2011 году из «Шальке 04» и провел за клуб 521 матч.

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23 комментария
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Два последних могиканина, с их уходом окончательно закроется очередная эпоха Баварии. Время неумолимо.
+34
-2
+32
Ответ kvn9
Два последних могиканина, с их уходом окончательно закроется очередная эпоха Баварии. Время неумолимо.
Я помню Мюллера 21-летним парнем, забивающим Аргентине
И вот уже завершение скоро
+28
-1
+27
Ответ Raar
Нойер может завершить карьеру в клубном футболе, но всё равно еще лет 20 будет вызываться в сборную.
Тер Штеген: не сыпьте соль на сахар
+10
-1
+9
Можно их тоже на пенсию сплавить в солнечную Каталонию
+15
-7
+8
Ответ Shikari
9 сезонов Киммиха для тебя шутка какая-то?
Да, по сравнению с 16 (!) сезонами Мюллера - шутка
В любом случае, именно Нойер и Мюллер больше всех ассоциируются с победами Баварии и Германии за последние 10-15 лет
+7
0
+7
Ответ superbro
Можно их тоже на пенсию сплавить в солнечную Каталонию
На них рычагов не хватит
+8
-1
+7
Ответ ten Hag
Я помню Мюллера 21-летним парнем, забивающим Аргентине И вот уже завершение скоро
У Аргентины тогда еще тренером был Марадонна, который до матча не знал кто такой Томас Мюллер, пока Мюллер не забил им. 14 лет прошло...
+4
0
+4
Нойер может завершить карьеру в клубном футболе, но всё равно еще лет 20 будет вызываться в сборную.
+6
-3
+3
Это будет легендарно.
Когда Мюллер дебютировал за клуб на груди были 3 звезды.
+4
-1
+3
Ответ ten Hag
Я помню Мюллера 21-летним парнем, забивающим Аргентине И вот уже завершение скоро
Это да, хотя я помню ещё Герда.) Не шучу.
+3
0
+3
Ответ kvn9
Два последних могиканина, с их уходом окончательно закроется очередная эпоха Баварии. Время неумолимо.
9 сезонов Киммиха для тебя шутка какая-то?
+6
-4
+2
Ответ ten Hag
Я помню Мюллера 21-летним парнем, забивающим Аргентине И вот уже завершение скоро
А мне ещё когда впервые его увидел, казалось, что ему 30-ник... А это было больше 10 лет назад.
+1
0
+1
Так вот что мотивирует Нойера ) играть до 40
+1
0
+1
Ответ Shikari
9 сезонов Киммиха для тебя шутка какая-то?
Коман. Я что. Шутка шутка что ли
+1
0
+1
Ответ Алексей Куприянов
Коман. Я что. Шутка шутка что ли
Ну, такое. Он все таки не так много играл все сезоны, даже 30 матчей не провел в Бундеслиге ни разу, а меньше 20 да.
+1
0
+1
жаль что Мюллер не поиграл в АПЛ
+1
-1
0
Ответ Raar
Нойер может завершить карьеру в клубном футболе, но всё равно еще лет 20 будет вызываться в сборную.
Вообще то он уже сказал. что после Евро уходит из сборной...
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