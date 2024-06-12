«Бавария» ожидает, что Нойер и Мюллер завершат карьеру в 2025-м. Это позволит разгрузить зарплатную ведомость – они зарабатывают по 20 млн евро в год
«Бавария» готовится к уходу Мануэля Нойера и Томаса Мюллера.
Как сообщает Bulinews со ссылкой на Bild, мюнхенский клуб ожидает, что оба игрока завершат карьеру следующим летом.
Положительным моментом для «Баварии» является тот факт, что их уход позволит разгрузить зарплатную ведомость. Каждый из них зарабатывает около 20 миллионов евро в год.
34-летний Мюллер провел всю карьеру в «Баварии», отыграв 707 матчей, забив 242 гола и отдав 268 результативных передач.
38-летний Нойер перешел в «Баварию» в 2011 году из «Шальке 04» и провел за клуб 521 матч.
И вот уже завершение скоро
В любом случае, именно Нойер и Мюллер больше всех ассоциируются с победами Баварии и Германии за последние 10-15 лет
Когда Мюллер дебютировал за клуб на груди были 3 звезды.